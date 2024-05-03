Дибилы, при чем тут контур ? Сделали нижнюю губу в два раза тоньше - сразу плаксивое выражение.
8 ошибок в макияже и прическе, которые беспощадно накидывают нам лишних лет
Макияж и прическа работают почти как магия. И только от нас зависит, будет она темной или светлой. При правильном подходе с помощью этих двух инструментов можно в два счета скинуть пару лет, а можно получить и обратный эффект. Разбираем популярные ошибки, из-за которых мы выглядим старше.
Бояться челки
Возможно, для многих челка — это что-то из времен бурной юности и экспериментов с внешностью. В более солидном возрасте она может казаться несерьезной. И очень зря. Дело в том, что челка — один из самых простых способов не только обновить прическу, но и сбросить десяток-другой лет.
С ее помощью можно подчеркнуть глаза и выделить черты лица. Главное — выбирать не прямую челку, а длинную, объемную и многослойную. Еще один хороший вариант — челка на бок.
Забивать на контурирование губ
Когда речь заходит о цветовой коррекции лица, многие в основном уделяют внимание зоне под глазами и высыпаниям или пигментным пятнам. Но вот про губы забывают. А ведь с помощью консилера можно существенно преобразить улыбку и омолодить лицо.
Нужно всего лишь приподнять уголки губ с помощью консилера. Таким образом визуально будет создаваться эффект свежего и улыбчивого лица.
Избегать причесок
И разница в том , что на третьем фото она была моложе на несколько лет тут совсем не причем....
Аккуратно уложенные волосы — это здорово, но некоторые нехитрые прически открывают кучу возможностей. Например, высокий хвост может создать потрясающий лифтинг-эффект и немного подтянуть лицо без всяких оперативных вмешательств. Небрежные прически вроде пучков тоже хороши, ведь легкая неаккуратность придаст образу молодости и дерзости.
Наносить румяна и скульптор после тонального крема
Многие женщины сначала наносят на лицо тональный крем и только потом используют контурирующие средства и румяна. Методика в целом правильная, но если совершать действия в обратном порядке, эффект будет круче.
Некоторые визажисты рекомендуют сначала делать контуринг и потом уже наносить тональное средство — получится омолаживающий «влажный» макияж. Румяна и скульптор будут очень натурально проглядывать сквозь тон и придавать лицу естественности.
Бояться татуажа
Чет толпа теток торговок на рынке или кондукторов с синими бровями не выглядят моложе.
Нужно тысячу раз подумать и поискать хорошего мастера. Моя матерь намучилась исправлять косяки так себе мастера.
Многих пугает сама мысль о татуаже. Есть страх, что мастер не справится с задачей, и не очень красивые брови навсегда останутся на лице. Но уже придумали множество техник, которые могут создать эффект натуральных бровей. Правильные форма и густота не только украсят их, но и сделают взгляд более выразительным.
Использовать масло только в уходе
Многие используют косметическое масло только в качестве одной из ступеней утренней или вечерней бьюти-рутины. Однако такой уход можно совмещать и с ежедневным макияжем. Нужно всего лишь добавить в тональный крем пару капель масла. Этот нехитрый трюк не только придаст коже сияния и свежести, но и увлажнит ее. А это всегда хорошо смотрится.
Краситься матовой помадой
С возрастом губы становятся тоньше. Неправильно подобранный оттенок помады и матовые текстуры могут только усугубить ситуацию. Но вернуть губам объем и красоту можно и без уколов красоты.
Нужно всего лишь подобрать правильные косметические средства. Найдите карандаш, который по оттенку будет близок к естественному цвету губ. Аккуратно пройдитесь им по контуру, а губы покройте блеском или маслом.
Если же хочется добавить немного цвета, то лучше всего использовать светлые и розовые оттенки — они придадут лицу яркости и свежести. А вот помады темных цветов для этого совершенно не годятся.
Закреплять макияж пудрой
Многие, наверняка, привыкли закреплять макияж пудрой. Если говорить об уже не юной коже, то таким образом можно получить эффект стянутости и сухости. Кроме того, пудрой можно подчеркнуть даже самые мелкие мимические морщинки. Визажисты рекомендуют использовать спрей для закрепления макияжа.
Накинуть лет могут не только неправильный макияж или прическа, но и одежда. А какая конкретно, можно узнать в другой нашей статье: