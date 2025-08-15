18 мужских берлог, в которых пожить бы каждый согласился

Дизайн
2 часа назад

Забудьте о стереотипах про разбросанные повсюду грязные носки и бардак! Герои нашей статьи доказали, что мужские берлоги запросто могут быть уютными, стильными и комфортными. Только посмотрите на их чудесные квартиры.

«Мне 40 лет, холост. Вот моя квартира. Она небольшая, но мне очень нравится. Все в ней выглядит органично и естественно»

Элина Че
13 минут назад

небольшой эту квартиру можно назвать только если лестница фальшивая, как в фильме с Монро "зуд седьмого года". Там когда-то двухэтажный таунхаус разделили на 2 квартиры, а лестницу оставили.

-
-
Ответить

«Мне 39 лет, разведен. Вот мой небольшой лофт»

  • Ух ты, это невероятное место. Окна просто идеальные. © hal-incandeza / Reddit
  • Мне 40 лет, тоже разведена. Любая женщина хотела бы здесь проснуться. © mommer_man / Reddit
  • Повезет же какой-то женщине увидеть этот шедевр эстетики. Молодец, мужик. © Spaceneedle*** / Reddit
  • С такой квартирой ты точно надолго один не останешься! Красота! © Mountain_Bud / Reddit

«Я художник, мне 48 лет. Переехал в квартиру с более чем 80 растениями и свежим воздухом»

«После почти 700 дней без дома у меня наконец-то появилось собственное жилье. Больше никаких приютов. Пока не совсем могу это осознать. Студия маленькая, но она моя»

  • Как человек, который тоже через это прошел, хочу сказать, что горжусь тобой. © Resident-Window- / Reddit
  • Это отличное место, братан, поздравляю! Продолжай в том же духе! © topankwunstank / Reddit

«Мне 20 лет, живу один, учусь в колледже и подрабатываю. Я снимаю и стираю все гобелены каждые 3 месяца»

Олена-на-на
1 час назад

Такая квартира была моей мечтой в семь лет. Я нагребала покрывала, привязывала их к веткам деревьев и жила в такой халабуде до вечера)))

-
-
Ответить
  • Именно такой была квартира моей мечты в 20 лет. Братан живет полной жизнью. © No-Marsupial9232 / Reddit

«Мне 36 лет, уже год живу один после расставания с бывшей, с которой прожил 16 лет. Вчера я наконец-то почувствовал, что это мой дом»

Жабка в шляпке
54 минуты назад

Это выглядит красиво. Но жить в этом - кошмарный ужас. По ковру без бахил не ходить, на диван не садиться. И даже если обращаться аккуратно, белый со временем всё равно становится замызганным.

-
-
Ответить
  • Ты должен гордиться этим местом, оно выглядит потрясающе. Если ты в поисках девушки, я тут! © abacuieie / Reddit

«Мне 25 лет, это моя первая квартира»

«Это потребовало много работы, но я наконец-то готов поделиться с вами фотографиями своего дома»

«Я беру паузу в отношениях, которые длились больше 5 лет. Сейчас стараюсь восстановиться и снова найти смысл в жизни. Это место, где я уже месяц размышляю и пытаюсь расти»

A_n_s_y
1 час назад

Лампа противная. Надо табличку "Место для удара головой"

-
-
Ответить
  • Классная квартира, потолки просто супер! Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. © SnooDoubts3731 / Reddit

«29 лет. Живу один»

«Мне 39 лет, холост, живу в своем лофте в центре Сиэтла. Стараюсь сделать свое пространство максимально функциональным для жизни, работы и творчества»

  • Именно так и выглядит идеальное жилье для мужчины. © Similar-West5208 / Reddit
  • Я мечтал о таком жилье с тех пор, как в детстве посмотрел сериал «Горец». Потрясающее место! © dichotomousview / Reddit

«Я композитор. Живу в студии звукозаписи с душем и мансардой»

«Только что окончил медицинский вуз и начал карьеру врача. Наконец-то могу позволить себе хорошее жилье»

«Уже 12 лет живу один с собакой»

SELENA N
1 час назад

Для собаки места достаточно, а для жены маловато будет.

-
-
Ответить

«Мне 36 лет, вот как выглядит моя квартира в Бруклине»

  • Мне не по карману даже просто смотреть на эту квартиру. © Unknown author / Reddit
  • Так, ты свободен? Мне кажется, у нас много общего! Мне нравится твой стиль. © pandapendant / Reddit

«Мне 25 лет, живу в Сингапуре»

«Вот как выглядела моя квартира, когда я только въехал. Она была настолько странно спланирована, что мне захотелось сделать с ней что-то эксцентричное»

  • Это одно из самых крутых мест, которые я когда-либо видел. © no82024 / Reddit

«Первая собственная квартира. Друзья говорят, что она выглядит слишком по-девчачьи. Что мне изменить?»

Solita
2 часа назад

Разбросать везде шмотки, пульты, коробки из-под пицц, выставить к роботу ещё с десяток игрушек, убрать орхидею, водрузить там стереосистему...
Вот только на фига что-то менять под друзей? Кому там жить-то?

-
-
Ответить
  • Найди новых друзей! © slickMilw / Reddit
  • Выглядит великолепно. Интерьер мягкий и нейтральный, с великолепным стилем и прекрасно подобранными деталями. © inter_fectum / Reddit

Какая из представленных квартир понравилась вам больше всего?

Фото на превью CotaPT / Reddit

