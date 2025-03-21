14 женщин, которые решили поэкспериментировать с прической — и получили новый образ

Народное творчество
1 час назад

Многие думают, что прическа не оказывает большого влияния на внешность. Однако всего один удачно подобранный оттенок или новая длина могут настолько преобразить человека, что он сам с трудом узнает себя в зеркале. Наши героини стали ярким подтверждением этого и испытали волшебную силу преображения на себе.

«Сделала вулфкат и мелирование»

«Слишком долго была блондинкой, стало скучновато. Я так довольна результатом!»

  • Блонд делал вас блекленькой, а новый цвет подчеркивает ваши глаза и делает ярче. Выглядите потрясающе. © The_Writing_Knight24 / Reddit

«Решила сделать челку по совету пользователей. Чувствую себя дерзкой и стильной»

«Решилась. Как же я счастлива»

«Стиснула зубы и подстриглась. Что скажете?»

  • Мне нравится твоя стрижка. Ты и раньше была милашкой, и сейчас, но твои волосы стали выглядеть здоровее. © ThePactIsSealed7 / Reddit

«Правильным ли решением было делать короткую стрижку? Она мне хотя бы идет?»

  • Да, тебе определенно идет. Ты теперь похожа на парижскую модель. © TheWrendigo / Reddit

«Купила натуральные волосы на заколках. Я в восторге»

«Наконец-то у меня прическа мечты»

«Решилась на очень короткую стрижку»

«Вчера сменила цвет волос. Что скажете?»

«Решила сменить прическу!»

  • Больше никогда не меняй эту стрижку. Выглядишь просто потрясающе. © __sarabi / Reddit

«Впервые покрасила волосы. Как же я счастлива! Не вернусь к прежней прическе»

«Я обрезала все волосы и чувствую себя другим человеком»

«Решила сделать что-то новое на свое 30-летие и выбрала стрижку маллет! Все еще пытаюсь понять, как ее укладывать, но она мне нравится»

Фото на превью theblendedastronaut / Reddit

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