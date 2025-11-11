18 ситуаций, когда люди говорили на одном языке, но все равно друг друга не поняли

Меня бесят такие вот умственно отсталые особи, у которых раз окулист в очках, значит плохой врач, толстый диетолог\эндокринолог - значит лечить не умеет и прочее.

У нас детский окулист был очкарик, и к нему в нашу глушь из Мск толпами ехали настолько он был хорош как врач, а тот диетолог, который реально мне помог - сам весил как я.