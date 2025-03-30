19 случаев, когда глаза покупателей округлились совсем не от цены

Иногда реальность умеет удивлять куда больше, чем самые яркие рекламные обещания. Герои нашей статьи просто хотели оплатить товар, но в итоге получили опыт, о котором не рассказывают в инструкциях.
Ну это нечто вроде набора для лепки, так что все вопросы к тому, кто слепил.
"Ела булочку с корицей и вдруг поняла, что корицы там нет"
"Выложили $1000 за это платье, сшитое на заказ. Вот как оно должно было выглядеть"
«Мои печеньки оказались с лимонной начинкой вместо обычной»
«В этой пористой шоколадке не было пузырьков»
«В упаковке тертого чеддера нам попался этот кусочек сыра»
«Откусила кусочек от моего фруктового батончика и только потом поняла, что было внутри»
"Эта упаковка колбасы надулась как футбольный мяч через несколько дней после покупки"
«В мой бублик положили целую упаковку сливочного сыра»
Круто, щедро, привлекательно☺️👍🏻
Кажется, производители кое-что забыли
По весу смотрите, может так и надо
«Это выскочило из моего салата, пока я его перемешивал»
«По какой-то причине мне впервые за целую вечность захотелось съесть такой бутерброд, и вот что я получил»
«Торт на день рождения моей дочери. Ее точно зовут не Баннер»
«С днем рождения, Баннер»
«Это просто новая форма разочарования»
«Заказал макароны с сыром. Официант сказал, что это прям домашняя кухня. И что теперь они делают их именно так»
Макарошки и мазик. Был бы ресторан высокой кухни, назвали бы паста с айоли.
«Вафли, которые я заказал, и что привезли»
"Не могу поверить, что заплатил за это $13"
А вот еще больше фотодоказательств того, что удивительное поджидает нас на каждом углу: