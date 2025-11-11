14 историй с работы, которые выглядят как сцены из ситкома

Что ж, после такого кажется, что наша работа — это самое веселое место на земле! Какая из этих историй заставила вас рассмеяться в голос? И есть ли у вас в запасе пара историй о том, как ваша работа превратилась в настоящий ситком? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши «офисные» статьи: