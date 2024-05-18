15 случаев, которые доказывают, что собеседование – это всегда история с неожиданным финалом
Когда человек приходит на собеседование при приеме на работу, то он предполагает, что ему будут задавать вопросы о его профессиональных навыках и личностных характеристиках. Но порой беседа с нанимателями сворачивает не в то русло и заканчивается совершенно неожиданным образом. Вот 15 таких историй.
- Живу в Германии. Пришла на собеседование. Нас 4 кандидата. Я вторая на очереди. Захожу, сажусь. Интервьюеров трое. Начался перекрестный допрос: стаж, училась в Германии или подтверждала свой диплом, большая ли семья. И тут дернул же меня черт сказать, что главный член семьи это моя собака. Ну, тут все оживились и засыпали вопросами: какая порода, возраст, как зовут, что умеет... Я схватила телефон, давай его фотками и видео хвастаться (когда я рассказываю о Торро, заткнуть меня трудно, скажу больше — невозможно). Оказалось, у всех троих тоже есть собаки. Стали рассказывать друг другу, чем кормим, у каких ветеринаров прививки делаем, у кого какие грамоты. Целый час длилось собеседование, два раза кофе пили с печеньем. Потом они отпустили оставшихся кандидатов. А я до сих пор там работаю. © Svetlana Kurilova Grischko
- Работаю администратором в заведении, а на днях у нас должно было быть собеседование с потенциальным работником. Я опаздывала, поэтому предупредила кандидата, но удалось приехать вовремя. Решила понаблюдать за будущим сотрудником, вычислила его по фотке в резюме, села за соседний столик, заказала кофе, написала, что буду минут через 20 и наблюдала. За эти 20 минут увидела, как потенциальный соискатель обматерил официантку, громко ругался и жаловался, что наше заведение — нереальная помойка, а меня, то есть администратора, он назвал некомпетентной, хотя мы с ним еще даже не виделись. Я даже не стала подходить. Написала сухое сообщение о том, что нашей компании такой человек не подходит. © Не все поймут / VK
- Родственница рассказывала про одно собеседование. Знакомый порекомендовал ей вакансию, но предупредил, что на этой должности сложно удержаться, так как там неадекватная начальница. Родственница решила на собеседование сходить. Первый же вопрос был: «Какова будет ваша реакция, если ваша начальница при всех будет на вас кричать, используя нецензурную лексику?» Девушка отвечает: «Если я буду виновата, то приму к сведению, постараюсь больше не допускать ошибок». Следующий вопрос: «А если ваша начальница будет бросать в вас различные предметы: документы, канцтовары? А если вы не будете виноваты, просто у начальницы такой характер, сможете ли вы это принять?»
Родственница ответила им, что принять не сможет и что такое поведение недопустимо. К ее удивлению, после собеседования ей через час позвонили и пригласили работать. Она, конечно, отказалась, а ей потом еще звонили и спрашивали, не передумала ли она. © Вероника / ADME
- Мне на собеседовании сказали, что у них такая сложная работа, что сотрудники первые несколько лет (!) задерживаются на работе до 8 вечера. «А у вас ребенок», добавили они. Вежливо попрощалась и ушла, а так хотелось рассказать про рабовладельцев. © Ирина / ADME
- Мне 24 года, но уже есть опыт работы секретарем и администратором, правда в мелких конторах. И тут очень крупная и крутая компания ищет «ночного» секретаря — работа примерно с 18:00 до 24:00, да еще недалеко от моего дома — идеальный вариант для меня-совы: полдня спать, плюс свои дела можно днем успеть сделать. Иду на собеседование, успешно прохожу все этапы (а мурыжили там качественно и долго), вплоть до непосредственного начальника дошла, уже все одобрили, вот-вот скажут выходить — и бам! «Извините, дневная секретарша согласилась задерживаться, не нужен больше ночной секретарь». Обидно было капец. Ладно, нашла другую работу, вышла, работаю уже пару месяцев, тут внезапно звонок оттуда: «Вы у нас почти полгода назад прошли все этапы собеседования, срочно снова нужен человек, выходите завтра!» Ага, щаззз! Осадочек-то остался, хоть и было выгоднее и удобнее, но не стала прыгать. © CatKate / ADME
- Однажды в маленькой телекоммуникационной компании я нанималась на работу менеджером по продажам. Директор на собеседовании спросил: «А вы уже заработали себе на квартиру? А на машину? Ну и зачем вы нам тогда нужны?» Подумала, что действительно низачем я им не нужна.
