16 человек, которые случайно заглянули в секонд-хенд и вышли оттуда с роскошными обновками

Секонд-хенды полюбились многим за брендовые вещи, доступные цены и уникальные находки. Герои этой подборки заглянули в комиссионку и нисколько не пожалели. Ведь им удалось сорвать джекпот. Они нашли крутые вещи, о которых сразу же захотелось рассказать.

«Седьмая часть Гарри Поттера, подписанная самой Джоан Роулинг!»

«Наконец-то нашла брендовую вещь. Это миска с курицами от Тиффани. Вайб очень богатой бабушки»

«Нашла сегодня лучший в мире держатель для салфеток»

«Я была просто обязана притащить эту штучку домой. Вы только гляньте на ее мордочку»

"Объясните, почему эта штука вот уже целый день делает меня счастливой?"

"Все еще щипаю себя, чтобы убедиться, что это не сон. Нашла брендовую ночнушку на барахолке, похоже, ее ни разу не надевали"

«Думала, что этот свитер крутой, но не знал, что настолько! Оказывается, это именитый бренд»

«Ухватила сегодня копию Моны Лизы. Художник позволил себе некоторые вольности с ее улыбкой, но мне она нравится такой»

"Друг нашел это в комиссионке. Что это?"

В 1950-е этот предмет использовали для большой вечеринки, на которой подают бублики, а маленькие держатели предназначены для стеклянных тарелок с различными начинками для этих бубликов. © calamitykate220 / Reddit

«Каждый раз смеюсь, глядя на эту брошку»

"$45 за такое кресло - это не цена, а сказка"

"Такое яйцо стоит $2000. Я купил за 90 баксов!"

«Эта сумка буквально смотрела на меня. Туда вмещается телефон и еще пара побрякушек»

"В отделе с разным барахлом нашла эту красоту. Судя по всему, никто не заметил ее "секретик". Здесь 750 проба, 75% чистого золота"

«Эта мышка — специальный упор для двери, чтобы держать ее открытой. Я не устояла»

"Нашел эту винтажную аниматронную птицу в клетке на барахолке. Назвал его Оскар. Кстати, Оскар прекрасно поет"