Парень, приглашением подруг тебя просто слили… правильно ушел
12 человек, которые хотели наладить личную жизнь, но не на тех напоролись
Личная жизнь порой складывается неудачно. И не всегда все зависит от нас. Иногда дело в том, что попались неординарные кавалеры и дамы. Или просто случилось что-то из ряда вон выходящее. Но это не повод опускать руки — стоит просто посмеяться и идти дальше.
- Пришли в кафе на первое свидание. И тут какой-то явно одинокий пожилой джентльмен уселся рядом с нами и сказал, что не мог не отреагировать, узнав, что моя спутница — учитель. Он продолжал безостановочно болтать почти час, а мы просто бросали друг на друга напряженные взгляды и пытались вежливо сказать ему, что это наше первое свидание. Это взволновало мужика еще больше, и он захотел остаться, чтобы посмотреть, как все пройдет. В конце концов, мы просто встали и сказали, что нам нужно идти. По крайней мере, нам было о чем поговорить на прогулке после. © eltaco65 / Reddit
- Мы с девушкой пошли поесть, а после ужина она пригласила одну из своих подруг потусоваться. Потом еще одну подругу. Потом я просто лавировал меж трех женщин, которые болтали друг с другом и игнорировали меня. Когда я наелся, то расплатился по счету, помахал своей «спутнице» с другого конца кафе. Она помахала в ответ, и я ушел. Больше я ее никогда не видел. © soulcaptain / Reddit
- Была у меня пара экземпляров. Один парень не переставал болтать. Кода он перебил меня в третий или четвертый раз, я спросила его: «Ты хочешь хоть немного меня послушать?» Он извинился и достал блокнот и ручку. И стал делать заметки по ходу моего монолога. Спросила, что он делает, и он сказал: «Записываю, что хочу тебе сказать, когда придет моя очередь говорить». Я дала этому парню второй шанс. (Он сказал, что просто нервничал.) Но на нашем втором свидании он записал мне диск со своей любимой музыкой. После того, как я уже сказала ему, что не особо слушаю музыку. И изобразил 100 символов числа Пи на импровизированной обложке диска. Хотя я ненавижу математику. Он не слушал ничего из того, что я говорила. Другой парень сознательно использовал фотографии, которые неточно отражали его внешность. И все в шоке повторял: «Ты выглядишь точно так же, как на фотках!» Затем он сказал мне, что я напоминаю его мать... © Breakfast27 / Reddit
- Меня парень пригласил в кафешку. Когда встретились возле кафе, он сказал, что только что деньги дал взаймы другу и при себе больше нет. Но выход он нашел. Идем в магазин, я куплю что-то, что смогу приготовить у него дома, мы поедим. И у него нужно еще убрать, а то у него руки не доходят. Я в шоке стояла. Тут ему кто-то позвонил, и я без оглядки убежала дворами. Никогда не забуду. © Tetiana Kurnik
- Какое-то время встречалась с жадным мужиком. Что интересно, человек очень обеспеченный, свой немаленький бизнес. На мой день рождения не подарил даже букет цветов, сказал, что забыл купить мне «самый лучший подарок, который мне точно понравится». Этого самого лучшего подарка я ждала свидания три. Понятно, что каждый раз он говорил, что снова забыл. Потом я поняла, что глупо рассчитывать. К восьмому марта он благополучно исчез, потом через недельку снова объявился. © Елена Певцова
- Был у меня друг — обитатель френдзоны. Как-то он сказал, мол, я один, ты одна, давай поженимся. На 8 марта подарил конфеты, селедку купил. Но не тянет меня к нему. Говорю: ничего у нас не выйдет. Прошло два дня. И на третий заявился неудавшийся жених. Да не один, а с сестрой, а с ними их мама. Мама негодует. Требует вернуть финансы, ушедшие на селедку и шоколадки. «Мы же думали, что вы поженитесь», — возмущается она. И рядом сестра в красном пальто с калькулятором. Состоятельные, блин. А парню было 36 лет. © Sabina Khamed
- Познакомилась в интернете с мужчиной. Переписывались около месяца. Ну прямо огонь: понимает меня с полуслова, красивый, интересный. Договорились в театр пойти. Встретились. И тут из-за его спины выползает миниатюрная дамочка и представляется: «Здравствуйте! Я его мама». Оказалось, переписывалась со мной она, она же меня и выбрала, исходя из своих предпочтений. В антракте я сбежала. © Александра Кокорина
- Я встречалась с парнем. На свидании в кафе каждый заплатил за себя. И парень, быстро съев свою порцию, съел и мою. Я заказала суши, а он пиццу в два раза дешевле. Зарплата у него раз в 15 больше моей. На мой удивленный взгляд сказал: «Ну ты же знаешь, я коплю деньги на операцию по пересадке волос». © Roza Muhammatjan
- Как-то лет восемь назад познакомилась с парнем, разговорились. Выяснилось, что он тоже любит шахматы. Договорились встретиться. В итоге он напросился в гости на чашку кофе и партию в шахматы. Я разложила доску, прикупила к кофе вкусняшки. Звонок в дверь. Открываю. Стоит этот парень, весь при параде, с конфетами и с запахом, как будто пару флаконов духов разбил возле себя. Я говорю: «Заходи, я уже разложила шахматы». И тут он говорит: «Ты реально собралась играть? Я туфли помыл, я деньги на угощение одолжил, а ты со своими шахматами! Я ухожу!» И ушел. Я успела сказать «пока», а как только закрыла за ним дверь, расхохоталась. Услышала из подъезда за дверью: «Ничего смешного! Ржет она!» Даже сейчас это смешно вспоминать. © Анна Пронина
- В колледже девушка, которая мне нравилась, пригласила меня на каток с ее друзьями. Я не умел кататься на коньках, но хотел попытаться произвести на нее впечатление. В итоге все время жался к бортику и выглядел как дурак. Самым ярким моментом было то, что я упал как раз в тот момент, когда кто-то делал снимок. Девушка увезла меня обратно домой и прекратила отношения до того, как они начались. Зато на том катке в ту ночь была моя будущая жена. Мы не осознавали, что уже видели друг друга, пока через год или два наших отношений она не воскликнула: «Так это ты тот парень, который не умел кататься на коньках! Да, похоже, ты ей не нравился». © Krell47 / Reddit
- Пошла к парню на свидание. Он опоздал больше чем на три часа. Приехав, он пытался заставить меня уйти из того места, где я уже сидела и где заплатила, туда, куда он хотел. А позже оскорбил мою тетю, хотя она же и уговорила меня пойти с ним на свидание. Он жаловался мне, как он якобы просидел в поезде на одном месте два часа. Мы живем не у черта на куличиках, и он мог бы легко добраться на автобусе или трамвае, если бы возникли проблемы с поездом. Парень так и не удосужился должным образом оправдаться за свое опоздание, но в тот момент мне уже было все равно. Ушла, и больше мы никогда не пересекались. © IJustStoppedByToSay / Reddit
- Встречалась с парнем, с которым меня познакомила соседка по комнате. Пошли ужинать. Сначала он был явно раздражен тем, что я надела каблуки, потому что так он стал ниже меня ростом. Ужин прошел нормально, хотя у нас оказалось не так много общего. После ужина мы встретились с моей соседкой по комнате и ее парнем и все вместе отправились на домашнюю вечеринку их друзей (я практически никого не знала). А там была бывшая девушка моего кавалера. Подводя итог, она обозвала меня, пролила на меня напиток, ушла, вернулась через час, обняла меня и извинилась. © amphgrl / Reddit
Запоминаются не только романтичные и сказочные свидания, но и нелепые. Отыскали истории про странные свидания.
Комментарии
Эмм, всю зиму катаюсь na коньках. Часто там бывпют не умеющие кататься люди. Кто их запоминает? Это что ж он такого удивительного исполнял, что его через год вспомнила будущая жена?
Стояла за кафедрой разбирала книги, которые сдал предыдущий читатель. Подошел парень, что-то начал спрашивать, не хотел сваливать, пока не соглашусь сходить с ним н-а свидание. Встретились после работы. Пришёл без телефона, сходу попросил позвонить с моего брату, говорил по телефону "мы идем", рассказывал всю встречу как прекрасно жить в Израиле, как ему там было хорошо, и повторял фразу "я такой любопытный".