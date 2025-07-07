15+ собеседований, которые на поверку оказались тем еще испытанием
Истории
4 часа назад
Нам вроде бы никто никогда не говорил, что на собеседованиях нужно вести себя скромно и услужливо. Скорее наоборот, нужно продавать товар лицом и всячески показывать свои лучшие стороны. Но иногда все явно идет не по плану и довольно простая процедура превращается в настоящее соревнование характеров, где уже соискатели, а не работодатели, начинают диктовать свои правила игры.
- Я сидела без работы 6 месяцев и была настолько сыта по горло собеседованиями, что мне уже было все равно. Меня спросили: «Почему мы должны вас нанимать?» На что я ответила: «А почему бы и нет? Я прошла сотни собеседований, и мне никто так и не перезвонил. Так что буду весьма признательна, если хоть вы мне скажете, что же я делаю не так». HR-специалист выглядела немного озадаченной, а затем сказала, что ей понравилась моя честность. В итоге я получила работу.
Я и правда ненавижу подобные вопросы. Что мы должны сделать? Начать пресмыкаться и говорить, как сильно хотим получить эту работу? © juxtiver / Reddit
- Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет, не успела присесть, а учредитель мне:
— Ну, рассказывай!
— Что рассказывать? — опешила я.
На что он мне с ухмылкой: «Стишок!» Я не растерялась и громко так, с выражением, начала: «Я нашла себе жука. На большо-о-о-й ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе. На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива. © Pikabu / VK
«Уже подъезжаю на собеседование в своем новом костюме, и тут до меня доходит, что они не сняли защитную бирку с рукава»
- «Продай мне эту ручку». «Погодите, это работа в отделе продаж?» — потому что я не смог бы продать воду со льдом человеку в жару. По-видимому, этот вопрос они пытались адаптировать для работы, не связанной с продажами, но я так решительно отказался, что они сочли меня негибким в общении. Я не получил работу. © DrArtificer / Reddit
- Проходила собеседование в страшную рань, интервьюер все время зевала. Я тоже хотела, но сдерживалась, чтобы не показаться невоспитанной. В какой-то момент она такая: «Я читала, что социопаты не зевают, когда зевают другие люди». Ох, тут я занервничала и ответила: «Да, знаю». Мы уставились друг на друга, она зевнула, я нет, и собеседование тут же закончилось. © Pikabu / VK
- Сижу у кадровика. Дали мне несколько анкет. Спрашивали, кем были бабушки и дедушки со стороны мужа, ходила ли я в садик и всякое такое странное. Но на 4-й анкете я прям офигела. Там были вопросы типа: «Вы красите волосы? Если да, то почему?» И таких вопросов на 2 листа. Озвучила им, что заполнять подобные анкеты считаю, мягко говоря, странным. Ушла осмысливать, как мои профессиональные качества вяжутся с частотой окрашивания волос. На выходе кадровик обронила: «Жаль, что вас это задело. Обычные вопросы для нас, это нормально — знать все о своих сотрудниках». А знаете, что это за фирма? Не органы и не госконтора. Они занимаются производством и реализацией продукции из мяса и птицы. Пельмешки, котлетки, колбаска. © Pikabu / VK
- Я подал заявление на работу в психиатрическую клинику. Первый вопрос, который мне задала администратор, был: «Итак, почему вы хотите работать в психушке?» С этого момента все пошло под откос. © Wendy Brown / Quora
- На собеседовании долго проверяли мои профессиональные знания. Так что когда они спросили: «Как ты видишь свою работу?», я честно ответил: «Лежать на пляже и получать большую зарплату». Те в шоке, но после моего ответа сразу взяли на работу. Я сказал: «То есть, по-вашему, я отвечаю несерьезно, а все, кто рассказывают, что мечтают пахать по 120 часов в неделю, говорят правду?!» © Подслушано / Ideer
- Чтобы продемонстрировать внимание к деталям, я упомянула, что заметила орфографическую ошибку в их объявлении о вакансии. Ответа так и не дождалась. Неудивительно, почему. © smo***vic / Reddit
«Вы бы наняли этого замечательного джентльмена на работу, если бы он пришел на собеседование?»
