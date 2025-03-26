19 снимков, после которых вы захотите заглянуть внутрь всего вокруг
Фотоподборки
10 минут назад
Если заглянуть внутрь большинства предметов, можно обнаружить там свой особенный мир. Мало кто знает, как внутри выглядит шар для боулинга, канат или обычное кресло. А вот герои нашей статьи уже в курсе — и даже готовы показать свои снимки всему интернету.
Противостояние любителей халявы и промоутеров вышло на новый уровень. Под оберткой не конфеты, а пенопласт. Вероятно, чтоб никто не захотел угоститься
«Вот как выглядит внутренний мир мяча для гольфа»
«Мой пес разорвал своего плюшевого Йоду, а внутри у него оказалась пищалка в виде сердца»
«Корень моего зуба оказался невероятно длинным»
«Из-за непогоды мой кактус Сагуаро погиб. Ему было более 75 лет. Вот как он выглядит внутри»
Внутреннее устройство крема для бритья
Cнаружи — камень как камень, а внутри — целый неповторимый мир красивого халцедона
Внутренняя красота пиона
Кресло в разрезе
Внутри бетономешалки
Вот как устроено пианино
Книжная полочка внутри выглядит вот так
- По иронии судьбы, именно эти книжные полки — единственные, которые не прогибаются под тяжестью моих книг. © Hyrulian_NPC / Reddit
Если вы хотели рассмотреть богатый внутренний мир автомобиля, то вот он
Это стальной канат диаметром 45 мм в разрезе
Если бы вы могли оказаться внутри надувного матраса, то увидели бы вот такую картину
Вы когда-нибудь задумывались, что находится внутри скворечника?
Так выглядит внутренний мир кегли
«Я разрезал резиновую уточку моего сына и обалдел! Там оказалось полно плесени»
- Вот почему у нас нет резиновых уточек. © silima / Reddit
Так устроена внутри газовая плита
А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья о людях, которые своими руками создают крутые вещицы.
Фото на превью awashbu12 / Reddit
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