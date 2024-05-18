15 случаев, которые доказывают, что собеседование – это всегда история с неожиданным финалом

Однажды пришла на собеседование в небольшую фирму, специальность - маркетолог. Принимать меня должен был гендиректор, но опаздывал. Я стала болтать с потенциальными коллегами, которых было всего трое, и выяснила, что 1) генеральный им сказал, что ищет офис-менеджера, девочку на побегушках, 2) один из них - маркетолог, и ему никто не говорил, что ему ищут замену. Я решила не выяснять, кому из нас наврали, и дала оттуда деру.