12 человек, которые хотели наладить личную жизнь, но не на тех напоролись

Стояла за кафедрой разбирала книги, которые сдал предыдущий читатель. Подошел парень, что-то начал спрашивать, не хотел сваливать, пока не соглашусь сходить с ним н-а свидание. Встретились после работы. Пришёл без телефона, сходу попросил позвонить с моего брату, говорил по телефону "мы идем", рассказывал всю встречу как прекрасно жить в Израиле, как ему там было хорошо, и повторял фразу "я такой любопытный".