1 день назад
14 историй с работы, которые выглядят как сцены из ситкома

Офис — это место, где мы проводим большую часть своей жизни. И, конечно, именно здесь вроде бы обычные будни часто превращаются в чистый, неразбавленный абсурд. От уборщицы-чемпионки по теннису до автомата с кофе, который требует, чтобы его погладили. Мы собрали 14 уморительных доказательств того, что самые смешные сцены для ситкома не нужно выдумывать — их можно просто записать в любом рабочем коллективе.

  • Был я единственным мужиком в коллективе, все остальные — девушки. И, естественно, мужской уборной пользовался только я, у девочек были свои две. И вот мой день рождения. Словами не передать, как я офигел от сюрприза коллег-девушек! Они просто поменяли табличку «М» на персональную вывеску «Серега». Признаюсь честно, что за свои 25 лет мне ни разу не дарили что-то, что затмило бы собственную уборную в офисе! © Палата № 6 / VK
  • Сегодня в офисе начальник пишет в общем чате: «Всем срочно собраться в переговорке, важное объявление!» Приходим все, сидим. Он заходит, смотрит на нас и говорит: «У меня родился ребенок, всем премия и сегодня отмечаем!» Вот это я понимаю, начальник здорового человека. © Палата № 6 / VK
  • Есть у нас на работе девочка Юля. Познакомились мы весьма странно. Она подошла ко мне и спросила: «Есть че пожрать? Ну, у меня ипотека, я обед не беру — экономлю. Поделишься своим?» Я решила не отвечать, продолжила работать. А после смены вдруг вдруг выяснилось, что мы живем в одном районе. И началось... Звонки в 3 часа ночи, сообщения. Спустя еще пару дней Юле назначили тест на повышение категории со стажера до специалиста. И конечно же, эта чудо-девочка выбрала своим наставником меня. Наставником я была пару часов:
    — Юля, давай расскажешь мне про переадресацию.
    — А на обучении такого не было. Ой, знаешь, неохота что-то...
    Ну а мне тем более. По итогу тестирование Юля не прошла. © sardelina / Pikabu
  • Сотрудник попросил отгул в пятницу, чтобы посмотреть большой турнир по дартс. Потом звонит боссу домой в воскресенье. «Я прошел в третий тур, который в понедельник. Могу ли я взять выходной в понедельник?» Ему отказали. Он не выходит на работу в понедельник. Вечером звонит его девушка: «Он прошел в четвертый тур, завтра. Он просил меня позвонить и сказать, что завтра не сможет быть на работе». Ей ответили: «Извините, но если его не будет на работе завтра в 8 утра, ему вообще не нужно приходить». Во вторник он не выходит на работу. Появляется в среду в 8 утра и, кажется, искренне удивляется, когда ему говорят, чтобы он убирался, ведь он уволен. © faithle55 / Reddit
  • У нас в офисе есть сотрудник, который постоянно забывает мыть свою чашку. Чтобы исправить ситуацию, начальник взял эту чашку и сам помыл. Затем он заполнил ее землей и посадил в нее семена. Теперь в офисе повсюду стоят чашки с растениями, которые напоминают о необходимости поддерживать чистоту и мыть после себя посуду. © Не все поймут / VK
Tatiana Beletsky
4 часа назад

Это может сработать только если чашка ленивого сотрудника, а не общественная. А то скоро весь коллектив будет пить кофе из горсти.

