8 ошибок в макияже и прическе, которые беспощадно накидывают нам лишних лет

Макияж и прическа работают почти как магия. И только от нас зависит, будет она темной или светлой. При правильном подходе с помощью этих двух инструментов можно в два счета скинуть пару лет, а можно получить и обратный эффект. Разбираем популярные ошибки, из-за которых мы выглядим старше.

Бояться челки

Возможно, для многих челка — это что-то из времен бурной юности и экспериментов с внешностью. В более солидном возрасте она может казаться несерьезной. И очень зря. Дело в том, что челка — один из самых простых способов не только обновить прическу, но и сбросить десяток-другой лет. С ее помощью можно подчеркнуть глаза и выделить черты лица. Главное — выбирать не прямую челку, а длинную, объемную и многослойную. Еще один хороший вариант — челка на бок.

Забивать на контурирование губ

Когда речь заходит о цветовой коррекции лица, многие в основном уделяют внимание зоне под глазами и высыпаниям или пигментным пятнам. Но вот про губы забывают. А ведь с помощью консилера можно существенно преобразить улыбку и омолодить лицо. Нужно всего лишь приподнять уголки губ с помощью консилера. Таким образом визуально будет создаваться эффект свежего и улыбчивого лица.

Избегать причесок

Invision/Invision/East News , SOPA Images/SIPA/SIPA/East News Bazzzay.free 34 минуты назад И разница в том , что на третьем фото она была моложе на несколько лет тут совсем не причем.... - - Ответить

Аккуратно уложенные волосы — это здорово, но некоторые нехитрые прически открывают кучу возможностей. Например, высокий хвост может создать потрясающий лифтинг-эффект и немного подтянуть лицо без всяких оперативных вмешательств. Небрежные прически вроде пучков тоже хороши, ведь легкая неаккуратность придаст образу молодости и дерзости.

Наносить румяна и скульптор после тонального крема

MICHAEL TRAN/AFP/East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News Криптозоолог мамкин 16 минут назад Слева моложе, не? - - Ответить

Многие женщины сначала наносят на лицо тональный крем и только потом используют контурирующие средства и румяна. Методика в целом правильная, но если совершать действия в обратном порядке, эффект будет круче. Некоторые визажисты рекомендуют сначала делать контуринг и потом уже наносить тональное средство — получится омолаживающий «влажный» макияж. Румяна и скульптор будут очень натурально проглядывать сквозь тон и придавать лицу естественности.

Бояться татуажа

Многих пугает сама мысль о татуаже. Есть страх, что мастер не справится с задачей, и не очень красивые брови навсегда останутся на лице. Но уже придумали множество техник, которые могут создать эффект натуральных бровей. Правильные форма и густота не только украсят их, но и сделают взгляд более выразительным.

Использовать масло только в уходе

Многие используют косметическое масло только в качестве одной из ступеней утренней или вечерней бьюти-рутины. Однако такой уход можно совмещать и с ежедневным макияжем. Нужно всего лишь добавить в тональный крем пару капель масла. Этот нехитрый трюк не только придаст коже сияния и свежести, но и увлажнит ее. А это всегда хорошо смотрится.

Краситься матовой помадой

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News Криптозоолог мамкин 14 минут назад Справа цвет не идет, опять же слева лучше - - Ответить

С возрастом губы становятся тоньше. Неправильно подобранный оттенок помады и матовые текстуры могут только усугубить ситуацию. Но вернуть губам объем и красоту можно и без уколов красоты. Нужно всего лишь подобрать правильные косметические средства. Найдите карандаш, который по оттенку будет близок к естественному цвету губ. Аккуратно пройдитесь им по контуру, а губы покройте блеском или маслом. Если же хочется добавить немного цвета, то лучше всего использовать светлые и розовые оттенки — они придадут лицу яркости и свежести. А вот помады темных цветов для этого совершенно не годятся.

Закреплять макияж пудрой

Willy Sanjuan/Invision/East News

Многие, наверняка, привыкли закреплять макияж пудрой. Если говорить об уже не юной коже, то таким образом можно получить эффект стянутости и сухости. Кроме того, пудрой можно подчеркнуть даже самые мелкие мимические морщинки. Визажисты рекомендуют использовать спрей для закрепления макияжа.

Накинуть лет могут не только неправильный макияж или прическа, но и одежда. А какая конкретно, можно узнать в другой нашей статье: 10 ошибок, из-за которых мы сразу выглядим старше своих лет

Фото на превью Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News