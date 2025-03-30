19 случаев, когда глаза покупателей округлились совсем не от цены

Иногда реальность умеет удивлять куда больше, чем самые яркие рекламные обещания. Герои нашей статьи просто хотели оплатить товар, но в итоге получили опыт, о котором не рассказывают в инструкциях.

"Игрушка для детей 3+"

"Ела булочку с корицей и вдруг поняла, что корицы там нет"

"Выложили $1000 за это платье, сшитое на заказ. Вот как оно должно было выглядеть"

"Тигробелка"

«Мои печеньки оказались с лимонной начинкой вместо обычной»

"Это вопиюще!"

«В этой пористой шоколадке не было пузырьков»

«В упаковке тертого чеддера нам попался этот кусочек сыра»

«Откусила кусочек от моего фруктового батончика и только потом поняла, что было внутри»

"Эта упаковка колбасы надулась как футбольный мяч через несколько дней после покупки"

«В мой бублик положили целую упаковку сливочного сыра»

Кажется, производители кое-что забыли

«Это выскочило из моего салата, пока я его перемешивал»

Братан, ты хотел съесть его дом! Я бы тоже не обрадовалась. © thatonedudericky / Reddit

«По какой-то причине мне впервые за целую вечность захотелось съесть такой бутерброд, и вот что я получил»

«Торт на день рождения моей дочери. Ее точно зовут не Баннер»

«С днем рождения, Баннер»

«Это просто новая форма разочарования»

«Заказал макароны с сыром. Официант сказал, что это прям домашняя кухня. И что теперь они делают их именно так»

«Вафли, которые я заказал, и что привезли»