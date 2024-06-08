14 бедолаг, которые привезли из отпуска фразу: «Да ешкин кот!»
Отпуск должен приносить радость, но не всегда это случается. Как ни странно, отдых портят в основном не соседи по отелю, а наши близкие. Некоторые умудряются делать это даже за тысячи километров.
- Поехала в йога-тур. Нас предупредили, что там будет вегетарианское меню. Я не мясоед, подумала, хорошо, будет у меня две разгрузочные недели полезного питания. Но оказалось, что мой организм плохо переносит некоторые крупы. Так что две недели своего отпуска я жила на полуголодном пайке. Некоторые наши дамы «тайно» (вся группа знала) ходили есть котлетки в кафе. Я последовала их примеру.
- Уезжали летом в отпуск, и моя любимая свекровь унесла в мусорку медведя — подарок от ее сына. По ее мнению, он занимал очень много места в нашей комнате. А в медведе хранились отложенные мной деньги. Потом, когда уже ей об этом сказала, обиделась и не разговаривала со мной несколько дней, из-за того, что это дурацкое место для накоплений. © Мамдаринка / VK
- Поехали компанией на море. Сняли комнаты в гостевом домике и уже на месте обнаружили подставу. Диваны и кровати такие старые, что на них спали еще наши бабушки. Сон на них называется «прощай, спина». Шторка в душе — в черной плесени. Пожаловалась хозяйке. Я думала, она выкинет старую шторку и купит новую, но она просто простирнула ее в стиральной машинке! Но нет, от плесени это не спасает.
- Я единственный в нашей семье учился в колледже, у меня хорошая работа и зарплата. Но это стало проблемой. Родители предложили поехать на отдых всей семьей. Мои братья и сестры рассчитывали, что половину их расходов оплачу я. Не понимаю, почему я должен это делать. Так-то мои родственники любят красивую жизнь, хотя им это не по карману. У меня восемь племянниц и племянников. И родня просила, чтобы я всем им купил новейшие модели телефонов! Купил попроще, но хорошие. Так они остались недовольны. Из-за того, что я отказался отплачивать их отпуск, вся семья заблокировала меня в соцсетях. © One_Crab9728 / Reddit
- Я выиграл поездку на курорт на 4-х человек. Радостный, сообщил эту новость жене. Она тут же заявила, мол, берем 11-летнюю дочь (мою падчерицу) и тещу. И едем всей этой веселой компанией. Говорю: «Погоди, дорогая, мы можем провести это время как пара. Возьмем друзей и поедем взрослой компанией». Честно, я не хочу проводить отпуск с падчерицей и свекровью. Мы договорились взять паузу и подумать. Но жена «случайно» рассказала все падчерице, и та уже обрадовалась, что едет в путешествие. Я заявил, что лучше останусь дома, чем поеду туда, где у меня вообще нет никакого права голоса. Разругались с женой. © freerideaita / Reddit
Берешь с собой 3-х друзей и пи...ешь в путешествие. Жена конечно обидится, но она сама обидела первая.
- Друзья забронировали нам отель, похвасталась брату. Бац, он с женой купил билеты в тот же отель на те же даты. А у брата дочь, ей 4 года. Брат написал, мол, как круто все совпало. Они с женой смогут расслабиться, пока я буду присматривать за племянницей, ведь мне же все равно нечего делать. У меня проблема с личными границами, я не знаю, как отказать брату. Он же обидится. Кажется, мой отпуск пошел коту под хвост. © gulghy / Reddit
- Отправились мы в одну южную страну. Нам обещали красивую природу, но туманно предупредили, что сервис там не очень. «Не очень» — это мягко сказано. Отвезли нас, значит, в СПА в грязелечебницу под открытым небом. Там термальные источники выходят на поверхность и купаться в такой воде полезно и для кожи, и для суставов. Так там плитка разбита, со скамеек слезла краска, но гвоздь программы это тина, которая плавала прямо в бассейне! Что-то мне перехотелось оздоровляться.
- Я взяла свою 10-летнюю дочь на неделю во Францию, а мы живем в Великобритании. Дочь 2 года умоляла меня поехать в Диснейленд. Бывшему мужу я об этом не сказала: знала, что он попытается помешать. У дочки есть отдельный телефон, с которого она общается с папой. Я дала ей выбор, мол, тебе решать, рассказывать ли отцу. Она рассказала и началось. Он так орал на меня в трубку, что пришлось прервать звонок. Бывший стал угрожать, что через суд отнимет у меня ребенка, но фигушки. У меня есть постановление суда, в котором сказано, что я могу вывезти дочь из страны на срок до 28 дней без разрешения ее отца. © SheHerMe88 / Reddit
Ну что сказать. Это научило ребенка не трындеть с папой обо всем на свете. Но это не смертельно, она станет осторожнее и научится думать, прежде чем говорить.
- У нас с мужем 2 сына — 8 и 9 лет. Мы поехали в отпуск. Сыновья ведут себя ужасно: постоянно дерутся и не слушаются. Я отвернулась на две секунды, и младший сын выбросил коробку с мелом в бассейн, чтобы позлить брата. Мы пошли пообедать, так старший сбежал, потому что не добился своего. На пляже они отказались мазаться солнцезащитным кремом и полезли слишком далеко в воду. К вечеру я так устала, что сказала мужу: «Нам надо показать им последствия их действий». В итоге мы уехали домой, хоть муж и был против. Дети рыдали и обещали вести себя хорошо. Моя мама, которая была с нами, почти расплакалась. Она думает, что ее драгоценные внуки не сделали ничего плохого. Теперь вся семья на меня злится. © vacationslayer238 / Reddit
- Месяц назад я был в отпуске, который официально могу назвать одновременно лучшим и худшим. Уехал отдыхать в Таиланд. Попал на хороший тур, отель 5 звезд. Первая неделя была чудесна, я наслаждался экскурсиями и шведским столом, а вот вторую неделю решил поизучать город сам. Взял свою любимую профессиональную камеру и отправился к морю.
Погода резко поменялась. Решил, быстренько пофоткать море и не заметил волну, которая не только унесла мою камеру, но и меня с ног свалила. Позже я понял, что и телефон волной унесло. Весь вечер пытался не заплакать, ибо потерял $ 10 тысяч за одну прогулку. Зато остальное проведенное время без гаджета было чудесным. Я стал больше смотреть на природу вокруг своими глазами, а не через линзу фотоаппарата. © Палата № 6 / VK
Как его самого волной не унесло. Нуб это называется. На пляж вообще нельзя/не рекомендуется носить никакие ценные вещи, максимум копию документа, подтверждающего личность, и карту/браслет для оплаты хотелок, если пляж цивилизованный
- Уехали всей семьей на море. В 3 ночи звонит администратор ТСЖ и говорит, что я топлю соседей. Я ей говорю: "Я за 3000 км, перекрывайте стояки, сейчас родственники прибегут с ключами". Живем мы на 12 этаже, протопили мы до 7 этажа под собой. Шуму было много, но пока мы отдыхали и возвращались, у всех все высохло, и почти все успокоились. У меня была застрахована ответственно от затопления, она покрыла претензии по ремонтам.
А что случилось? Теща съездила на дачу за ягодами и готовила варенье почему-то у нас на кухне. В это время было отключение воды, и она, как смогла, закрыла краны. Но горячая вода оказалась полностью открыта, а теща оставила грязную посуду в раковине. Вечером воду дали и случился потоп.
Обошлось мне не так дорого, кстати. Соседу снизу $ 50 отдал. В страховую еще с одной женщиной съездил. Ну и в своей квартире полы перестелил. Вот так. © user7254344 / Pikabu
- Мы с друзьями собрались в отпуск вшестером. Хотим снять целый дом. Четверо из нас состоят в отношениях, поэтому они будут жить по двое. Осталась я и еще один парень. Я хочу снять отдельную комнату, потому что мне важен комфорт. Например, чтобы было удобно переодеться или лечь спать, когда я захочу. Но проблема в том, что снять 1 комнату на двоих дешевле, чем две односпальные комнаты. А у того парня нет денег на отдельную комнату. Честно говоря, меня это все здорово выбесило. К счастью, внезапно нашелся еще один человек, который поедет с нами и станет соседом парня. © ThrowawayJAQ123 / Reddit
- Знакомые уехали в отпуск, а дома осталась включенная морозильная камера, забитая мясом. Зашедшая теща решила, чтобы зря не тратилось электричество, вырубить автоматы. Знакомые вернулись и нашли сюрприз в виде разложившегося мяса. Морозилку выкидывали, обмотав скотчем, чтобы не открылась. © plokhish134 / Pikabu
- Я взяла отпуск на море и пригласила маму с собой, и тут она просто поставила меня перед фактом: сестра едет с нами. С детьми. За мой счет. Одному мелкому 2 года, второму 2 месяца. Они мне клятвенно обещали, что не будут использовать меня, как няньку. Прошло 4 дня отпуска. И все, чего я боялась, сбылось. Мне приходится постоянно развлекать своего двухлетнего племянника, пока мама и сестра разговаривают по телефону или присматривают за грудничком. Сестра меня упрекнула, что я хожу с постным лицом и я ей все высказала. А она заявила: «Пусть ты и все оплатила, это не значит, что ты тут можешь командовать». Они с матерью спелись и заявили, что я должна быть счастлива сидеть с племянниками. Иначе я какая-то неправильная. Ох, что мне делать, я тут заперта с ними до пятницы. © moonturtle766 / Reddit
А здесь наш автор рассуждает о том, почему отпуск с детьми не имеет к отдыху никакого отношения.
Комментарии
Да не жалко этих терпил, кого за их же деньги унижают и используют. Нет, это не смирение или жертвенность. Это - шикарное, сияющее белое пальто и желание признания и поклонения. Наглость требовать это отсутствуют, но расчесанное чсв не умолкает.