1 час назад
20+ фото кухонь, которые стали сердцем дома благодаря стараниям обычных людей, а не дизайнеров

Если представить наши дома и квартиры в виде живого организма, то его сердце точно будет кухней. Именно там собирается семья, чтобы приготовить вкуснейшую еду, обсудить новости дня или просто совершить полуночный набег на холодильник. Поэтому, конечно же, хочется навести там максимальный уют. Посмотрим, как люди справились с этой задачей?

«Вот такое до и после получилось у моей кухни»

«Это еще не финальная версия, но мне уже очень нравится»

«Моя кухня в закатном солнце»

«Переделал свою „бедную“ кухню»

  • Эта кухня выглядит наполненной жизнью, семьей, любовью и детьми. Ничего «бедного» в ней нет. © ketoswimmer / Reddit

«Новая кухня моей мамы. Она еще добавляет детали, но выглядит уже просто фантастически!»

Tanya Gorbachev
19 минут назад

Много открытых площадей для хранения с кучей мелких вещей. Убирать замучаешься.

-
-
Ответить

«Несколько месяцев назад я сделала такую полку над кухонным островом. Но только сейчас она выглядит завершенной, вместе с цветами»

«В начале 80-х мы жили в крохотной квартирке над автомастерской. Мама очень гордилась этой кухней»

«Это мой первый дом и я много сил вложила в ремонт кухни»

Плодожорка
3 часа назад

Вид из окна и стол обеденный - это лучшая часть проекта. Правда, фото растянуто во все стороны, поэтому не факт, что в жизни оно столь же прекрасно. Цвет стен будто черепаха какала.

-
-
Ответить

«Моя солнечная кухня. А на окне висит витраж — мой подарок себе на новоселье»

«Мы с женой только что закончили ремонт кухни в нашем домике. Ну как вам?»

Руконожка Ай-Ай
47 минут назад

Кроме вида из окна - не на что тут смотреть... смысл делать окна, если они заставлены банками-бутылками?
Ни одной нормальной поверхности, чтоб хоть тарелку поставить.
Едят в гостиной перед теликом из коробок?

-
-
Ответить

«В моей квартире довольно уютная кухня»

«Моя кухня в лучах утреннего солнца. И вглядитесь хорошенько в поисках кота. 85 процентов своей жизни он проводит на этом месте»

Плодожорка
3 часа назад

Что по этой фотографии можно сказать о кухне? Там есть стол на огромной ноге, мощный цветок, и кот.

-
-
Ответить

«Это кухня в Таиланде. Семья выращивает кофе. Мир должен увидеть быт этих людей»

Эта кухня действительно сердце всего дома

«У меня крошечная кухня, так что я действительно стараюсь использовать каждый сантиметр разумно»

Tanya Gorbachev
11 минут назад

Судя по шишкам, хозяйка - белочка. А людям нормальным шишки на кухне не нужны... Часы висят ниже дуршлагов. Такое впечатление, что оформлял эту кухню ИИ.

-
-
Ответить

«Небольшой пекарский уголок на моей кухне»

«Я действительно хотела передать домашнюю атмосферу на своей кухне»

«Сколько же чудесных блюд было здесь приготовлено!»

«Фотографии моей кухни до и после. Как и во всей квартире, тут ремонт еще не завершен, но уже выглядит очень круто»

Руконожка Ай-Ай
35 минут назад

Трудно определить, где до, где после. Но верхний вариант (если заменить ядовитого цвета ручки) - чище и просторнее)

-
-
Ответить

«Я считаю, что крошечные кухни многие недооценивают»

Руконожка Ай-Ай
32 минуты назад

Если из этого помещения убрать развесистые фикусы, мусорные ящики размером со шкаф, и море цветного барахла - то кухня перестанет быть крошечной)

-
-
Ответить

«Превратил этот унылый кусок бетона в крутейшую зону для готовки»

«Тут явно не хватало освещения»

Как вам такие кухни? Расскажите, как вы у себя добавляете уюта.

