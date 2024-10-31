11 нюансов в прическе и макияже, которые могут испортить образ

Сейчас существует множество косметических средств и парикмахерских приемов, с помощью которых женщины могут подчеркнуть достоинства своей внешности. Однако некоторые хитрости подходят далеко не всем, и в результате эффект получается совершенно противоположным. Мы решили собрать приемы, которые могут ненароком подпортить даже шикарный образ.

Темные и широкие брови могут сделать нас старше

КончилосьЛето 16 минут назад а люди, у которых брови сильно темнее, чем волосы, должны их всю жизнь красить, что ли? вот еще. - - Ответить

С годами контраст между такими чертами лица, как губы и брови, постепенно теряется, из-за чего мы выглядим старше. Чтобы освежить внешность, некоторые барышни окрашивают брови в темный цвет. Такой прием действительно работает: глаза сразу кажутся больше и ярче, а само лицо — живее. Однако тут важно не переборщить. Если выбрать для бровей слишком темные краски и четко прорисовать границы, можно добиться противоположного эффекта, и женщина сразу будет выглядеть старше. В идеале брови должны быть на пару тонов светлее, чем шевелюра, а сами арки плавно изгибаться над глазами.

Как избежать эффекта «слепленной» прически

Так как с возрастом волосы постепенно истончаются, кажется, что лак — это единственное средство, которое поможет создать объемную и пышную прическу. Поэтому мы нещадно поливаем голову этим средством. Это одна из распространенных ошибок в укладке волос и в результате волосы кажутся жесткими и слипшимися. А это, в свою очередь, накидывает нам годков. Стилисты рекомендуют использовать лак экономнее и подстричь кончики волос так, чтобы они завивались или лежали неровно. Это придает прическе необходимый объем, и пряди лежат более естественно. А значит, и женщина выглядит моложе.

Тушь на нижних ресницах не всегда смотрится выигрышно

Накрашенные нижние ресницы могут не только сделать глаза более выразительными, но и невольно подчеркнуть морщинки под нижними веками, а так же привлечь внимание к темным кругам. Это не значит, что наносить тушь на нижние ресницы вовсе не стоит. Но лучше отдать предпочтение удлиняющей туши коричневого цвета. Средство стоит наносить легкими горизонтальными движениями, не проводя щеточкой вдоль ресниц. Благодаря этому глаза будут казаться ярче, а ресницы — выглядеть естественно.

Хайлайтер порой только подчеркивает недостатки

Обычно хайлайтер наносят в последнюю очередь, поверх тональника и румян. Но если вы хотите не только добавить мерцания коже, но и скрыть морщинки, пигментные пятна или раздражение на коже, то лучше изменить порядок. Если сначала использовать хайлайтер, а только потом румяна или другое косметическое средство, то можно добиться эффекта натуральной сияющей кожи. Стоит использовать жидкие хайлайтеры: они хорошо ложатся и не скатываются в области мимических морщинок. Один из секретов макияжа заключается в том, что хайлайтер наносится только на выступающие части лица: подбородок, скулы, переносицу и кончик носа.

Мелирование может накинуть годков

Даже и не стоит пытаться скрыть седину с помощью мелирования. Парикмахеры относят это к одной из самых грубых ошибок в прическе. Слишком частое осветление может пересушить волосы, и они будут выглядеть как безжизненная копна. Кроме того, светлые пряди подходят не ко всем оттенкам кожи и могут случайно состарить барышню. Мелирование со слишком четкими переходами цвета не только не скроет седину, но еще и выглядит старомодно. Лучше попросить парикмахера сделать балаяж или рассветление. Благодаря этой технике осветленные волосы выглядят более естественно.

Из-за стрелок образ может выглядеть неряшливо

С годами ресницы становятся все реже и бледнее, и хочется каким-то образом замаскировать эту потерю. Но использовать подводку для этих целей не стоит — это только портит макияж. Если стрелки получаются слишком толстыми и темными, глаза, наоборот, будут казаться меньше. Кроме того, линии могут ненароком размазаться, и образ сразу получится неряшливым. Поэтому подводку лучше наносить тонкой чертой только на верхнее веко.

Некоторые прически дешевят образ

Прическа, при которой волосы собраны высоко на затылке в тугой пучок, кажется на редкость простой и элегантной. Но, к сожалению, такой вариант не только смотрится дешево, но и тут же накидывает женщине лишних лет. Волосы кажутся тоньше, и ничто не смягчает изменившийся овал лица. Да и тонкая эластичная резинка, которая используется для создания этой прически, выглядит слишком простенько, хоть этот аксессуар сейчас и возвращается в моду. Если времени на сложную укладку нет, лучше чуть ослабить хвост и выпустить на волю пару локонов, а резинку прикрыть прядью волос. Это в мгновение ока придаст элегантности образу.

Матовая помада порой искажает линию губ

Для того чтобы придать губам объем, лучше всего использовать блеск или губную помаду с похожим же эффектом в различных оттенках розового. Такой вариант отлично подходит женщинам любого возраста. А вот матовая помада темных оттенков может сыграть дурную шутку. Во-первых, она визуально уменьшает объем губ. А во-вторых, такая помада порой попадает в небольшие морщинки вокруг рта и невольно привлекает к ним внимание. Если вы жить не можете без яркой помады, то стоит выбрать полупрозрачную легкую помаду, а поверх нанести блеск.

Короткая стрижка не идеальный вариант для тонких волос

Большинство женщин почему-то считает, что по достижении определенного возраста им обязательно нужно переходить на короткие стрижки. На самом деле это совсем не так. Длинные локоны более естественно обрамляют лицо и шею, смягчая линии и делая образ привлекательнее. Кроме того, на длинных волосах легче создать натуральный оттенок, когда в шевелюре появляются седые пряди. Так что перед стрижкой стоит побеседовать со стилистом, чтобы выяснить, какая длина лучше всего подойдет именно вам.

Слишком светлый консилер может испортить образ

Если консилер использовать правильно, он может творить настоящие чудеса и как по мановению волшебной палочки удалять с лица следы бессонных ночей. Главное — соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, не стоит наносить консилер на всю область под глазом, включая внешний уголок — иначе получится неудачный макияж и женщина только подчеркнет мимические морщинки. Лучше сосредоточиться на внутреннем уголке глаза и темных мешках рядом с ним. Во-вторых, стоит использовать это косметическое средство экономно. В-третьих, консилер не должен быть светлее естественного оттенка кожи, а то в результате женщина будет похожа на енота.

Не стоит подравнивать волосы по одной длине

При простой стрижке парикмахер подравнивает пряди, добиваясь того, чтобы они все были одной длины. Такой вариант подходит далеко не всем женщинам. Добиться объема при такой прическе непросто, а волосы только подчеркивают все линии на лице, выделяя как достоинства, так и недостатки. Лучше попробовать многослойную стрижку, которая создает ощущение легкости и движения. Слои смягчают черты лица, а шевелюра сразу обретает необходимый объем. По той же причине не стоит усердствовать с выпрямлением волос.