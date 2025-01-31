17 невыдуманных историй о том, что жизнь — известная шутница
Жизнь горазда на сюрпризы и неожиданности. Даже если человек окружит себя рутиной и будет жить по расписанию «дом — работа — бытовые дела». Каждый день может произойти некий забавный случай, о котором потом долго можно рассказывать друзьям и разводить руками, говоря: «Ну, это жизнь, она та еще шутница».
- Мою фамилию постоянно коверкали, я уже привык. Но недавно на почте был случай. Посылка пришла, а извещения нет. Пришел к ним, а сотрудник говорит: «Мы получателей по фамилии ищем, и вам бы извещение ну никак не пришло, вы же знаете, как иногда коверкают имена, вот смотрите!» Читаю, а там все верно. © Подслушано / Ideer
- Я своему мужу предложила жениться на мне через неделю нашего знакомства. Мне 19, ему 21. Вроде в шутку. А он взял и согласился. Еще через неделю пошли подавать заявление в ЗАГС. Заходя туда, первое, что я спросила: «Витя, а какая у меня фамилия будет?» © Ольга Панькова / Dzen
- 2007 год, ночь Нового года, а тут вдруг электричество отключили. Мы всей семьей решили погадать. Гадание с помощью бумаги, сковороды и огня (бумагу нужно смять хорошенько и поджечь, а тень покажет, что тебя ждет). Моя тень показала мне пальмы и кенгуру. Посмеялись и забыли. Конец 2008 года. Я лечу через всю планету учиться в другую страну к пальмам и кенгуру. Вот и не верь после этого в гадания. © Подслушано / Ideer
- Пошла я как-то к кардиологу сердце проверить. А там врач — милый дедушка. Посмотрел и сказал: «Это лучшее сердце, что я видел за всю жизнь». Прям дважды приятно стало. © FireVVave / Pikabu
- На работу пришла заплаканная сотрудница, говорит, развожусь с мужем, пришел под утро с корпоратива, в чужих духах, воротник рубашки в помаде. Весь день ее все успокаивали, вечером приехал муж с главбухом — бабулей лет под 70, оказывается, это она сильно гуляла на корпоративе и ее пришлось тащить на себе мужу сотрудницы до такси. Она даже привезла помаду как доказательство, очень извинялась, предлагала купить новую рубашку взамен испорченной. Все выдохнули, мужу по итогам корпоратива премию выписали. © Подслушано / Ideer
- Решили с мужем как-то разнообразить вечер, в общем, оторваться от компа и поиграть в шашки. Шашки нашли, а вот доску — нет. Все обыскали — и ничего. В итоге нарисовали ее сами. А утром, выходя из подъезда, увидели на столике, где все соседи кладут книги, журналы всякие, шахматную доску. Вот она — сила мысли! © Подслушано / Ideer
- Долгая разлука с любимым, встретились в чужом городе, романтический ужин, замечаю у него карточку из ювелирного. Встречались долго, даже о свадьбе говорили, я подумала, что момент наконец настал. И тут он достает серьги... В душе осадок. Думаю, зря надеялась. А спустя пару часов спрашивает: «А как ты хочешь, чтобы я сделал предложение?» Ответила, что не важно, важен не момент, а кольцо в итоге. Тут он и достал кольцо. А я и согласилась. © Подслушано / Ideer
- Первый раз была у парня дома после месяца знакомства. Я аллергик, не знаю, какой запах поймала, но закашлялась так, что рыгнула, чихнула, слюни изо рта закапали, еще и пукнула. Парень поржал, но сбегал в аптеку. Сказал, что я теперь просто обязана остаться у него жить. Вместе живем уже два года. © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе, смотрю на парня, который листает что-то на телефоне. Вдруг он резко вскакивает, кричит водителю: «Остановите, там мой кот!» Все пассажиры поворачиваются к окну, по обочине реально бежит кот с ошейником. Парень выскочил, забрал его и сел назад в автобус. Оказалось кот потерялся больше недели назад и вот таким случайным образом нашелся. © Палата № 6 / VK
В предложении, оказывается, главное - кольцо? А я-то думала желание быть вместе, создать семью, что-то подобное 🙄
- Хотел сделать девушке предложение, но никак не получалось. То спрятал в пироженку, а она отравилась до этого и не стала есть. То договорились полетать на воздушном шаре, а она, оказывается, ужасно боится высоты. То ресторан, где шло романтическое свидание, закрыли. И вот новая попытка, мы поехали отдыхать, думаю сделаю в поезде, чтобы потом отдых был на эмоциях. Ну в купе то уже точно ничего не случится. Она ушла в туалет, возвращается, открывает купе, я стою на колене и в этот момент на меня с верхней полки сваливается спящий мужик! Девушка даже не успела понять, что я делал предложение. © Палата № 6 / VK
