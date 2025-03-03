13 человек, которые получили подарок и просто выпали в осадок

Очень много таких "разочарований" от подарка начинаются со слов о том, какой зажиточный вообще-то даритель и какой он\а потом невоспитанный\ая и гад\гадина, что подарил что-то простое, недорогое. Еще иногда вворачивается "вообще-то моя деточка - его\ее единственная внучка\племянница и прочее.



Типа, вот есть деточка. у вам есть линьки дарите и побольше! А меня интересует: а с какого перепугу кто-то должен раскошеливаться от души наа кого-то там? Есть традиция дарить что-то, да, но при чем тут твой подсчет чужих денег и совершенно ничем не подкрепленные ожидания чего-то вау? Т.е. обвинить в невоспитанности и черствости кого-то там - это норм, но увидеть свою жадно распахнутую пасть - это мимо кассы.