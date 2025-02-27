15 случаев из кафе и ресторанов, которые напоминают остросюжетное кино

Когда приходишь в кафе, то думаешь: «Вот сейчас ка-а-ак вкусно покушаю и ка-а-к расслаблюсь!» Но на деле все бывает не так просто. То официант ляпнет нечто эдакое, то проходящая мимо женщина вдруг специально выльет на тебя стакан воды, с кем-то перепутав. Да и у работников кафе тоже наберется немало таких историй — будто фильм какой-то.