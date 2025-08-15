18 мужских берлог, в которых пожить бы каждый согласился

Забудьте о стереотипах про разбросанные повсюду грязные носки и бардак! Герои нашей статьи доказали, что мужские берлоги запросто могут быть уютными, стильными и комфортными. Только посмотрите на их чудесные квартиры.

«Мне 40 лет, холост. Вот моя квартира. Она небольшая, но мне очень нравится. Все в ней выглядит органично и естественно»

© CotaPT / Reddit Элина Че 13 минут назад небольшой эту квартиру можно назвать только если лестница фальшивая, как в фильме с Монро "зуд седьмого года". Там когда-то двухэтажный таунхаус разделили на 2 квартиры, а лестницу оставили. - - Ответить

«Мне 39 лет, разведен. Вот мой небольшой лофт»

«Я художник, мне 48 лет. Переехал в квартиру с более чем 80 растениями и свежим воздухом»

Ого, никогда ничего подобного не видела. Обожаю! © MsLollipops29 / Reddit

«После почти 700 дней без дома у меня наконец-то появилось собственное жилье. Больше никаких приютов. Пока не совсем могу это осознать. Студия маленькая, но она моя»

Как человек, который тоже через это прошел, хочу сказать, что горжусь тобой. © Resident-Window- / Reddit

Это отличное место, братан, поздравляю! Продолжай в том же духе! © topankwunstank / Reddit

«Мне 20 лет, живу один, учусь в колледже и подрабатываю. Я снимаю и стираю все гобелены каждые 3 месяца»

© thedamnwind / Reddit Олена-на-на 1 час назад Такая квартира была моей мечтой в семь лет. Я нагребала покрывала, привязывала их к веткам деревьев и жила в такой халабуде до вечера))) - - Ответить

Именно такой была квартира моей мечты в 20 лет. Братан живет полной жизнью. © No-Marsupial9232 / Reddit

«Мне 36 лет, уже год живу один после расставания с бывшей, с которой прожил 16 лет. Вчера я наконец-то почувствовал, что это мой дом»

© whynotlook123 / Reddit Жабка в шляпке 54 минуты назад Это выглядит красиво. Но жить в этом - кошмарный ужас. По ковру без бахил не ходить, на диван не садиться. И даже если обращаться аккуратно, белый со временем всё равно становится замызганным. - - Ответить

Ты должен гордиться этим местом, оно выглядит потрясающе. Если ты в поисках девушки, я тут! © abacuieie / Reddit

«Мне 25 лет, это моя первая квартира»

Потрясающий стиль! Освещение создает особую атмосферу. © Mrobbins8617 / Reddit

«Это потребовало много работы, но я наконец-то готов поделиться с вами фотографиями своего дома»

До чего классное место! © Kornstar04 / Reddit

«Я беру паузу в отношениях, которые длились больше 5 лет. Сейчас стараюсь восстановиться и снова найти смысл в жизни. Это место, где я уже месяц размышляю и пытаюсь расти»

Классная квартира, потолки просто супер! Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. © SnooDoubts3731 / Reddit

«29 лет. Живу один»

Обожаю твой дом. Видно, что вы вложили в него немало труда. © callmekudzuvines / Reddit

«Мне 39 лет, холост, живу в своем лофте в центре Сиэтла. Стараюсь сделать свое пространство максимально функциональным для жизни, работы и творчества»

Именно так и выглядит идеальное жилье для мужчины. © Similar-West5208 / Reddit

Я мечтал о таком жилье с тех пор, как в детстве посмотрел сериал «Горец». Потрясающее место! © dichotomousview / Reddit

«Я композитор. Живу в студии звукозаписи с душем и мансардой»

Я определенно завидую этому человеку, блин. © Original_Glass_2073 / Reddit

«Только что окончил медицинский вуз и начал карьеру врача. Наконец-то могу позволить себе хорошее жилье»

«Уже 12 лет живу один с собакой»

Квартира мечты с великолепным видом. © kam3ra619Loubov / Reddit

«Мне 36 лет, вот как выглядит моя квартира в Бруклине»

Мне не по карману даже просто смотреть на эту квартиру. © Unknown author / Reddit

Так, ты свободен? Мне кажется, у нас много общего! Мне нравится твой стиль. © pandapendant / Reddit

«Мне 25 лет, живу в Сингапуре»

Ух ты, какое чудесное место! © FuriousMagma / Reddit

«Вот как выглядела моя квартира, когда я только въехал. Она была настолько странно спланирована, что мне захотелось сделать с ней что-то эксцентричное»

Это одно из самых крутых мест, которые я когда-либо видел. © no82024 / Reddit

«Первая собственная квартира. Друзья говорят, что она выглядит слишком по-девчачьи. Что мне изменить?»

© DannyWhoElse / Reddit Solita 2 часа назад Разбросать везде шмотки, пульты, коробки из-под пицц, выставить к роботу ещё с десяток игрушек, убрать орхидею, водрузить там стереосистему...

Вот только на фига что-то менять под друзей? Кому там жить-то? - - Ответить

Найди новых друзей! © slickMilw / Reddit

Выглядит великолепно. Интерьер мягкий и нейтральный, с великолепным стилем и прекрасно подобранными деталями. © inter_fectum / Reddit