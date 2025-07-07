20+ идей, которые казались отличными, но в итоге вышло не очень

Иногда бывает так, что идея хороша, а провал получается настолько живописным, что нарочно и не придумаешь. Вроде бы и старался сделать как лучше, а результат такой, что окружающие только руками разводят. Остается только признать: да, случается и такое.



В бонусе — история о том, что есть настолько неудачные идеи, что им и вовсе не стоит давать и малейшего шанса на жизнь.

«Вот как я выгляжу в зеркале своего номера в отеле. Мой рост 158 см»

«Положил пластиковый коврик под компьютерный стол, чтобы защитить пол в квартире»

Попробуйте натереть пол грецкими орехами. Я серьезно. © electricwagon / Reddit

«Моя дочь решила остудить горячую кастрюльку на нашей террасе»

«Повелась на весь этот хайп — и вот какой странный Лабубу мне достался»

Не грусти, таких с руками отрывают коллекционеры! © Rleftistmodsarelibs / Reddit

«Сын решил „улучшить“ наш единственный пульт. По крайней мере, он все еще работает»

«Потратил кучу денег на авиаперелет и билеты на матч, чтобы смотреть его вот так. Ребятам впереди повезло еще меньше»

«Приняла решение разобрать огромный кошачий замок, потому что коту было на него плевать много месяцев. И вот к чему это привело»

«Теперь он ему снова понадобился!»

«Одолжил знакомому деньги три года назад. Сегодня он мне их вернул вот в таком виде»

Ну, хотя бы понятно, почему это заняло у него столько времени. © empty88 / Reddit

«Жена решила помыть разделочную доску. Похоже, теперь мне стоит делать это самому»

Кажется, у нее был хитрый план. И он сработал! © Willing-Situation350 / Reddit

«В нашем городе сделали новые „умные“ остановки. Только от непогоды они не укроют»

Вот что бывает, когда автобусные остановки проектируют люди, которые ни разу в жизни не ездили на автобусе. © nico282 / Reddit

«Такие сидушки появились в общественных туалетах, которыми мне приходится пользоваться каждый день. Они сделаны из ворсистой ткани»

М-м-м... Нет более идеальной среды для размножения бактерий. © charlie_sierra_tango / Reddit

«Купили сыну системный блок со стенкой из закаленного стекла. Он был просто в восторге, пока дело не дошло до сборки»

«Супер-удобный» ящик для столовых приборов

«На работе объявили день пижам. Угадайте, кто был единственным человеком, пришедшим в пижаме?»

«Два часа ехала по навигатору, и вот куда он меня завел»

«Жена решила, что ей жизненно важен увлажнитель воздуха»

«5 часов варила бульон. А соседка по комнате любезно слила его и поставила мясо в холодильник»

«Мама решила купить 3 упаковки таких прокладок. Неудачная идея!»

«Мятная гигиеническая прокладка».

«Заказал своей девушке на день рождения наше фото в рамке. Подарил, не проверив. Вот что там оказалось. Нам чуть за 20, и я понятия не имею, кто эти люди»

Зачем такое вообще продают? Я в шоке! © angelicribbon / Reddit



«Испекла шоколадный пирог и поставила его остывать на крыльцо. Чертова белка пришла на запах и все испортила. Мне очень грустно»

Дважды помыли мерный стаканчик в посудомойке. С него сошла не только грязь, но и вся разметка

«Девушка больше не разрешает мне ничего готовить»

«Я знала, что забыла о чем-то важном, когда легла вздремнуть. Но не могла вспомнить, о чем именно»

«Пока заправлялся, помыл все окна своей машины. Когда я положил швабру обратно, на поверхность всплыл грязный подгузник»

«Моя девушка подарила мне на День святого Валентина кучу милых записок, а через 12 часов заявила, что нам надо расстаться»

«Прежде чем куда-то нести „бездыханного“ енота, убедитесь, что на самом деле он просто не прилег поспать»

«Каждый коллега настаивает на использовании своего собственного рулона туалетной бумаги»

Бонус: история о семейном «приключении»