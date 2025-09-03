Если уж говорить про "красные флаги", то таковой один: пафосное поведение (обеих сторон пары). В 99 случаях из 100 пафос в "лучшем" случае быстро "перегорит", в худшем -превратится в озлобленность.
14 случаев, когда поиск второй половинки обернулся красным флагом размером с полотнище
Каждый из нас ищет свою вторую половинку, но путь к ней иногда бывает усыпан такими «красными флагами», что их хватит на целое полотнище! От абсурдных претензий до откровенной наглости — эти свидания и знакомства запомнились людям навсегда. Мы собрали 14 честных историй, которые доказывают, что иногда лучше остаться одному, чем «вляпаться» в такое.
- Начали встречаться с парнем. Он весь такой принц: каждую субботу в 5 утра мне курьеры доставляли огромные букеты цветов! Влюбилась. Гуляем, я выкладываю все о своих чувствах, а он вдруг выдает: «За все время нашего знакомства у меня не вылез на носу прыщ, значит, ты мне врешь!» © Подслушано / Ideer
- Подруга познакомилась на дискотеке с парнем. Обменялись номерами. Утром приходит от него смс: «С добрым утром, малышЬ». Продолжать знакомство ей уже категорически не хотелось. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем. Был вежлив, деликатен, аккуратен, выглажен, с хорошими манерами и чистой правильной речью. Пригласил в гости, сказав сразу, мол, ничего такого, просто попить чаю, пообщаться и познакомиться поближе. Приехала к нему, а он сразу отправил меня в ванну мыться! С улицы, мол, я успела запачкаться. Зайдя поглубже в квартиру, ошалела от кристальной чистоты: ни пылинки, ни соринки, запах пирогов по всему дому. Сказал, что ищет такую же чистюлю, как он, и попросил на стул положить пакет, чтобы я его не испачкала. Свалила и заблочила. © Подслушано / Ideer
А что, в этом малышЬ что-то есть 🤔 Он же к девушке обращался, т е женский род. Все нормально))
- Переписывалась я с одним парнем, решилась на свидание. А на встречу пришел натуральный дед! Фотка оказалась старой. Уже не знаю, как отделаться. И тут придумала фееричнное. Прямо посреди разговора я как запрыгнула в проезжающий мимо автобус. Его удивленное лицо, проплывающие в окне, я не забуду никогда. © ТушкАнчик / ADME
- Пытался знакомиться со мной один паренек. Я ему сразу сказала, что несвободна. А он выдает: «Ну, будем дружить». И вот прошла пара лет, пишет этот товарищ мне в соцсети: «Привет, дай денег в долг». Я ему: «Нет у меня сейчас денег!» А он как выдаст: «Спроси у своего парня!» После этого тот полетел в черный список. © Яровой Ястреб / ADME
Запрыгнуть в проезжающий автобус -это как? Он, что, с открытыми дверями ехал? Или она прямо в окно запрыгнула?