А в одном из крупных банков при собеседовании управляющий осведомился, выучила ли я все рекламные ролики, что у них есть? Какой актер сейчас на баннерах? А я устраивалась на должность руководителя отдела доставки. Затем последовал вопрос, что я возьму с собой на необитаемый остров. А еще, кто мне должен это все предоставить? А в конце беседы спросил, почему это я не сказала в начале собеседования, что принимала участие в любительской постановке мюзикла? И что я еще скрываю в своей жизни? © Анна Кривко / ADME
- Я бухгалтер, проходила собеседование в одну аутсорсинговую фирму. Сначала анкета на 6 листах, из которых 5 — с «психологическими» вопросами. «А кто для вас авторитет?», «А что вы сделаете, если произойдет то, это, пятое-десятое?». И на шестом листе — «напишите бухгалтерские проводки». А там — задание для второго или даже первого курса по бухучету. При этом они искали спеца по НДС, но в анкете про НДС вообще ни одного вопроса не было. © Ольга Суркова / ADME
- У меня было собеседование абсолютно хамское от начала и до конца: человек говорил о моем возрасте, что я уже не молода, что я не замужем и уже даже поздно выходить, что я уже не рожу детей. Потом перешел к ненормируемому рабочему дню, моей готовности работать по выходным и без премии, он обсудил мой костюм, косметику. А когда я не выдержала, он испугался и начал лебезить, извиняться, удивляться, что меня так задело, бросился не отпускать меня. Мне было 32... © Татьяна Кузнецова
- Пока дети совсем маленькие были, я решила по вечерам подрабатывать, когда муж дома. В нашей деревне единственный достойный ресторан, вот я и пошла туда поговорить с хозяином. На собеседовании я предложила ему услуги музыканта: «Хороший рояль у вас простаивает, я могу по вечерам на нем играть душевную музыку». Он вроде согласился, взял мой номер телефона и перезвонил уже вечером. «Можете выйти сегодня поработать? У меня людей не хватает на.... кухне.» Эх, не надо людЯм зрелищ, им хлеба подавай. Работала на кухне, нормально все, только уставала очень, да и деньги нужны были. Потом пошла переучиваться, туда куда хотела. © Апрель / ADME
Божечки,а вы говорите "выдуманная история"..в мире действительно полно круглых дураков
- Друг рассказывал, устраивался в Европе на работу (информационная сфера), в резюме указывал размер желаемой зарплаты. После собеседования ему сказали, что статус фирмы не позволяет ему выплачивать указанный размер зарплаты. И, если он не против, то они будут ему платить на 20 % больше. Пришлось согласиться. © Елена Климова
- Про надменную мадам на собеседовании: была такая, с претензией. Сама перенесла собеседование в день самого собеседования на час позже, потому как у нее возникли «обстоятельства». А когда уже за ней пришли на 15 минут позже, всем своим видом показывала свое возмущение и недоумение от нашей несобранности. После собеседования мы ей якобы должны были дать задание, так она написала мне и в приказном порядке потребовала телефон начальства. На отказ написала возмущенные сообщение на тему «если вам лень оторвать задницу и поработать...». Я так офигела от такого «напора», что отскринила переписку и отослала директору с пометкой FYI. Мадам не взяли, хотя, судя по всему, руководству она изначально понравилась. © Конфуз / ADME
- Меня однажды на собеседовании попросили нарисовать слона. Я нарисовала картинку «удав проглотил слона» из Маленького принца. По их лицам стало понятно, что чтение — не их сильная сторона. © Zoe Novak
О, со слоном у меня было :). Не собеседование, правда, а просто психологическое тестирование.
Здание - сперва нарисовать квадрат, а потом, цитирую, "с использованием этого квадрата нарисовать слона".
Когда я нарисовал, мне стали вешать на уши всякую психологическую лапшу, какой у человека характер в зависимости от того, нарисовал он слона вокруг квадрата, внутри квадрата, на квадрате и т.д.
