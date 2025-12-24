20+ фото кухонь, которые стали сердцем дома благодаря стараниям обычных людей, а не дизайнеров

Если представить наши дома и квартиры в виде живого организма, то его сердце точно будет кухней. Именно там собирается семья, чтобы приготовить вкуснейшую еду, обсудить новости дня или просто совершить полуночный набег на холодильник. Поэтому, конечно же, хочется навести там максимальный уют. Посмотрим, как люди справились с этой задачей?

«Вот такое до и после получилось у моей кухни»

«Это еще не финальная версия, но мне уже очень нравится»

«Моя кухня в закатном солнце»

«Переделал свою „бедную“ кухню»

Эта кухня выглядит наполненной жизнью, семьей, любовью и детьми. Ничего «бедного» в ней нет. © ketoswimmer / Reddit

«Новая кухня моей мамы. Она еще добавляет детали, но выглядит уже просто фантастически!»

«Несколько месяцев назад я сделала такую полку над кухонным островом. Но только сейчас она выглядит завершенной, вместе с цветами»

«В начале 80-х мы жили в крохотной квартирке над автомастерской. Мама очень гордилась этой кухней»

«Это мой первый дом и я много сил вложила в ремонт кухни»

«Моя солнечная кухня. А на окне висит витраж — мой подарок себе на новоселье»

«Мы с женой только что закончили ремонт кухни в нашем домике. Ну как вам?»

«В моей квартире довольно уютная кухня»

«Моя кухня в лучах утреннего солнца. И вглядитесь хорошенько в поисках кота. 85 процентов своей жизни он проводит на этом месте»

«Это кухня в Таиланде. Семья выращивает кофе. Мир должен увидеть быт этих людей»

Эта кухня действительно сердце всего дома

«У меня крошечная кухня, так что я действительно стараюсь использовать каждый сантиметр разумно»

«Небольшой пекарский уголок на моей кухне»

«Я действительно хотела передать домашнюю атмосферу на своей кухне»

«Сколько же чудесных блюд было здесь приготовлено!»

«Фотографии моей кухни до и после. Как и во всей квартире, тут ремонт еще не завершен, но уже выглядит очень круто»

«Я считаю, что крошечные кухни многие недооценивают»

«Превратил этот унылый кусок бетона в крутейшую зону для готовки»