20+ идей, которые казались отличными, но в итоге вышло не очень
Интересное
53 минуты назад
Иногда бывает так, что идея хороша, а провал получается настолько живописным, что нарочно и не придумаешь. Вроде бы и старался сделать как лучше, а результат такой, что окружающие только руками разводят. Остается только признать: да, случается и такое.
В бонусе — история о том, что есть настолько неудачные идеи, что им и вовсе не стоит давать и малейшего шанса на жизнь.
«Вот как я выгляжу в зеркале своего номера в отеле. Мой рост 158 см»
«Положил пластиковый коврик под компьютерный стол, чтобы защитить пол в квартире»
- Попробуйте натереть пол грецкими орехами. Я серьезно. © electricwagon / Reddit
«Моя дочь решила остудить горячую кастрюльку на нашей террасе»
«Повелась на весь этот хайп — и вот какой странный Лабубу мне достался»
- Не грусти, таких с руками отрывают коллекционеры! © Rleftistmodsarelibs / Reddit
«Сын решил „улучшить“ наш единственный пульт. По крайней мере, он все еще работает»
«Потратил кучу денег на авиаперелет и билеты на матч, чтобы смотреть его вот так. Ребятам впереди повезло еще меньше»
«Приняла решение разобрать огромный кошачий замок, потому что коту было на него плевать много месяцев. И вот к чему это привело»
«Теперь он ему снова понадобился!»
«Одолжил знакомому деньги три года назад. Сегодня он мне их вернул вот в таком виде»
- Ну, хотя бы понятно, почему это заняло у него столько времени. © empty88 / Reddit
«Жена решила помыть разделочную доску. Похоже, теперь мне стоит делать это самому»
- Кажется, у нее был хитрый план. И он сработал! © Willing-Situation350 / Reddit
«В нашем городе сделали новые „умные“ остановки. Только от непогоды они не укроют»
- Вот что бывает, когда автобусные остановки проектируют люди, которые ни разу в жизни не ездили на автобусе. © nico282 / Reddit
«Такие сидушки появились в общественных туалетах, которыми мне приходится пользоваться каждый день. Они сделаны из ворсистой ткани»
- М-м-м... Нет более идеальной среды для размножения бактерий. © charlie_sierra_tango / Reddit
«Купили сыну системный блок со стенкой из закаленного стекла. Он был просто в восторге, пока дело не дошло до сборки»
«Супер-удобный» ящик для столовых приборов
«На работе объявили день пижам. Угадайте, кто был единственным человеком, пришедшим в пижаме?»
Сплю в трусах и майке. Если бы в день пижам пришла в такой, меня бы не поняли. Кто-то вообще голышом спит
-
-
Ответить
«Два часа ехала по навигатору, и вот куда он меня завел»
«Жена решила, что ей жизненно важен увлажнитель воздуха»
«5 часов варила бульон. А соседка по комнате любезно слила его и поставила мясо в холодильник»
«Мама решила купить 3 упаковки таких прокладок. Неудачная идея!»
«Мятная гигиеническая прокладка».
«Заказал своей девушке на день рождения наше фото в рамке. Подарил, не проверив. Вот что там оказалось. Нам чуть за 20, и я понятия не имею, кто эти люди»
- Зачем такое вообще продают? Я в шоке! © angelicribbon / Reddit
«Испекла шоколадный пирог и поставила его остывать на крыльцо. Чертова белка пришла на запах и все испортила. Мне очень грустно»
Дважды помыли мерный стаканчик в посудомойке. С него сошла не только грязь, но и вся разметка
«Девушка больше не разрешает мне ничего готовить»
«Я знала, что забыла о чем-то важном, когда легла вздремнуть. Но не могла вспомнить, о чем именно»
«Пока заправлялся, помыл все окна своей машины. Когда я положил швабру обратно, на поверхность всплыл грязный подгузник»
«Моя девушка подарила мне на День святого Валентина кучу милых записок, а через 12 часов заявила, что нам надо расстаться»
«Прежде чем куда-то нести „бездыханного“ енота, убедитесь, что на самом деле он просто не прилег поспать»
«Каждый коллега настаивает на использовании своего собственного рулона туалетной бумаги»
Бонус: история о семейном «приключении»
- Поспорили с мамой. Она никак не могла вспомнить, болела ли мы с ней ветрянкой. К спору подключился папа — вспомнил, что пацан сверху ходит весь в зеленке. Вышел на пять минут, вернулся и говорит: «Ну, вот и проверим». Проверили... Лежим, болеем всей семьей: я, мама, папа и младшая сестра. Один дед бодрячком: ходит в магазин, готовит нам и развлекает анекдотами. © Шкогвартс / VK
Хочется больше забавных историй? Читайте наши подборки:
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ добрых историй, от которых на душе распускаются подснежники
Добро
5 месяцев назад
15 историй о парах, которые распались из-за измены партнера
16 родственников, на чьем фоне мама Кости Воронина — идеальная свекровь
Народное творчество
5 месяцев назад
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
Истории
10 месяцев назад
15+ доказательств того, что на удаленной работе работают люди с нервами как канаты
Истории
3 месяца назад
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
11 месяцев назад
20+ фотографий с такой разницей, что их хочется рассмотреть повнимательнее
15+ человек, от поведения которых у окружающих зубы сводит, а они живут себе припеваючи
Народное творчество
2 года назад
20+ животных и их хозяев, которые превратили поход к ветеринару в настоящий цирк
Животные
3 месяца назад
19 случаев, когда внешний вид людей стал причиной нехилой заварухи
20+ человек, которые попали в историю благодаря своей внешности
20 человек, которым повезло в самый неожиданный момент
Истории
7 месяцев назад