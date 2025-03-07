15 историй с такими неожиданными поворотами, что Голливудское кино отдыхает

Люди привыкли обращаться к миру литературы или кино, чтобы разбавить ежедневную рутину. Логично, ведь во многих произведениях можно встретить такие сюжетные повороты, что челюсть сама падает, а нам только и остается, что говорить: "Да подождите же вы, как так получилось-то?" Но на самом деле ничто не ново под Луной, а реальная жизнь порой может дать сто очков форы даже самым интригующим книгам.