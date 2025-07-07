15+ собеседований, которые на поверку оказались тем еще испытанием

Нам вроде бы никто никогда не говорил, что на собеседованиях нужно вести себя скромно и услужливо. Скорее наоборот, нужно продавать товар лицом и всячески показывать свои лучшие стороны. Но иногда все явно идет не по плану и довольно простая процедура превращается в настоящее соревнование характеров, где уже соискатели, а не работодатели, начинают диктовать свои правила игры.