Меня бесят такие вот умственно отсталые особи, у которых раз окулист в очках, значит плохой врач, толстый диетолог\эндокринолог - значит лечить не умеет и прочее.
У нас детский окулист был очкарик, и к нему в нашу глушь из Мск толпами ехали настолько он был хорош как врач, а тот диетолог, который реально мне помог - сам весил как я.
18 ситуаций, когда люди говорили на одном языке, но все равно друг друга не поняли
Иногда для недопонимания не нужны ни языковые барьеры, ни переводчики — достаточно просто по-разному воспринимать одно и то же. Мы собрали истории о том, как люди общались, казалось бы, на одном языке, но поняли друг друга совсем по-разному.
- Когда у мужа выходной... Пока умывалась, выхожу из ванной — двухлетняя дочь в истерике, вся в слезах, бежит, жалуется: «Папа обидел!» Да еще как! Обозвал ее «дочей». А она не какая-нибудь там «доча» — она Ева! Пока укладывала дочку, попросила мужа сделать уроки с сыном (стр. 108–109, учить правила). И что вы думаете?! Прихожу — они дописывают последнее упражнение на 109-й странице. Читаю: «Вставьте в пропущенные места предлоги (в, на, под и т. п.): Мы читали книгу _ животных». Что написали мои? — «Мы читали книгу из животных»... © Мамдаринка / VK
- Работаю педиатром. Есть на моем участке женщина, которая водит ко мне свою дочку уже несколько лет. Всегда все было хорошо. Но после последнего их приема я узнаю, что они перевелись на другой участок по причине «сменить врача». Не то чтобы мне было очень обидно, но любопытство взяло верх — тем более перевели их к моей подруге. Спросила у нее, не озвучивала ли женщина причину смены врача — может, я что-то не так сделала или сказала. Оказывается, да, сказала. На приеме, между делом, на ее фразу: «Повезло вашим детям, мама доктор», — я ответила, что передам им, когда они родятся. Да, перевелась она именно потому, что «человек, у которого нет детей, не может адекватно лечить чужих». Посмеялись. Ладно. Видимо, у стоматолога должны быть гнилые зубы, у протезиста — отсутствовать конечности, а патологоанатом... ну, вы сами понимаете. © Мамдаринка / VK
Меня бесят такие вот умственно отсталые особи, у которых раз окулист в очках, значит плохой врач, толстый диетолог\эндокринолог - значит лечить не умеет и прочее.
- Я человек добрый, но даже при этом я добрыми поступками стараюсь не разбрасываться, по крайней мере бескорыстно. Много лет назад ухаживала за бабушкой одной, от которой отвернулись все родственники, часами слушала, как она их поливает грязью, а сама думала о том, что квартира наверняка останется мне. Я готовила ей еду, стирала, убиралась, но главное — я выслушивала все ее тирады в сторону родственников и уже знала всех по именам. Тем не менее, когда стало понятно, что близится конец, она по очереди позвонила всем родным, извинилась перед каждым, а хату оставила той, кого ненавидела больше всего. Широкой души человек был! © Карамель / VK
- Мне 29, и я просто обожаю готовить. Могу сделать все, что угодно — от супа и курицы до тофу, тако и пасты. На праздники пеку печенье и всякие сладости. В общем, кухня — это мое хобби и гордость, я обожаю кормить людей. Но вот беда — мои две близкие подруги постоянно издеваются над моей едой. Если это не наггетсы, значит, все «фу». Сделаю куриный суп с ньокки — одна говорит, что «там будто жуки плавают». Приготовлю тофу — вторая заявляет, что «это ужасно выглядит». Они знают, что мне неприятно, но все равно продолжают. Я же не заставляю их есть! Один раз только уговорила попробовать кусочек тофу — и то не из самого удачного блюда. А сегодня вообще просыпаюсь, открываю соцсети — а там пост, где они публично ржут надо мной, мол, моя еда «годится только для ужасно голодных». Я им написала, чтобы шли лесом, и теперь, оказывается, я — «драматичная». © leggomymeggoorelse / Reddit
- Когда была беременна, делали ремонт. В одной из групп кто-то скинул фото: купили краску с ароматом яблока — ну и, соответственно, вони от нее нет. Собираемся, едем в магазин. А теперь представьте себя на месте консультанта: к вам подходит глубоко беременная мадама и требует краску для батарей с ароматом яблока. Вот хоть убейся — нужна именно с ароматом яблока и не вонючая. Бедный консультант... Пока я ему фото не показала, что такая краска реально существует, он, наверное, думал, что я ку-ку на всю голову. © Мамдаринка / VK
- Пошла жена делать паспорт нашему коту, а вернулась заплаканная. Я давай сразу же расспрашивать, что случилось. Жена ничего не хотела рассказывать и лишь сказала «Я найду другое место, где работают адекватные люди, и сделаю правильный паспорт». Подумал, что ей нагрубили или перепутали что-то в документах, поэтому любимая такая расстроенная. Спустя часа просьб ввести в курс дела я наконец-то услышал: «Понимаешь, я пришла к ним. Они спрашивают цвет кота, говорю, что мокрый асфальт, а мне отвечают, что не могут так написать. Тогда я давай показывать фото и доказывать, что именно тот цвет, а они дальше свою шарманку играют и собираются писать, что наш кот серый. Ну я и ушла оттуда». © Не все поймут / VK
Мужу на заметку: плач по цвету кота -провозвестник больших проблем в будущем.
- Последние полгода работаю дома, сижу на удаленке, за внешним видом особо не слежу. Оброс бородой, волосы уже по плечи, голову мою редко. Раньше еду заказывал на дом, а тут нужно было купить хоть каких-то круп, макарошек, чаю и тому подобное. Вышел в домашнем халате в магазин под домом — приключений на год вперед себе нашел. Сначала местные странствующие философы за своего приняли, позвали к себе на посиделки. Затем охраннику доказывал, что я не один из них и что мне нужно в магазин. А внутри уже кассирша сильно удивилась, когда увидела мои дорогие часы. © Палата № 6 / VK
- Мой муж все не перестает меня удивлять. Я уехала на пять дней из города и уже на второй день получаю звонок, где муж в панике рассказывает, что у нашей собаки сыпь, и он не знает, что делать. Единственное, что я могла посоветовать, — это отвезти питомца к ветеринару, что муж и сделал. Вот только все это сопровождалось миллионом сообщений, звонков и таким отчаянием, будто случилась катастрофа. И, возможно, я восприняла бы эту ситуацию более серьезно, если бы в конце концов не оказалось, что сыпь эта, на самом-то деле, грязь. © Палата ** / VK
- Пришел ночью домой, жену предупредил, что задержусь с друзьями. Тихо разделся, сходил в душ, лег к ней в кровать — а она: «Вылезай отсюда! Фу, иди к себе спать!» Взгрустнул, ушел на кухню. Утром жена спросила, почему я тут спал. Выяснилось, что она подумала сквозь сон, будто это наш пес с грязными лапами ночью к ней в кровать залез, вот она и прогнала его... © Палата № 6 / VK
- Поехала в гости к подружке, с которой давно не виделись. После работы, уже ближе к 9, в вечер на субботу. Предупредила парня, что не ради пятнадцати минут на другой конец города еду. Второй час ночи, я пытаюсь попасть в квартиру, а он заблокировал замок изнутри, вырубил телефон и только записку под дверью оставил: «Ночуй, где гуляла». Оставить меня за порогом моей квартиры ночью в не самом благополучном районе — это же надо было додуматься. Утром я даже дала парню шанс извиниться, но он реально верил, что просить прощения буду я. Которая трезвая и совершеннолетняя посмела гулять после двенадцати. Его вещи выкинула вечером с помощью той же подруги. Хорошо расстались. Сейчас это недоразумение сидит у друга и названивает моей маме, с которой я его не знакомила, требуя призвать меня к порядку, раз уж его воспитание провалилось. Незамутненная тупость... © Подслушано / Ideer
Жена, прогнавшая мужа под видом собаки, прогнала именно его, а не собаку. Ибо чел наверняка вонял пОтом и перегаром.
Утром она разумно решила, что мужа можно отмыть, а отношения лучше не ломать, и на ходу придумала отмазку.
- Нравилась одна девушка. Я пытался ее завоевать, действовал решительно. Мы гуляли, целовались, целые дни проводили вместе. Я задаривал ей подарками, даже на новенький айфон расщедрился. Так она айфон взяла и передарила своему парню на день их годовщины... Такого уровня френдзоны эта планета еще не видела... © Палата ** / VK
- Сестра пыталась заставить мужа полы нормально мыть, а то делает тяп-ляп — только грязь разводит. В доказательство того, что полы плохо помыты, перевернула белого кота: мол, смотри, лапы грязные. На следующий день просыпается, а муж моет кота в ванной.
Это не френдзона, как-то по-другому назвать надо...
Девушка со своим парнем (интересно, а он в курсе?) раскрутили рассказчика на айфон за поцелуи.
