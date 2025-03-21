14 женщин, которые решили поэкспериментировать с прической — и получили новый образ

Многие думают, что прическа не оказывает большого влияния на внешность. Однако всего один удачно подобранный оттенок или новая длина могут настолько преобразить человека, что он сам с трудом узнает себя в зеркале. Наши героини стали ярким подтверждением этого и испытали волшебную силу преображения на себе.