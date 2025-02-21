16 историй с таким неожиданным поворотом, что нарочно не придумаешь

Порой кажется, будто сама жизнь решила похихикать над нами и подкинуть немного сериальных ситуаций в будни. После которых можно подумать: «А, так вот откуда сценаристы черпают вдохновение.» Именно такими неожиданными историями и поделились герои нашей статьи.