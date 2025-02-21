16 историй с таким неожиданным поворотом, что нарочно не придумаешь
Истории
30 минут назад
Порой кажется, будто сама жизнь решила похихикать над нами и подкинуть немного сериальных ситуаций в будни. После которых можно подумать: «А, так вот откуда сценаристы черпают вдохновение.» Именно такими неожиданными историями и поделились герои нашей статьи.
- Наша бухгалтер рассказывала, как в детстве они подобрали котенка на даче. И выросла рысь! Жила у них больше года. А потом ушла. Зверя поймать не могли: очень был умный и знал повадки человека. Но самое интересное в том, что когда они через два года снова приехали на дачу, то через день она пришла. С котятами. Подошла ко всем знакомым людям, поластилась, позвала котят и дала их погладить. Просидела с ними полчаса и ушла навсегда. © Евгений Иванов / Dzen
- Развелась из-за аптечки после 10 лет брака. Были на дне рождения моего подчиненного, все парами, собирались у него дома. Тут у моего благоверного заболела голова, попросил таблетку, жена коллеги достала аптечку, а там идеальный порядок. Мой бывший говорит: «Ого, не то что у нас — бардак!» Это была последняя капля, я веду бизнес, он нигде не работает и каждый день новая претензия. То я не готовлю, то не убираю, то ребенка не так воспитываю. Развелись, счастлива в одиночестве уже два года, замуж больше не хочу. © Подслушано / Ideer
- История моей дальней родственницы. Встречалась она с мужчиной, а он жил с сестрой. Иногда они заходили к нему в гости, и сестра, если была дома, то угощала их чаем с разными вкусностями. Встречались около года, а потом мужчина сказал, что надо расстаться, так как у него скоро будет ребенок. Оказалось, что он женат, причем давно. А сестра — не сестра, а жена. Что это было — никто не понял до сих пор, хотя прошло уже лет десять. © Жужа Лаптева / Dzen
- Однажды пошли мы в горный поход с друзьями. Один из нас в последнюю минуту передумал. Мы шли по тропе и обсуждали этого парня, который передумал, и, повернув за угол, столкнулись прямо с его отцом. Нам пришлось остановиться на полуслове. Это было странно. © henstocker / Reddit
- Свадьба, банкет, поздравления. Муж берет микрофон, решает сказать что-то трогательное. Начинает с того, как он меня любит, как счастлив. И тут вдруг: «Знаете, утром я думал отменить свадьбу!» В зале тишина. Увидел мое лицо и продолжает: «Не потому, что не люблю! Просто испугался!» Гости ржут. Ну все, счастливая семейная жизнь начинается. © Карамель / VK
- К нам недавно заехал свекор. Говорит, со свекровью поругался, поживет тут немного. Уже месяц прошел, а он не собирается уходить. Свекор — мужик колоритный. С мужем решили, что пора его обратно сплавлять. Организовали им со свекровью «случайную» встречу. Когда они увидели друг друга, то не обрадовались. И давай нас поливать: что мы неответственные, хитрые, подлые и прочее. И знаете, что? Они на этом фоне, осуждая нас, нас помирились. Нашли себе новых врагов. Даже не знаю, радоваться теперь или грустить. © Мамдаринка / VK
- Моя машина сломалась на шоссе посреди гор, в километрах от ближайшего города и без сотовой связи. Первым за поворотом оказался мой дедушка, который жил в трех часах езды. Он случайно решил отправиться на выходные в горы. От поломки и до того, как меня забрали, прошло меньше пяти минут. © joshebgaming / Reddit
- Кошка родила котят, она беспородная, но весьма пушистая, котята в нее пошли, красавцы. Дали объявление, мол, котята в дар, фото приложили. И забрали только одного! Одного решили оставить себе, а что делать с третьим? Друг дал объявление, поставил цену. За сто баксов отдали обоих. Я в шоке. © Подслушано / Ideer
- В 21 стала директором частного отеля. Случайно. Дело было так: директор — бывшая жена владельца отеля. Я волей случая оказалась свидетелем их очередной ссоры. В очередной раз он грозил ей увольнением, ну она и говорит: «Замену мне тяжеловато найти будет, я-то здесь вон сколько лет, в курсе всего». А он такой: «А вот и не угадала, вот она (я) пускай и будет директором, а ты проваливай!» Принципиальный. © Карамель / VK