  • На работе у нас есть автомат с кофе, который вечно зависает. Все к нему привыкли, но однажды кто-то повесил на него записку: «Если не работает, погладьте меня, мне приятно». Сначала мы все посмеялись, но оказалось, что теперь это настоящий ритуал. Каждый, кто подходит, обязательно погладит автомат перед тем, как выбрать напиток. И самое смешное — после этого он чаще всего начинает работать нормально! Теперь у нас автомат не просто кофе делает, а еще и настроение всем поднимает. Кто повесил записку, так и осталось загадкой, но точно спасибо этому человеку. © Не все поймут / VK
  • Испортилась клавиатура, как-то плохо работает. И минус везде показывает, когда печатаю. Час не могу работать. Долго звала компьютерщика с третьего этажа. Зашел. И, смотря мне в глаза, поднимает калькулятор который краем лежал на краю моей клаве и поэтому все время нажимал кнопку минус. Продолжая смотреть мне в глаза, молча уходит. © Julia Rudyak Kalia
  • Я работала в отделе кадров. Подходит ко мне девушка, мол, у нее возникли трудности с заполнением документов. И судя по всему, она заполняла наши формы заказа тортов, которые лежали рядом с заявлениями о приеме на работу. © Blackrose06 / Reddit
  • Коллега пошел в магазин, попросила купить для себя кефира и творога. Возвращается довольный: «Кефира и творога не было, и я купил молоко и сырковую массу с изюмом». © Екатерина Баранова
  • На днях в нашем офисе проводили корпоративный турнир по настольному теннису. Коллеги играли, но больше всех удивила уборщица Светлана Петровна. Она тихо наблюдала за играми, пока кто-то в шутку не предложил: «А вы попробуйте». Светлана Петровна взяла ракетку, и тут началось шоу — она всех обыгрывала, один за другим! Оказалось, что в молодости она была чемпионкой города по теннису, а мы и не знали. В итоге Светлана Петровна унесла заслуженный кубок, а мы теперь боимся с ней играть. © Не все поймут / VK
  • У меня уволился сотрудник, потому что он боялся темноты. Он должен был быть охранником в ночную смену. Уволился посреди смены. © Unknown author / Reddit
  • Мне кофе для коллег не жалко, часто друг у друга брали. У меня один раз казус был. Пришла утром, заварила кофе, а он кислый. Пришла коллега и говорит, мол, чайник не кипяти, она туда лимонную кислоту высыпала, решила почистить. А я-то уже вскипятила! Думаю, хорошо, что не химией какой-то чистила. © Irina Leonova
ZaraZa
10 часов назад

Девушке, которой не по себе от подарков, вообще отменила бы подарки для ее животных. Чтобы не было послевкусия от недополученных подарков. Таким всегда всего мало будет.

  • Работаю в офисе. Бывает, что совсем нечем заняться, но рабочий вид никто не отменял. Одно время распечатывала на черновиках книги и читала с умным видом. Теперь придумываю книги сама — печатаю на компьютере. Со стороны — примерный сотрудник! Получаю огромное удовольствие, все удивляются, почему я всегда в хорошем настроении. А я люблю свою работу! © Подслушано / Ideer
  • Пришла на новую работу. Платят хорошо, и работа нравится. Но вот директора наши, откровенно говоря, странные. Помимо сладкого подарка для детей сотрудников, они выдают подарки для котов и собак сотрудников, ссылаясь на то, что это тоже дети. Подарок состоит из трех банок хорошего корма, маленького пакетика хрустяшек и игрушки. Для доказательства наличия питомцев нужно предоставить фото с ним. И вроде мило, и ничего плохого они не делают, наоборот. Коллектив от этого как-то сплоченнее, что ли. Но все равно остается какое-то странное послевкусие. Они могли бы потратить эти деньги на что-то другое, увеличить сумму премий, например. У меня у самой есть кошка, и я ее люблю. Подарок приняла. Но все равно как-то не по себе. © Подслушано / Ideer

Что ж, после такого кажется, что наша работа — это самое веселое место на земле! Какая из этих историй заставила вас рассмеяться в голос? И есть ли у вас в запасе пара историй о том, как ваша работа превратилась в настоящий ситком? Делитесь в комментариях!

Комментарии

Lana Star
1 день назад

С кормом для животных так себе идея. А вдруг питомец болеет и у него специализированный корм? Да или он просто привереда и ест только какой-то определенный? Или даже просто не такой корм. А кормить сходу другим кормом нельзя. Там перевод на новый через смешивания кормов пропорциями проводится

TheTavrist
1 день назад

"У меня родился сын, всем премия, сегодня отмечаем!"
Когда у меня родилась дочка, и я поделился этим событием на радиотехническом чате (где давно состою) - две страницы поздравлений, пожеланий, а один товарищ рассказал, что когда его жена осчастливила сыном, то начальник радиомастерской, где этот товарищ работал, немедленно закрыл предприятие "на спецобслуживание", всем сотрудникам заказал выпить-закусить, разрешил назавтра прийти к обеду, а виновнику торжества выписал премию и неделю отдыха.
Всем бы таких начальников!

Elena
18 часов назад

в принципе, вся суть людей в последней истории, вроде сделали хорошо, но опять всем не так))))

Попова Алиса
17 часов назад

Ну а у кого нет котов и собак, а есть только дети?
Или нет ни тех,ни других?
Тогда как быть?
На самом деле идея так себе.

Татьяна С.
17 часов назад

Это где же такая работа, где делать нечего и делаешь вид что работаешь занимаясь фуйней.