- Мой отец очень поздно начал говорить. Ему было больше трех лет, и он ни разу не сказал ни единого слова. Хотя было видно, что он очень умный, все понимал. Ему просто было неинтересно говорить слова. Однажды в гости зашла родственница — наглая и высокомерная дама. Она оглядела отца и выдала: «Три года и до сих пор не разговаривает? Да он, наверное, очень глупый». И тут он выдал не только первое слово, а целое предложение: «А вы страшная!» Все домашние были счастливы, чуть не танцевали от радости — ведь он наконец-то заговорил. А вот та дальняя родственница больше в гости не приезжала. С того дня отец болтал почти постоянно. © Lucy Varish / Quora
- Переезжала на новую квартиру. Вынесла все коробки в машину, осталось только проверить, не забыла ли чего. Захожу в пустую квартиру и вдруг слышу за спиной: «Эй, а меня забрать забыла». Я чуть не поседела! Поворачиваюсь, никого нет, только шкаф и все. Набралась смелости открыть его, а там соседский пацан! Разыграть меня решил. © Палата № 6 / VK
С мальчиком, который не говорил, прямо как в анекдоте: так же пацан долго не говорил, а потом за завтраком: "Каша пересолена". Родня: "Так ты умеешь говорить? Что ж раньше молчал?" Пацан: "Раньше еда нормальная была".
- Ехала в автобусе, рядом парень читал книгу, а у меня телефон сел, скучно и я одним глазком поглядывала и тоже читала. Но вдруг он достает маркер и начинает выделять буквы «н е к р а с и в о п о д г л я д ы в а т...» и в панике ищет еще букву. Я тыкаю ему пальцем в мягкий знак: «вот он, я поняла еще на „некрасиво под...“». Но в итоге посмеялись, познакомились. © Палата № 6 / VK
- Я в школе тогда учился, первый день занятий. Заходит в класс учитель странного вида. Рубашка не заправлена, усы жуткие. Садится проверять посещаемость. И доходя до моего имени вдруг говорит: «О, это вы. Как ваша семья? Сестра еще играет на пианино? Ваша комната еще синяя? Модель корабля все еще стоит на вашем комоде?» Я в ужасе и шоке, ведь он в точности описал мою комнату. Оказалось потом, что это лучший друг моего дяди, они с моим отцом решили разыграть меня. Потом учитель выглядел нормально, такой образ составил специально ради розыгрыша. © dbaker102194 / Reddit
- Мне было лет 17, мы с мамой и семьей ее брата поехали в путешествие. Как-то раз остановились возле случайной закусочной, зашли перекусить. Я решил немного пофлиртовать с официанткой, поболтал с ней, нарисовал ей парочку скетчей. Она их увидела, изменилась в лице и спросила: «У тебя есть брат?» Да, у меня есть брат. Оказалось, что три года назад путешествовал тут, останавливался в той же закусочкой и болтал с той же официанткой. И показал ей несколько моих рисунков, что завалялись у него в рюкзаке. И она сейчас узнала мой стиль рисования. © Dave Hustava / Quora
«н е к р а с и в о п о д г л я д ы в а т...» -Тю! А я бы сел так, чтобы вдвоём было удобно читать.
- Я ехал домой с работы и оказался за машиной, которая выглядела точь-в-точь как моя. Мне пришлось перестроиться на одну полосу влево, чтобы съехать на нужный мне съезд. Так оказался прямо параллельно другой машине. Просто из любопытства я повернулся и посмотрел на другого водителя. По совпадению, он повернулся и посмотрел на меня в то же самое время. Мы не только ехали на одинаковых машинах — мы еще и выглядели очень похоже. Когда мы это осознали, то изобразили одинаковое выражение удивления и недоумения. Из-за этого даже выражения наших лиц были идентичны. © James Scariati / Quora
- Я летел в самолете и случайно задел сиденье передо мной, из-за чего один парень пролил газировку себе на рубашку. Я наклонился над сиденьем и сказал ему: «Не волнуйся. Немного газировки выведет это пятно». © Joel Postman / Quora
Читать забавные случаи из жизни — отличный способ скрасить свободное время, поэтому для тех, у кого есть еще несколько свободных минут, предлагаем заглянуть в другие наши статьи:
Комментарии
Чувак, а как ты понял, что выражения ваших лиц были идентичны? Специально в зеркало гляделся, чтоб наверняка совпасть с соседом?