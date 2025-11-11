14 историй с работы, которые выглядят как сцены из ситкома
Офис — это место, где мы проводим большую часть своей жизни. И, конечно, именно здесь вроде бы обычные будни часто превращаются в чистый, неразбавленный абсурд. От уборщицы-чемпионки по теннису до автомата с кофе, который требует, чтобы его погладили. Мы собрали 14 уморительных доказательств того, что самые смешные сцены для ситкома не нужно выдумывать — их можно просто записать в любом рабочем коллективе.
- Был я единственным мужиком в коллективе, все остальные — девушки. И, естественно, мужской уборной пользовался только я, у девочек были свои две. И вот мой день рождения. Словами не передать, как я офигел от сюрприза коллег-девушек! Они просто поменяли табличку «М» на персональную вывеску «Серега». Признаюсь честно, что за свои 25 лет мне ни разу не дарили что-то, что затмило бы собственную уборную в офисе! © Палата № 6 / VK
- Сегодня в офисе начальник пишет в общем чате: «Всем срочно собраться в переговорке, важное объявление!» Приходим все, сидим. Он заходит, смотрит на нас и говорит: «У меня родился ребенок, всем премия и сегодня отмечаем!» Вот это я понимаю, начальник здорового человека. © Палата № 6 / VK
- Есть у нас на работе девочка Юля. Познакомились мы весьма странно. Она подошла ко мне и спросила: «Есть че пожрать? Ну, у меня ипотека, я обед не беру — экономлю. Поделишься своим?» Я решила не отвечать, продолжила работать. А после смены вдруг вдруг выяснилось, что мы живем в одном районе. И началось... Звонки в 3 часа ночи, сообщения. Спустя еще пару дней Юле назначили тест на повышение категории со стажера до специалиста. И конечно же, эта чудо-девочка выбрала своим наставником меня. Наставником я была пару часов:
— Юля, давай расскажешь мне про переадресацию.
— А на обучении такого не было. Ой, знаешь, неохота что-то...
Ну а мне тем более. По итогу тестирование Юля не прошла. © sardelina / Pikabu
Незамутненное сознание у Юли😄, интересно,,а к другим сотрудникам она так же обращалась?
- Сотрудник попросил отгул в пятницу, чтобы посмотреть большой турнир по дартс. Потом звонит боссу домой в воскресенье. «Я прошел в третий тур, который в понедельник. Могу ли я взять выходной в понедельник?» Ему отказали. Он не выходит на работу в понедельник. Вечером звонит его девушка: «Он прошел в четвертый тур, завтра. Он просил меня позвонить и сказать, что завтра не сможет быть на работе». Ей ответили: «Извините, но если его не будет на работе завтра в 8 утра, ему вообще не нужно приходить». Во вторник он не выходит на работу. Появляется в среду в 8 утра и, кажется, искренне удивляется, когда ему говорят, чтобы он убирался, ведь он уволен. © faithle55 / Reddit
- У нас в офисе есть сотрудник, который постоянно забывает мыть свою чашку. Чтобы исправить ситуацию, начальник взял эту чашку и сам помыл. Затем он заполнил ее землей и посадил в нее семена. Теперь в офисе повсюду стоят чашки с растениями, которые напоминают о необходимости поддерживать чистоту и мыть после себя посуду. © Не все поймут / VK
Это может сработать только если чашка ленивого сотрудника, а не общественная. А то скоро весь коллектив будет пить кофе из горсти.
- На работе у нас есть автомат с кофе, который вечно зависает. Все к нему привыкли, но однажды кто-то повесил на него записку: «Если не работает, погладьте меня, мне приятно». Сначала мы все посмеялись, но оказалось, что теперь это настоящий ритуал. Каждый, кто подходит, обязательно погладит автомат перед тем, как выбрать напиток. И самое смешное — после этого он чаще всего начинает работать нормально! Теперь у нас автомат не просто кофе делает, а еще и настроение всем поднимает. Кто повесил записку, так и осталось загадкой, но точно спасибо этому человеку. © Не все поймут / VK
- Испортилась клавиатура, как-то плохо работает. И минус везде показывает, когда печатаю. Час не могу работать. Долго звала компьютерщика с третьего этажа. Зашел. И, смотря мне в глаза, поднимает калькулятор который краем лежал на краю моей клаве и поэтому все время нажимал кнопку минус. Продолжая смотреть мне в глаза, молча уходит. © Julia Rudyak Kalia
- Я работала в отделе кадров. Подходит ко мне девушка, мол, у нее возникли трудности с заполнением документов. И судя по всему, она заполняла наши формы заказа тортов, которые лежали рядом с заявлениями о приеме на работу. © Blackrose06 / Reddit
- Коллега пошел в магазин, попросила купить для себя кефира и творога. Возвращается довольный: «Кефира и творога не было, и я купил молоко и сырковую массу с изюмом». © Екатерина Баранова
А зачем отдельно держать калькулятор, если сидишь за компьютером?
- На днях в нашем офисе проводили корпоративный турнир по настольному теннису. Коллеги играли, но больше всех удивила уборщица Светлана Петровна. Она тихо наблюдала за играми, пока кто-то в шутку не предложил: «А вы попробуйте». Светлана Петровна взяла ракетку, и тут началось шоу — она всех обыгрывала, один за другим! Оказалось, что в молодости она была чемпионкой города по теннису, а мы и не знали. В итоге Светлана Петровна унесла заслуженный кубок, а мы теперь боимся с ней играть. © Не все поймут / VK
- У меня уволился сотрудник, потому что он боялся темноты. Он должен был быть охранником в ночную смену. Уволился посреди смены. © Unknown author / Reddit
- Мне кофе для коллег не жалко, часто друг у друга брали. У меня один раз казус был. Пришла утром, заварила кофе, а он кислый. Пришла коллега и говорит, мол, чайник не кипяти, она туда лимонную кислоту высыпала, решила почистить. А я-то уже вскипятила! Думаю, хорошо, что не химией какой-то чистила. © Irina Leonova
Девушке, которой не по себе от подарков, вообще отменила бы подарки для ее животных. Чтобы не было послевкусия от недополученных подарков. Таким всегда всего мало будет.
- Работаю в офисе. Бывает, что совсем нечем заняться, но рабочий вид никто не отменял. Одно время распечатывала на черновиках книги и читала с умным видом. Теперь придумываю книги сама — печатаю на компьютере. Со стороны — примерный сотрудник! Получаю огромное удовольствие, все удивляются, почему я всегда в хорошем настроении. А я люблю свою работу! © Подслушано / Ideer
- Пришла на новую работу. Платят хорошо, и работа нравится. Но вот директора наши, откровенно говоря, странные. Помимо сладкого подарка для детей сотрудников, они выдают подарки для котов и собак сотрудников, ссылаясь на то, что это тоже дети. Подарок состоит из трех банок хорошего корма, маленького пакетика хрустяшек и игрушки. Для доказательства наличия питомцев нужно предоставить фото с ним. И вроде мило, и ничего плохого они не делают, наоборот. Коллектив от этого как-то сплоченнее, что ли. Но все равно остается какое-то странное послевкусие. Они могли бы потратить эти деньги на что-то другое, увеличить сумму премий, например. У меня у самой есть кошка, и я ее люблю. Подарок приняла. Но все равно как-то не по себе. © Подслушано / Ideer
Что ж, после такого кажется, что наша работа — это самое веселое место на земле! Какая из этих историй заставила вас рассмеяться в голос? И есть ли у вас в запасе пара историй о том, как ваша работа превратилась в настоящий ситком? Делитесь в комментариях!
