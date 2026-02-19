19 живых фото, которые виртуозно сбивают с толку даже самых внимательных
1 час назад
Наш мозг порой домысливает увиденную картину на свой лад, и мы видим в обычных предметах совсем новые вещи или явления. Такие картинки порой бодрят не хуже кофе, а также поднимают настроение всем окружающим.
«Мне посоветовали опубликовать это веселое фото»
«Вы видите то же, что и я?»
Полюбуйтесь на парящего в воздухе котенка
«Износы и потертости на этой лодке выглядят как остров посреди моря»
«Помыла кастрюлю и опешила: какой-то парниша на меня смотрит! Мамочки, да на нем еще поварской колпак!»
«Вот такая птичка у меня получилась совершенно случайно»
«Моя картошка выглядит так, словно устроила побег сама из себя»
«Я нашел свечу, которая выглядит как миска с хлопьями»
«Когда я снимаю очки в постели, я теряю их за минуту»
«Случайно воссоздал рисунок столешницы на тарелке, пока приправлял бургер»
«Далекая галактика? Нет, просто мой костер в снегу»
«Этот кабачок так был похож на дерзкого какаду, так что я не удержался и сделал это»
- Спасибо, ваше милое творчество скрасило мне день! © Snarky-Spanky / Reddit
«Думаете, это кот? Просто присмотритесь: это листик дерева на моей террасе»
- Блин, как бы я не старалась, а развидеть кошку не могу! © JuliaX1984 / Reddit
Когда обычный сладкий картофель чувствует себя лебедем
«Мама во время прогулки приняла этот кактус за собаку»
Они повидали жизнь
«Когда кошка закончила вылизывать свою миску с кормом, мама обалдела, увидев, что там на дне»
Если долго смотреть на компост, он может ответить тем же
«Подняла свой стейк и обнаружила это. Так похоже на камею викторианской дамы»
- Ух ты! Ничего аристократичнее в ресторане мне не доводилось видеть!
Какие фото понравились и подняли настроение вам? Если вам пришлась по вкусу подборка, предлагаем также посмотреть познавательные фото, которые покажут вещи с новой стороны.
классная подборка))) но на мой взгляд тут лишняя свеча, т к она создана специально и, пестрая простынь ,на которой теряются очки ,я думаю есть почти у всех)
Очень хорошая подборка, посмотрела с удовольствием. Вообще апофения - забавная штука, если не относиться к ней серьезно и не искать "знаки судьбы"