- 15 лет назад мне достался в наследство дом моей мамы. Мы с мужем хотели сдавать его, пока однажды не предложили нашим детям и их друзьям (все по 23–24 года) жить там бесплатно — только оплачивать коммуналку. Хотелось, чтобы они были в безопасности, а не в сомнительном районе. Все обрадовались, кроме одного — отца подруги сына. Он возмутился: «Я специально заставлял дочь платить за жилье, чтобы училась ответственности, а вы все испортили!» Теперь злится и требует, чтобы я не пускала ее в дом. А я думаю: разве взрослым детям нельзя просто помочь, если есть возможность? © rentfreeliving2 / Reddit
- Провожу собеседование на работу. Девушка не пришла в день, когда было назначено, вечером спохватилась, перезвонила, записалась на другой. Опоздала на 15 минут. У меня уже чисто спортивный интерес был посмотреть на это чудо. Смотрю анкету, напротив пунктуальности галочка стоит. Однако же. Приглашаю. Задаю пару вопросов. Начинает рассказывать, что очень ответственная и пунктуальная. Не, я все понимаю, когда ищешь работу, и не так пиарить себя будешь, но зачем работодателя сходу за идиота держать? © Подслушано / Ideer
Один раз опоздать, не значит, что непунктуальная. Бывают непредвиденные обстоятельства
- У меня скоро день рождения, я очень хочу поехать в Питер и праздновать там в одиночестве. Да, такое странное желание. Раньше хотелось, чтобы на такой праздник пришло как можно больше друзей, чтобы все приносили подарки, поздравляли тебя, а когда тебе тридцать, то как-то уж хочется уединения. Куплю себе огромный торт и буду наслаждаться жизнью где-нибудь в центре. Когда сказала подружкам о своем решении, они расстроились — хотели гулянку. Я им сказала, что когда им тридцать исполнится, то они меня поймут... © Карамель / VK
- С детьми довольно интересно — говорю как воспитатель в детском саду (веду старшую группу). На прошлой неделе один из мальчиков в группе был очень грустный: ни с кем не разговаривал, не хотел есть. Я спросила, все ли нормально, а он ответил: «У меня папа сошел с ума». Мне так жаль стало ребенка, я спросила, хочет ли он поговорить об этом. Он отказался и попросил лишний раз его не трогать. Я учла его просьбу, а сама на тихом часу спрашивала у всех знакомых хорошего детского психолога. Все думала, как поговорить об этом с мамой, когда она придет его забирать. С другими воспитателями общалась на эту тему. И у меня отняло речь, когда вечером мальчика пришел забирать папа! Я аккуратно стала спрашивать его об этом, а он просто улыбнулся и сказал: «Сразу видно, что вы не так давно устроились. Я ему просто мультики на неделю запретил смотреть». Малыш подошел к нам на этой фразе и сказал: «Папа, это же сумасшествие!» © Карамель / VK
- Пару недель назад один мой коллега пригласил к себе домой отдохнуть. Написал, чтобы приходили к двум часам дня — я решил, что это будет просто спокойная посиделка. Когда пришел, все уже сидели за столом, общались и ели — я тоже присоединился. Все шло отлично: разговоры, шутки, атмосфера легкая. И тут я понял, что это была не просто посиделка, а полноценный пикник-барбекю — он жарил мясо для всех. Я ничего не ел, потому что вечером у меня был ужин с девушкой. Никто тогда ничего не сказал, и я решил, что все нормально. Проходит время — он устраивает вечеринку на Хэллоуин и говорит, что я тоже могу прийти. Но сказал это как-то с подтекстом: «В этот раз обязательно что-нибудь принеси — хотя бы конфеты или чипсы». Я понял, что он все еще обижен, и извинился. Объяснил, что не знал, что в тот раз был именно пикник-барбекю. А потом я услышал от других коллег, что он рассказывает всем, будто я «никогда ничего не приношу» и вообще халявщик. Это упомянули уже несколько человек, так что явно на слуху. Теперь мне неловко — и вроде на вечеринку хочется, но не знаю, как быть. © Hightoad14 / Reddit
- Лежала я, значит, как-то в больнице, и ко мне заходил знакомый. В общем, хорошо провели время — поговорили, посмеялись. Перед тем как он ушел, я попросила зайти в магазин и купить мне вишенку, а деньги за нее я бы после выписки вернула. Он согласился и купил. Вишенку. Одну. Даже пакет под нее взял! На мой вопрос: «Почему одна?» — ответил, что я же сама попросила купить вишенку, вот он ее и принес. До сих пор над этим смеюсь, а он так и не понимает, что сделал тогда не так. © Карамель / VK
Комментарии
Что просила, то и получила. Если б вишни хотела, сказала бы купи полкило или кило вишни. Ну и он мог спросить, сколько тебе. Вобщем два балбеса.
Как можно в гости приходить с пустыми руками? Если зовут в гости- стопудово будут чем-то угощать. Когда зовут, надо в первую очередь спрашивать- ЧТО С МЕНЯ ТРЕБУЕТСЯ?