- Познакомилась я с парнем в интернете, общались по телефону пару недель, а потом решили встретиться. Приехала я на место встречи, а его нет. Позвонила, а он говорит, мол, мой брат защищает сейчас диплом, подожди немного, защитится — приду (место встречи было рядом с институтом). Долго ждала, в итоге он пришел и говорит, мол, мне домой надо, документы взять, давай съездим. Поехали на маршрутке, возле подъезда его подождала, пока он за документами ходил. Выходит, говорит, мол, мне еще в банк съездить надо, он в центре находится. Снова поехали на маршрутке. Приехали, банк оказался закрыт, а он говорит, что еще одно отделение банка на вокзале есть, поехали. Я поехала, уже потому, что мне надо было на вокзал, чтобы домой ехать. На вокзале он попрощался, даже не проводив до электрички. Больше мы не общались. Вот что это было? © Кот Лета / ADME
- Познакомился с девушкой в интернете. Договорились сходить на свиданку в кафе. Все идет просто обалденно, мы проболтали часа 3. И вдруг она внезапно встает на одно колено и делает мне предложение! Вокруг куча народу, все глазеют. Я такой: «Нет». А девушка вдруг выбегает из кофейни в слезах. Мне пришлось рассказывать всем этим людям, что это было наше первое свидание. © Cengiz96 / Reddit
- Есть у меня подруга: немного неформальная, но очень адекватная женщина лет 43. И вот у нее случились изменения в личной жизни, и стала она ходить на свидания. Рассказывает: пришел на встречу мужчина, очень представительный, на хорошей тачке, заехали в магазин. Он сразу к хлебу. Говорит: «Хлеб в упаковке я не беру — он дороже. Выбираю с полок и обязательно буханку, потому что она по весу больше». И потом он начинает трогать весь хлеб! Жамкает его, перекладывает из ладони в ладонь, нюхает. Напомню, хлеб без упаковки. Короче, посмотрела на это подруга и молча ушла из магазина. Мужик, конечно, не понял, что было не так. © Alenaburenkova87 / Pikabu
- Выгуливала вчера собаку на улице, вижу — таращится на меня мужчина с ротвейлером. Потом решил познакомиться и пошел за мной следом в сквер. Мялся-мялся, а потом выдал: «Говорят, животные очень похожи на своих хозяев. Так вот, это про вас». Улыбнулся и глянул на мою собаку. А у меня шарпей, если что. Это был худший подкат в моей жизни. Это я настолько плохо в свои 28 выгляжу? © Карамель / VK
Мой муж такую чушь нёс на первой встрече, ещё и автобиографию свою зарядил рассказывать от рождения
- Лет в 20 познакомилась с парнем. Недели две он звал меня на свидание, описывал в красках, как мы пообедаем в ресторане, а потом поужинаем у него дома, причем обязательно с ананасами. В итоге часа два протаскал меня пешком по городу в −15 °C, а потом попросил денег на автобус, чтобы домой уехать. После этого еще и обиделся, что я его к себе не пригласила. © SweetLana / ADME
- Устроилась на работу, и новый коллега прямо в первый день предложил вместе пообедать. Сидим, он живо обсуждает, как любит проводить время с девушкой, плавно переходит на то, что эта девушка должна делать по дому и как он назовет 4 детей. Только когда он спросил, соблюдаю ли я эти правила, получил отрицательный ответ и заявил, что если я хочу продолжать наши (!) отношения и заводить семью, то обязана. Только тут до меня дошло, что это все было адресовано мне! © Opera Noire / ADME
- У нас было 3 свидания, а потом я уехал на неделю к семье. Это сильно разозлило ее, и она написала 7-страничный текст о том, что я разрушаю наши идеальные отношения. Через 2 дня она прислала мне фото, на котором она сжигает список планов на наши отношения, вплоть до свадьбы. © imaebyabluth / Reddit
- Вспомнила одно свидание, на котором в недорогом кафе после утомительной холодной прогулки с ветром и дождем заказала себе горячий кофе, а мой спутник — чай. Официантка приносит счет, кладет перед парнем. Он протягивает его мне со словами: «Смотри!» Поймав мой непонимающий взгляд, добавляет: «Ладно, хоть твой кофе и дороже моего чая, но так и быть — оплачу половину». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
/У нас было 3 свидания, а потом я уехал на неделю к семье./
-
Интересно, что за семья у него? Жена с выводком детишек?
- В моей жизни было очень много плохих свиданий. С разными забавными и не очень моментами. И вот на днях было очень крутое. Встретился с девушкой первый раз, ну и предлагаю пойти посидеть где-то, попить кофе или поесть. Но она попросила быстро сходить с ней в поликлинику, за справкой, 5 минут и обратно. В общем, я 4 часа сидел в очереди с бабками, пока она ходила в очередь в другой кабинет. Так мной еще никто не пользовался. © Dr.ya / Pikabu
Ну что, какой из этих «красных флагов» вас шокировал больше всего? А может, и у вас есть своя история о неудачном свидании, после которого хотелось спрятаться под одеяло и никогда не выходить? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!
А вот еще наши статьи про свидания:
Комментарии
Курьер в 5 утра в субботу - уже сам по себе красный флаг, даже без последующих выводов)
И такое: 4 часа сидеть в очереди с бабками - ему что, реально делать нечего?