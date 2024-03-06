15 человек, чье хобби — терпение окружающих на прочность испытывать

Народное творчество
16 минут назад

«Спокойствие, только спокойствие» — вряд ли знаменитая фраза Карлсона помогла бы героям этой статьи. Им встретились личности, которые, кажется, поставили себе целью всласть помотать нервы окружающим.

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  • Устроился на работу. Через пару недель наступил мой день рождения, и шеф во время совещания вручил мне красивую открытку, мол, поздравляем! А в открытке почти месячная получка. Все хлопают, я смущаюсь и благодарю: в какой классный коллектив попал! А на следующий день узнаю, что это была традиционная шутка босса вручать первую зарплату таким образом. И то, что мой день рождения выпал на день совещания, было чистой случайностью. © E6AKArpo3HaR / Pikabu

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А вот эти люди однажды набрались смелости бросить нелюбимую работу и нашли дело по душе.

4.

Ди
34 минуты назад

Не обращайте внимание на больных людей, вот это будет самым правильным. Пусть за собой следят

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5.

Ди
33 минуты назад

Типичная я. Только я смотрю фильмы, читаю, пишу фанфики, слушаю музыку))

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6.

Фото очень недовольных домашних пушистиков здесь. А ведь их всего-то выкупали.

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  • Переехали на новую квартиру. И зачастил к нам гости сосед: «Дай телефон позвонить. Может, у тебя есть второй телефон? Кот у вас красивый, давайте его мне». А потом деньги в долг попросил. Я отказываю, мол, говорят, ты деньги не отдаешь. Сосед, недоумевая: «Так я прошу не взаймы, так дай. Что, жалко тебе, что ли...» Теперь он не просто не здоровается, а демонстративно отворачивается. Забавный мужик... © KrisLaDo / Pikabu

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Больше историй о том, как люди проучили нахалов, в этой подборке.

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  • В прошлом году мы с девушкой купили квартиру. Шикарная! С первого взгляда даже придраться не к чему. Первую неделю радовались покупке. Еще и на будущее: рядом есть школа, детский сад. Только проблема в том, что все наши окна выходят именно на детский сад и школу. И скоро у нас с девушкой поедет крыша от детских криков. © Палата № 6 / VK

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  • У меня длинные волосы. Я ухаживаю за ними: маски, масла, бальзамы и прочие штуки для волос, не использую фен, плойку. Есть друзья — муж и жена. У нее короткие тонкие волосы. И ее муж постоянно сравнивает мои волосы и волосы своей жены, ставит меня в пример и называет ее прическу паклей. Неоднократно просила этого не делать — без толку. Хоть в гости к ним не приходи. Жутко неудобно и раздражает. © Подслушано / Ideer

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  • Бесят подчиненные. Все, что требуется — делать работу качественно, а заказчику я и сама работы сдам. В итоге приходится краснеть за чужие промахи, извиняться и обещать исправить. Я — руководитель! У меня нет времени проверять и переделывать чужую работу, с которой любой справится. Пытаешься быть хорошим руководителем, не подставлять ребят перед заказчиком... Но в следующий раз сдавать работы буду лично. Может тогда и ответственности прибавится. © Подслушано / Ideer
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Комментарии

Уведомления
Дождь Из Мужиков
39 минут назад

Меня больше всех удивил чувак, который пишет среди ночи, а потом типа отмахивается от тупых холопов. Вот самомнение у человека! Реально ведь думает, что другие упустили бесценную возможность ему помочь в три часа ночи, а теперь он как бы наказывает их тем, что не отвечает🤣

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