- Пришла девушка на собеседование: претендовала на позицию менеджера. Зашла в наш старенький офис, располагающийся рядом с производством. Это был подвальный этаж бизнес-центра, который, к сожалению, переделали в общагу. Посмотрела, оглянулась, сказала: «Извините» — и убежала. Такого стыда я еще не испытывал. Мы переехали после этого в нормальный офис. Девушка, спасибо тебе за такую реакцию! © Unknown author / Pikabu
- Пришла на собеседование: мне и еще двум кандидаткам дали тест на трех страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «кем будете через пять лет; какие ваши положительные качества». Вакансия не особо шикарная, а на улице отличная погода. Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. Две другие кандидатки сидели с лицами «а что, так можно было?». Я сама офигела, если честно. Завтра выхожу. © Подслушано / Ideer
- Как-то искал работу. Сижу себе, жду приглашения в кабинет психолога. Минут 40 продержали в коридоре. Хотя не обед, а в кабинете кандидатов нет. Наконец-то приглашают. Сидит девушка — серьезная, жуть. Лезет в личное дело с умным лицом, что-то листает там.
— Расскажите о вашем отце, — предлагает.
А в анкете указано, что он ушел из семьи, когда я еще маленьким был. Говорю:
— Я его не помню.
— Расскажите о нем.
Смотрю на нее и понять не могу. Может, ей самой специалист нужен? О чем говорить, если я не помню нифига?
— Я его не помню, — повторяю ей уже чуть ли не по слогам. — Вы можете рассказать о том, чего не помните или не видели?
— Вы обязаны отвечать на мои вопросы, а не задавать их!
Я начинаю звереть, но тут на мое или на ее счастье заходит начальница. Смотрит на меня, на раскрасневшуюся моську девушки, после чего просит ту выйти. Перекинулась со мной парой фраз. Спросила о причине ухода с предыдущей работы и причине выбора этого места, глянула характеристику и приняла. Не зайди она тогда, не прошел бы я психолога. © DeM0rr / Pikabu
- Должность — обычная, офисная, зарплата — приличная. Эйчар задает вопрос: «Предположим, ваш день начинается в 8:30. Когда вы сядете за рабочий стол?» Я сказал, что в 8:25. И вдруг атмосфера полностью изменилась, будто я сказал что-то непристойное. Интервьюеры промолчали, но все было написано на лицах. Я попытался спасти ситуацию: «В любое время, когда меня попросят». Не помогло. Мне сказали: «У нас больше нет вопросов, спасибо». До сих пор пытаюсь понять, какой ответ они хотели услышать. © WoodyStLouis / Reddit
- Ха, самое короткое собеседование в моей жизни. Вакансия — кладовщик. Предварительно созвонились. Я приезжаю, останавливаюсь у проходной, здороваюсь с охранником, говорю, что на собеседование. Попросили подождать за дверью. Ладно, я не гордый, вышел, жду. Минут через 5 выходит этот охранник и протягивает мне бланк анкеты — заполняй, мол. Стою на улице, смотрю на эту бумагу и говорю: «Спасибо, я, пожалуй, пойду». Отъехал уже далеко, мне звонят: «А где вы с анкетой? Мы вас ждем». Ответил, что большего неуважения к кандидатам еще не видел. На том и закончилось собеседование. © Paulnagatori / Pikabu
- Начальник, проводивший собеседование, спросил: «Что вам понравилось в вакансии?» Мой ответ: «Зарплата и возможность работать из дома. На первом месте у меня семья. А моя профессия — это то, в чем я хорош и что я не ненавижу делать». Удивительно, но мужик сказал: «Чертовски хороший ответ». Я все еще работаю там. © Unknown author / Reddit
- Позвали на собеседование на должность сисадмина. В резюме было четко указано, что у меня нет специального образования в данной сфере, но есть опыт работы в IT — более 15 лет. Все записано в трудовой. Пришел, за столом сидит сварливая бабка. Сходу начала возмущаться, мол, зачем я к ним пришел, если у меня нет нужного образования. Я ей напомнил, что все есть в резюме, да и главное ведь опыт работы! Но она все бухтела, что я вообще не имею права занимать такие должности. Я сказал: «Извините, вы мне не подходите. Если вы мне на собеседовании уже столько претензий высказали, что же было бы, если бы я работал у вас?» Сказал, что сочувствую ее коллегам, а она в ответ посочувствовала моим будущим работодателям. © meowzone / Pikabu
Нельзя утверждать, что времена, когда соискатели дрожали перед HR-менеджерами, безвозвратно ушли. Однако смело можно сказать, что сегодня соискатели явно знают себе цену и не боятся это демонстрировать. Возможно, работодателям пора задуматься, кто на самом деле кого выбирает, и немножко поумерить свой пыл?
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