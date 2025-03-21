14 женщин, которые решили поэкспериментировать с прической — и получили новый образ
Многие думают, что прическа не оказывает большого влияния на внешность. Однако всего один удачно подобранный оттенок или новая длина могут настолько преобразить человека, что он сам с трудом узнает себя в зеркале. Наши героини стали ярким подтверждением этого и испытали волшебную силу преображения на себе.
«Сделала вулфкат и мелирование»
- Выглядит потрясающе! Это не вулфкат, это лучше! © Notsureindecisive / Reddit
«Слишком долго была блондинкой, стало скучновато. Я так довольна результатом!»
- Блонд делал вас блекленькой, а новый цвет подчеркивает ваши глаза и делает ярче. Выглядите потрясающе. © The_Writing_Knight24 / Reddit
«Решила сделать челку по совету пользователей. Чувствую себя дерзкой и стильной»
«Решилась. Как же я счастлива»
Нет. Тут просятся кудри. Что-то длиной до подбородка и кудрявое. Может даже с рыжиной.
«Стиснула зубы и подстриглась. Что скажете?»
- Мне нравится твоя стрижка. Ты и раньше была милашкой, и сейчас, но твои волосы стали выглядеть здоровее. © ThePactIsSealed7 / Reddit
«Правильным ли решением было делать короткую стрижку? Она мне хотя бы идет?»
- Да, тебе определенно идет. Ты теперь похожа на парижскую модель. © TheWrendigo / Reddit
«Купила натуральные волосы на заколках. Я в восторге»
Ох уж эти фильтры))) Девушка хорошенькая! И с заколками и без!
«Наконец-то у меня прическа мечты»
«Решилась на очень короткую стрижку»
Красавицей была-красавицей стала, волосы отрастут, если захочешь)
- Эта прическа была создана для тебя. Выглядишь очень женственно. © Tricky_Cup3981 / Reddit
«Вчера сменила цвет волос. Что скажете?»
«Решила сменить прическу!»
- Больше никогда не меняй эту стрижку. Выглядишь просто потрясающе. © __sarabi / Reddit
«Впервые покрасила волосы. Как же я счастлива! Не вернусь к прежней прическе»
Бррр, даже не знаю что сказать. С таким декором лица вообще пофиг, что там с волосами 😂😂😂
«Я обрезала все волосы и чувствую себя другим человеком»
- Была милашка, стала плохая девчонка. © whydoesnobodyama / Reddit
«Решила сделать что-то новое на свое 30-летие и выбрала стрижку маллет! Все еще пытаюсь понять, как ее укладывать, но она мне нравится»
Интересный стиль, над затылком поработать надо. Я бы больше завила волосы, в крупные кудри.
А вот здесь найдете советы и рекомендации о том, какую прическу выбрать, чтобы выглядеть лучше: