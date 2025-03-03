13 человек, которые получили подарок и просто выпали в осадок
Подарок многое говорит о том, кто его дарит. Сразу видно, как к вам относится человек, и дело даже не в деньгах. По подарку понятно, знает ли даритель ваши вкусы, привычки. Готов ли он приложить усилия, чтобы вас порадовать. Так что дарить подарки - это целое искусство, и увы, многие к нему глухи.
- Мы хорошо поработали. Наш генеральный директор, раздувая щеки, заявил, мол, ждите, скоро всем сотрудникам будет благодарность от компании. Ну, мы думали, может, какие-то деликатесы или премию нам дадут. В предвкушении открываю свою коробку, а там лежит одинокая печенька в глазури с надписью «Ты — звезда!»
Ну, надо признать, печенье было вкусным. © Dwcskrogger / Reddit
- Были у меня одни интересные родственники. Это были родители мужа, он у них — единственный ребенок, а моя дочь — их единственная внучка. Дедушка приехал из командировки из ОАЭ. Тогда еще маленькая моя дочка очень ждала дедушку с подарками. Конечно же, с пустыми руками они к внучке не пришли. Они принесли ей небольшую пачку соленых крекеров из ближайшего к нашему дому магазина. © Татьяна Кривенко
- Пожилой родственник подарил мне резиновую фигурку Халка, приклеенную к очень изящной фигурке лошадки. Он уверял, что так это продавалось в магазине. © The_Brain*** / Reddit
- Тетка подарила мне просроченный шоколад. Если бы ей такое подарили, закатила бы скандал. Подхожу я к ней и перед всей семьей говорю: «Ой, это такой вкусный шоколад! Вы должны попробовать!» Но она не решалась откусить и тогда я ее дожал, сказав: «Это лучший шоколад на свете!» А затем я наблюдал, как она медленно подносит его ко рту и пытается съесть. Она сразу же быстро ушла на кухню. С тех поря тетушка не появлялась у нас в гостях. © SquatChick315 / Reddit
- Был парень в молодости, на 8 Марта подарил соломенный цветок со словами, что не завянет. Когда случайно ударилась головой о дверцу шкафчика - подарил каску строительную. Большой оригинал был. © Tatyana Eslam
- Мой парень подарил на 8 Марта симпатичное ожерелье. Через какое-то то время мы поженились и стали жить с его родителями. И вот однажды дома я надела это ожерелье, чтобы пойти с мужем в гости. И вдруг слышу удивленный голос свекрови: «Ой, мое ожерелье! А я его везде искала». Захотелось провалиться со стыда. © Marina Mayskaya
- Начала я встречаться с одним немцем. Было первое свидание. Понравился мне. Ходили гулять. Зашли на вокзале от нечего делать в магазин парфюмерии. Нюхали. Ушли. Он уехал в свой город. Потом был день Святого Валентина. Он звонит: «Я был проездом в твоем городе и договорился на вокзале в кафе, что они тебе передадут от меня подарок». Ну, думаю, какой продвинутый немец! Не зря заходили в парфюмерию. Беру такси, мчусь на вокзал вся в предвкушении. Забираю подарок. А там... шоколадка. © Elena Skvortsova
- В юности подружка подарила мне на день рождения духи. Назывались "Акварель". Символичное такое название - мы с подружкой в художественном училище тогда учились. Но как-то быстро духи эти у меня потерялись. А однажды я увидела их у нее дома. Удивилась, конечно. И дружба как-то сошла на нет. © Жанна Лисовская
- Мне муж передал подарок и сказал, что от Татьяны. Я звоню знакомой, благодарю и она кокетливо принимает слова благодарности. Каково было мое удивление, когда позвонила мне другая Татьяна, коллега, и спрашивает, понравился ли подарок. Я решила поставить ту негодяйку в неловкое положение. Звоню ей еще раз и спрашиваю, где же она купила эту прелесть. Хотим, мол, в офисе поздравить бухгалтера и такой же. А она в ответ: «Ой, это муж покупал. Я его спрошу и перезвоню». Чтоб всем было предельно ясно, это - директор торгового центра, она всегда ходит в образе самой добродетели. © Svetlana Tatar
- Парень мне все уши прожужжал о дорогом сюрпризе, который он приготовил мне на 8 Марта. Наступил праздник. Сидим в кафе с друзьями, парни одаривают своих дам сердца. А мой пришел с пустыми руками. Тут он говорит: "Когда у тебя выходные? Я забронирую для тебя массаж в СПА-отеле". Спросила парня, как называется этот отель. Его ответ: "Я забыл". Спойлер: ни в какое СПА я так и не попала.
А что, если девица купила два одинаковых парфюма "Акварель"?... Ну акция там, или ей тоже запах понравился? И вообще, иногда подруги часто пользуются одинаковыми вещами? Получается, зря обидела подругу?
- Я очень дружила с коллегой. И вот на ее юбилей подарила хорошие духи и комплект красивого белья (я знала ее размер). Ей все понравилось. В тот год мне исполнилось 25, и я, конечно же, ожидала также хорошего подарка (а чего скрывать?). И возможностей у нее было побольше: бывали часто с мужем за границей. В подарок я получила 6 стаканов. © Дарья Доброскок
- Муж купил мне ужасные серьги, которые выглядели как украшения куклы Барби. Смотрю на них в шоке и говорю, что мне такие не идут. Муж: «Ладно, их можно вернуть». Конечно, я так и сделала. Стоили эти побрякушки ого-ого сколько. На эти деньги забронировала для нас домик на местном горнолыжном курорте. Я довольна! © JDRL320 / Reddit
- Муж работал за границей. Их начальница приезжала сюда. Умный и приятный человек - я так думала. На носу 8 Марта, и она достает для меня подарок. Такая красивая бархатная коробочка в виде сердечка. С бантиком. Я ее благодарю, открываю коробочку, а там лежит губка для мытья посуды.
Я как бы вежливый человек, сердечно ее благодарю и с восхищением рассматриваю губку, стараясь изобразить восторг аборигена при виде пластиковой пуговицы. А она мне очень довольная объясняет, что одна сторона тверже, а другая мягче, и как можно мыть. Вот этот подарок я запомнила на всю жизнь. Было это лет 10 назад. © Valentina Kurtenoka
Вот что у нас есть еще: «16 историй с таким неожиданным поворотом, что нарочно не придумаешь».
Комментарии
Вывод: нет друзей - нет предательства; нет любви - нет измены; нет подарков - нет разразочараания.😏
Очень много таких "разочарований" от подарка начинаются со слов о том, какой зажиточный вообще-то даритель и какой он\а потом невоспитанный\ая и гад\гадина, что подарил что-то простое, недорогое. Еще иногда вворачивается "вообще-то моя деточка - его\ее единственная внучка\племянница и прочее.
Типа, вот есть деточка. у вам есть линьки дарите и побольше! А меня интересует: а с какого перепугу кто-то должен раскошеливаться от души наа кого-то там? Есть традиция дарить что-то, да, но при чем тут твой подсчет чужих денег и совершенно ничем не подкрепленные ожидания чего-то вау? Т.е. обвинить в невоспитанности и черствости кого-то там - это норм, но увидеть свою жадно распахнутую пасть - это мимо кассы.