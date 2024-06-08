14 бедолаг, которые привезли из отпуска фразу: «Да ешкин кот!»

Да не жалко этих терпил, кого за их же деньги унижают и используют. Нет, это не смирение или жертвенность. Это - шикарное, сияющее белое пальто и желание признания и поклонения. Наглость требовать это отсутствуют, но расчесанное чсв не умолкает.