- Давно это было. Устраивалась на работу курьером. В объявлении была прописана помимо прочего оплата проезда. Приехала в какую-то промзону. Я и еще с десяток кандидатов сначала долго сидели в помещении с телевизором, запомнилось, что шел какой-то фильм. Я его почти целиком успела посмотреть в ожидании собеседования. Когда вышла из комнаты к кулеру за водичкой, увидела, как в большом пустом зале сотрудники собрались в круг и, воздев руки к небесам, читают аффирмации. Типа «мы лучше всех, ждет нас успех». Уже тогда захотелось сбежать, но было потрачено столько времени... В итоге, на собеседовании меня заверили, что зарплата высокая, и что сегодня я поеду обучаться в сопровождении одной из лучших сотрудниц. К такому повороту я оказалась не готова, так как с собой была только карточка на метро с двумя поездками (да, я была нищая). Я зачем-то согласилась... В итоге мы приехали черт-те куда и эта, блин, курьерша стала меня обучать, как впаривать книги по разным учреждениям. Я психанула, сказала, что изначально говорила «никаких продаж». Ну, елки зеленые!... Шла потом пешком по слякоти и холоду часа полтора до метро. Тогда вся эта бодяга с вакансиями «курьеров» только начиналась, и я с первого же раза так влипла. Бррр... © Олень / ADME
- Мне как-то дали анкету для заполнения. Вопросы об образовании, опыте работы и т. п. не удивили, но потом я увидел непонятные вопросы, причем в большом количестве. Я их пропустил, а меня спрашивают: «Почему не ответил?» Говорю, что не знаю, кто такой ПрЕвед и т.п. Как выяснилось, вопросы были касаемо «Властелина колец», «языка падонкафф», «Гарри Поттера», чего-то там еще, о чем я не имел никакого представления. Как и о том, зачем это нужно электрику. Забрал свои документы, развернулся и ушел. © TheTavrist / ADME
- После универа устраивалась на работу, дошла до собеседования с начальницей и ей зачем-то понадобился мой паспорт. Я даю, она смотрит на фото и говорит: «Ого, вы были значительно полнее». А я и правда была пухлой в 16 лет. И тут же спрашивает: «А какова причина вашего похудения?». Так подмывало ответить: «Да просто захотелось. Что, нельзя?» © Мария Денисюк / ADME
Вот еще 16 собеседований, которые по накалу страстей не уступают гладиаторской битве.
Комментарии
Я чёрт знает, зачем электрику знание "Властелина", но коллектив той компании мне уже нравится.
Однажды пришла на собеседование в небольшую фирму, специальность - маркетолог. Принимать меня должен был гендиректор, но опаздывал. Я стала болтать с потенциальными коллегами, которых было всего трое, и выяснила, что 1) генеральный им сказал, что ищет офис-менеджера, девочку на побегушках, 2) один из них - маркетолог, и ему никто не говорил, что ему ищут замену. Я решила не выяснять, кому из нас наврали, и дала оттуда деру.
Несколько лет назад я была в парке. Суббота, май, отдыхающих много. Сижу на лавочке. Вижу - несколько молодых людей, взявшись за руки, не то молятся, не то желания загадывают... Поодаль стоит женщина в длинном белом платье и одобрительно кивает. Затем они открывают глаза и начинают громко отчеканивать имена друг друга, глядя в небо. Тот, чье имя произнесено, встает в центр круга; в конце концов все они оказываются прижаты друг к другу. Протягивают руки, обнимаются. Снова какие-то молитвы или заклинания.
Я думала - секта. Оказалось, мотивационный тренинг компании про производству энергетических напитков.
ищем менеджера. две анкеты запомнились
1) на 6 листах))). никто не читает дальше первого, ну второго листа
2) Сергей Иванович Мешков (имя изменено), на фото юная длинноволосая дева, правда баба, не женоподобный мужчина даже))). пробили по номеру телефона, действительно - девочка на фото. чьё резюме она прикрепила - загадка.
Про собаку офигенно просто: другие соискатели, значит, сидели и ждали, пока эта компашка наболтается про своих питомцев в рабочее время и соизволит сказать им, что собеседования не будет. Люди, вообще-то, время тратили, готовились, ждали. Потрясающее неуважение. Зато собачек любят, да.