15+ свиданий, которые больше напоминали не романтическую встречу, а какой-то театр абсурда

Каждое свидание — это маленькая лотерея: никогда не знаешь, что тебя ждет за столиком в кафе. Хорошо, если хотя бы фото совпадают с реальностью...

Сижу я, значит, на свидании, и мужик выдает:

— Знаешь, я не люблю, когда мои трусы стирают вместе с другими вещами и вешают на видном месте. Ты же мои трусы не будешь так стирать и вешать, да?

Видели бы вы мое лицо в тот момент. © nurimnurim_

— Вот блин, я спутал. То была другая Лена.

И ушел. © elektrolenka

«Пришлось отменять свидание, потому что интуиция подсказывала: набухшие бутончики на кактусе распустятся именно тем вечером. И они распустились!»

Сижу как-то на встрече с мужчиной с сайта знакомств. Смотрю, он на часы поглядывает. Далее диалог:

— Ты торопишься, опаздываешь куда-то?

— Извини, не опаздываю, но скоро на массаж.

— Ого, а на какой массаж ты ходишь?

— Я маме массаж делаю. Она просто не любит, чтоб к ней чужие прикасались, поэтому я на массажиста выучился. © kikimora_na_bolote

— Приятно познакомиться! Как сидите?

— Ну, нормально. Ем вот хлеб бесплатный, так как ваш сын даже в кино сказал, что все дорого.

— Дай-ка ему трубку.

Передаю и слышу: «Ты что, обалдел? Ты что меня позоришь?! Ты же никогда не женишься так!» Видели бы вы его лицо. © dilora.kadyrova

«Моя жена очень любит жирафов. Когда мы только начали встречаться, я ее повез на свидание в контактный зоопарк. Это фото до сих пор у меня самое любимое»

Листая меню, он спросил: «Что хочешь?» Я, задумавшись, отвечаю: «Ну, может быть...», а он меня перебивает: «Тут никаких „нуможетбыть“ не готовят». Я посмеялась и говорю: «Думаю, что возьму... ну, курочку», а он опять: «Здесь нет никаких „нукурочек“!» и головой такой качает, мол, как можно быть такой раздражающе глупой. © TheStickyPlace / Reddit

Заехал за девушкой, а она говорит: «Пошли быстрее, а то муж сейчас придет. Ты только не волнуйся — мы разводимся. Он просто очень не любит, когда я на свидания хожу». © Unknown author / Reddit

Брат у меня познакомился с девушкой на сайте знакомств, и вот настало их первое свидание. Она несколько минут объясняла ему, почему ей не нравятся лысые мужики. Мой брат как раз лысый. И лысый он на всех фотках на том сайте, где они познакомились. © Positive-Vase-Flower / Reddit

«Парень после нескольких свиданий поставил ультиматум — он или мой кот. Угадайте, кого я выбрала без всяких колебаний?»

Познакомился с барышней. Первое свидание прошло отлично, оба хотим серьезных отношений. На втором я должен был заехать за ней, только вот адрес был не ее домашним. Приезжаю, и у меня глаза на лоб лезут — там какой-то парень ее обнимает и целует в щеку. Села в машину. Я спрашиваю, мол, это друг твой или кто. А она отвечает, что была с этим парнем на свидании. Высадил ее и поехал домой, ну нафиг. © Unknown author / Reddit

Пригласила парня к себе на романтик. Решила удивить ужином. Сделала пасту с морепродуктами. Сидели, ели и на самой романтичной ноте у нас начали синхронно урчать животы. Спустя еще минут 40 поняли, что дела плохи. По очереди бегали в туалет, даже в аптеку за таблетками не могли отлучиться. Больше морепродукты я не покупала. А он, как попустило, уехал домой и обещал позвонить. Но не позвонил... © Карамель / VK

Началось свидание с ее реплики: «Я ем исключительно руками». Сказала, что у нее очень чувствительные рецепторы и металлические приборы ей трогать неприятно. Ничего страшного не произошло бы, если бы мы ели куриные крылышки или картофель фри, но пришли-то мы в ресторан и ели филе лосося с рисом... © wasqa2 / Reddit



«Договорились с женой на свидание на мини-гольф сходить, а тут дождь зарядил. Пошли в пиццерию. Хотел потом пошутить, что она согласилась на дешевое свидание, и вспомнил: платила-то жена...»

Пришла на свидание, сажусь за столик — рядом с ним сидит ребенок. Я такая: «Эмм...?» А он мне так спокойненько отвечает: «Ой, я забыл сказать, что у меня сын». © 263.6435

Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в ресторане. Думала, что отношения наклевываются. А он все время говорил про свою бывшую... Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки. Сижу, слушаю, киваю, и думаю: «Я что, психолог ему бесплатный, что ли?» В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: «Да так, хочу отвлечься». © Карамель / VK

Впервые за три года решилась снова пойти на свидание. Прошлый раз я была на свидании еще в 22 года, и закончилось оно плачевно. Парень убежал из бургерной, оставив на меня наш счет. И вот на днях я сходила поесть бургеры с коллегой. Он наелся и уехал, так и не заплатив за свою еду! Завтра нам на работу вместе, и я вообще не представляю, что он будет мне говорить и как будет смотреть мне в глаза. © Карамель / VK

«Вот такую „коробочку“ для кольца я сделал. На самом первом свидании мы с ней сидели совсем одни в кино и смотрели „Парк Юрского периода“»

