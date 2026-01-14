18 человек, чьи дизайнерские находки заставляют сказать: «А что, так можно было?»
Герои нашей статьи нашли нестандартные интерьерные решения для своих домов. Кто-то придумал, как ловко скрывать кошачий лоток, кто-то создал отличную систему хранения, другие же сотворили что-то классное своими руками и по-особенному обустроили уголки и даже целые комнаты. Только посмотрите, как здорово это у них получилось!
«Сделала коврик в виде мха! Он из акриловой и шерстяной пряжи, с комбинированным стриженым и петлевым ворсом разной глубины»
«Ремонт еще идет, но гостиную я уже почти полностью обустроила»
- Вау, я в восторге! Ты воплотила в жизнь мечту каждой девушки! © mikaethuim / Reddit
«Своими руками сделала вот такую стену из растений. Она делает мою квартиру еще уютнее»
Идея интересная и конструкция оригинальная.
Однако, количество вещей, которые могут упасть на голову добавило бы мне тревожности🤔.
«Моя необычная спальня. Я сама сделала гирлянды в виде облаков. Мне кажется, здесь довольно расслабляющая атмосфера»
Будь я подростком мне бы хотелось такую, сейчас предпочитаю что-то поспокойнее
«Мои попытки создать комнату внутри комнаты. Я живу в крошечной студии, пришлось проявить изобретательность, чтобы она казалась просторнее»
Оба края кровати у стены, не скатишься. И серенький волчок не укусит за бочок😁.
«Только что закончила небольшую переделку этого уголка своей комнаты. Полки сделаны из обрезков дерева, которые я нашла в саду. Обожаю бюджетные ремонтные работы!»
И каждый раз, поднимаясь, ударяться о полку, если спишь близко к стене
«Моя бордово-золотая рождественская елка. Большую часть украшений я сделала сама»
- Какая чудесная и праздничная у вас там атмосфера! Мне очень нравится, как пышно украшена ваша елка, и какие чудесные игрушки получились! © Footloose55 / Reddit
«Наконец-то придумал, где хранить свой велосипед»
«Лайфхак для хранения вещей под кроватью. У нас всего один шкаф, он общий»
«Нам не хватало места, поэтому отец предложил купить шкаф, извлечь из него выдвижные ящики, приделать к ним колесики и ручки и положить под кровать».
«Вот как я организую пространство в доме и избавляюсь от беспорядка. Я хотел, чтобы моя система хранения вещей хорошо сочеталась с высокими потолками. Установил такую даже в спальне»
«Мне захотелось добавить немного искусства на свои пустые стены, поэтому я сделала картину сама, хотя и не обладаю художественными способностями»
«Подвесная полка для кастрюль на моей маленькой кухне»
До первого гостя - который захочет ночью попить водички на кухне и не впишется в поворот. Это будет феерично 😁
«Вот как я отделила спальное место в своей однушке»
- Это прекрасно! А гобелен вообще изумительный. © Ljknicely / Reddit
«Вот как спрятал стиральную машину. Мой первый проект »
- Выглядит потрясающе! © zuzabomega / Reddit
«Центральное украшение стола сделано из деревянного ящика для инструментов моего прадеда и стеклянных банок моей бабушки»
Не видно человека напротив и некуда поставить соус, солонку и тд. Не для такой площади украшение.
- Какой замечательный способ вдохнуть новую жизнь в старые вещи! © Daezd765 / Reddit
«Сделал вот такой экран под ванну из фанеры. Концепция не моя. Воплотил с учетом особенностей нашей ванны и наших потребностей в пространстве»
- Вот что значит руки из нужного места растут. Браво! © Rakiska / Pikabu
«У нас ограниченное пространство, вопрос о месте для зарядки робота-пылесоса был решен таким образом»
«Данное решение подходит, если на кухне есть широкий нижний ящик, в ином случае будут мешаться опоры ящика».
«Вот как я спрятала лоток своего кота. Горжусь — не могу! Я немного помешана на чистоте и забочусь об эстетике»
«Мне очень нравится находить способы максимально эффективно использовать каждый сантиметр моего небольшого пространства».
- Обалдеть, надо же было до такого додуматься! © csirke4488 / Reddit
