18 человек, чьи дизайнерские находки заставляют сказать: «А что, так можно было?»

Герои нашей статьи нашли нестандартные интерьерные решения для своих домов. Кто-то придумал, как ловко скрывать кошачий лоток, кто-то создал отличную систему хранения, другие же сотворили что-то классное своими руками и по-особенному обустроили уголки и даже целые комнаты. Только посмотрите, как здорово это у них получилось!

«Сделала коврик в виде мха! Он из акриловой и шерстяной пряжи, с комбинированным стриженым и петлевым ворсом разной глубины»

«Ремонт еще идет, но гостиную я уже почти полностью обустроила»

Вау, я в восторге! Ты воплотила в жизнь мечту каждой девушки! © mikaethuim / Reddit

«Своими руками сделала вот такую стену из растений. Она делает мою квартиру еще уютнее»

«Моя необычная спальня. Я сама сделала гирлянды в виде облаков. Мне кажется, здесь довольно расслабляющая атмосфера»

«Мои попытки создать комнату внутри комнаты. Я живу в крошечной студии, пришлось проявить изобретательность, чтобы она казалась просторнее»

«Только что закончила небольшую переделку этого уголка своей комнаты. Полки сделаны из обрезков дерева, которые я нашла в саду. Обожаю бюджетные ремонтные работы!»

«Моя бордово-золотая рождественская елка. Большую часть украшений я сделала сама»

Какая чудесная и праздничная у вас там атмосфера! Мне очень нравится, как пышно украшена ваша елка, и какие чудесные игрушки получились! © Footloose55 / Reddit

«Наконец-то придумал, где хранить свой велосипед»

«Лайфхак для хранения вещей под кроватью. У нас всего один шкаф, он общий»

«Нам не хватало места, поэтому отец предложил купить шкаф, извлечь из него выдвижные ящики, приделать к ним колесики и ручки и положить под кровать».

«Вот как я организую пространство в доме и избавляюсь от беспорядка. Я хотел, чтобы моя система хранения вещей хорошо сочеталась с высокими потолками. Установил такую даже в спальне»

«Мне захотелось добавить немного искусства на свои пустые стены, поэтому я сделала картину сама, хотя и не обладаю художественными способностями»

«Подвесная полка для кастрюль на моей маленькой кухне»

«Вот как я отделила спальное место в своей однушке»

Это прекрасно! А гобелен вообще изумительный. © Ljknicely / Reddit

«Вот как спрятал стиральную машину. Мой первый проект »

«Центральное украшение стола сделано из деревянного ящика для инструментов моего прадеда и стеклянных банок моей бабушки»

Какой замечательный способ вдохнуть новую жизнь в старые вещи! © Daezd765 / Reddit

«Сделал вот такой экран под ванну из фанеры⁠⁠. Концепция не моя. Воплотил с учетом особенностей нашей ванны и наших потребностей в пространстве»

Вот что значит руки из нужного места растут. Браво! © Rakiska / Pikabu

«У нас ограниченное пространство, вопрос о месте для зарядки робота-пылесоса был решен таким образом»

«Данное решение подходит, если на кухне есть широкий нижний ящик, в ином случае будут мешаться опоры ящика».

«Вот как я спрятала лоток своего кота. Горжусь — не могу! Я немного помешана на чистоте и забочусь об эстетике»

«Мне очень нравится находить способы максимально эффективно использовать каждый сантиметр моего небольшого пространства».

Обалдеть, надо же было до такого додуматься! © csirke4488 / Reddit