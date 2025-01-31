17 невыдуманных историй о том, что жизнь — известная шутница

Жизнь горазда на сюрпризы и неожиданности. Даже если человек окружит себя рутиной и будет жить по расписанию «дом — работа — бытовые дела». Каждый день может произойти некий забавный случай, о котором потом долго можно рассказывать друзьям и разводить руками, говоря: «Ну, это жизнь, она та еще шутница».