- Лежу, дремлю. Вроде не сплю, но уже в полусне. Вдруг четко слышу мужской голос: «Ты не против, если я тут присяду?» И скрип кровати. Сквозь сон отвечаю: «Да, конечно». И тут до меня как дошло! Живу одна! Мандраж по всему телу, сердце где-то в пятках. Медленно открываю глаза, готовлюсь к самому страшному. Оказалось, оставила ноутбук включенным, а там интервью на фоне шло. © Палата № 6 / VK
- Когда я был на втором году докторантуры, я встретил бразильскую девушку. Она приехала во Францию писать докторскую по учебе. Мы встречались два года, прежде чем ей пришлось вернуться в Бразилию, чтобы закончить докторскую диссертацию. Я был раздавлен. И тут мой научный руководитель берет международный проект в Бразилии. И она отправила меня туда работать. Сейчас мы с той девушкой закончили свои диссертации, вернулись во Францию, и через два месяца она станет моей женой. © Like_a_Siiir / Reddit
- Когда была школьницей, отдыхала в лагере, где встретила свою первую любовь. Сколько потом ни пыталась найти его, никак не получалось. Недавно начала жить с парнем, и угадайте, кем оказался его брат? Моей первой любовью. Оказывается, он тоже много раз пытался меня найти, но не получалось. А тут вот так неожиданно для обоих нашлись спустя 10 лет. Но у него теперь есть жена, а у меня молодой человек — его брат. © Подслушано / Ideer
- Работаю в айти-компании, собрание отдела, 12 человек. Начальник, решив разрядить обстановку, спрашивает у одной из нас:
— А что вообще привело вас в эту сферу?
Девушка мечтательно вздыхает и отвечает:
— Думала, тут будет полно айтишников-мужчин!
Все остальные девять девушек молча переглянулись и грустно уткнулись в ноутбуки. © Карамель / VK
- Еду утром на работу, а есть хочется жутко. Выхватила из пакета кусок пиццы с вчерашнего ужина, еду и грызу прямо за рулем. Тут, конечно же, гаишник машет жезлом. Останавливаюсь, подходит молодой, симпатичный, заглядывает в окно, смотрит на пиццу. Стоит, мнется, потом выдает: «Слушайте, а можно кусочек? Я с дежурства, покушать вообще не успел». © Палата № 6 / VK
- Позвонила тетка и предложила отрегулировать пластиковые окна, которые якобы они нам устанавливали. При этом назвала старый адрес — в той квартире у нас были деревянные рамы, а дом уже снесли. Я радостно сказала: «Да, приезжайте, жду, адрес у вас есть». Минут через двадцать она снова позвонила и начала ругаться, что я ее обманула. Как же я смеялась! © Идея Михайловна Набоко / Dzen
- Появились новые соседи этажом ниже. Стали задавать странные вопросы. Сначала: «Вы не знаете, кто каждое утро по батарее стучит?» Потом: «Что за психи по батареям по утрам долбят?» Потом вообще апогей: «Вы зачем каждое утро по батарее долбите, ребенка будите?» Ну, я сказала, что мы не психи — по батареям стучать в 6:30 утра, и они ошиблись. В чем дело — до меня дошло чуть позже. Наша собака каждое утро безумно радуется нашему пробуждению. Отгадайте, по какому предмету регулярно стучит ее хвост? © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка историй, которые доказывают то, что жизнь всегда полна сюрпризов.
Комментарии
Уведомления
Только после того, как называешь старый адрес, нужно номер человека блокировать, чтоб не доставал.
-
-
Ответить
Похожее
15 везунчиков, которые хотели купить одну вещь, а получили ворох сюрпризов бонусом
Народное творчество
1 год назад
15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений
Истории
4 недели назад
20+ историй о том, что декрет раскрывает людей с неожиданной стороны
Истории
4 месяца назад
15+ детей, которые заткнут за пояс любого стендапера
Народное творчество
2 года назад
Девушка на своем примере показала, почему нельзя верить идеальным фото в соцсетях
Фотографы
1 год назад
20+ усатых-полосатых, которые уже просто не в силах сдерживать свои эмоции
Животные
3 года назад
16 человек, которые еще с детства осознали, что жить с близнецом — то еще нелегкое приключение
Народное творчество
1 год назад
20+ историй о парочках, которые просто счастливы вместе и обожают друг друга
Семья
5 месяцев назад
15 человек рассказали, как проучили обидчиков
Истории
5 месяцев назад
19 человек, которые нашли на барахолке больше, чем рассчитывали
Народное творчество
5 месяцев назад
16 твитов от людей, которые умеют отвесить звонкую пощечину словами
Авторские колонки
2 года назад
18 историй читателей AdMe.ru о детях, которые тонко намекнули взрослым: «Пощады не ждите»
Народное творчество
2 года назад