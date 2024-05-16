15+ доказательств того, что таксисты и пассажиры — мастера неожиданных поворотов
Народное творчество
27 минут назад
Поездка в такси - настоящий аттракцион: вы платите деньги, пристегиваетесь и готовитесь к приключениям. Разница только в том, что поездка длится дольше, а вместо головокружительных виражей - захватывающие истории от таксиста.
- Выронил телефон в такси. Позвонил оператору, водитель его привез. Протягиваю ему горячих пирогов и морса в благодарность, дядька улыбается и отдает телефон. Иду домой довольный и тут замечаю, что он за те 5 минут, пока мобильник у него был, уже симку из моего телефона выкинул. © Katis***** / Pikabu
- Я возвращался в общежитие и решил вызвать такси. По дороге разговорились с водителем, он рассказал про свою маленькую дочь, рассказал как мечтает, чтобы она стала врачом. Плату за обучение каждый год повышают, поэтому ему приходится таксовать по 14 часов в день. В конце поездки он сказал: "Мне так редко встречаются люди, с которыми можно просто приятно поболтать, так что я не буду брать с вас деньги". И дал мне свой номер телефона со словами: "Если в следующий раз тебе понадобится машина, позвони мне". © Unknown author / Quora
- Села на заднее сиденье в такси, едем. Водитель поинтересовался, как меня муж одну отпускает? Я ответила, что незамужняя. Надо было видеть его хищный взгляд! Я начала переводить тему разговора. Он стал настаивать на том, что вполне может помогать мне в быту: стол передвинуть, мусор вынести. Но пришлось ему быстренько успокоиться, потому что по пути мы забрали моего друга. До конца поездки водитель молчал. © Гульнар Касым
- Я вызвала такси, указала, что повезу ребенка до года. Таксист приехал и заявляет: "Кресло в багажнике, долго устанавливать, поехали так, я буду ехать аккуратно." Заставила установить кресло, так он ехал как ужаленный, хотел показать, кто в доме хозяин, наверное. © lerahalera / ADME
- Подруга вызвала такси с флажком "детский тариф". Кое-как нашлась машина с прибытием через 14 минут. Делать нечего, дождались. Приехало такси без детского кресла, водитель невозмутимо выдал, дескать, ничего страшного, он город знает как свои 5 пальцев, довезет так, что по пути полицейских не будет. Подруга отменила поездку, написала в поддержку жалобу. © Anastomus / ADME
- Приехали навестить друзей в Японии и вызвали такси. У них улицы и населенные пункты обозначены цифрами. Мы попросили водителя забить в навигатор 218, но, к сожалению, на карте высветилось только 217. Видимо населенный пункт был добавлен недавно и карта еще не обновилась. Таксист что-то объяснял нам по-японски, но мы его не понимали. Короче, он довез нас до номера 217, выключил таксометр и начал кружить возле каждого дома. Мы пробовали сказать, что можем пойти пешком, но сказал по-японски что-то типа: "Это мой долг". В конце концов, мы увидели друзей, которые вышли нам навстречу. Таксист взял с нас только сумму, которая набежала по счетчику до пункта назначения. © Varun Pai / Quora
- Заказала такси с мобильного приложения. Подъезжает машина, сажусь. Здороваюсь. Мне отвечают: "Добрый день, Татьяна". Я удивилась: "Откуда вам мое имя известно?" Водитель ответил, что знает еще, что я маникюром занимаюсь. Я зависла. Оказалось, что у него специальная программа в телефоне есть, которая определяет номера и как я записана в телефонных книгах. © Tatiana Mardari
- Мне всего несколько раз попадались женщины-водители и каждый раз это было что-то фееричное. Первая, едва отъехав от подъезда, сразу же сломалась. Вторая одной рукой держала телефон и всю дорогу по нему кому-то рассказывала, что она сегодня жутко не выспалась, хоть спички в глаза вставляй. © Екатерина Александровна / ADME
- Возвращалась вечером с работы и решила вызвать такси. На улице начался ливень, на дороге была огромная пробка, мне постоянно звонила мама, которая за меня очень волновалась. Таксист увидел, что я переживаю, и сказал: «Не волнуйтесь, я доставлю вас домой в целости и сохранности». В общей сложности мы проторчали в пробке больше 2 часов, водитель даже пропустил из-за этого ужин. По мути мы много говорили, обсуждали его семью, я была рада, что с ним познакомилась. © Nishi R / Quora
- Из всех поездок сильнее всего запомнился один хамоватый таксист. Когда сыну было 7 лет, забирала его из секции, вызвали такси. В комментарии к заказу указала возраст ребенка. Первое, что сказал водитель, дескать, он с детьми не возит. Потом стал нервничать, что сын перепачкает его дорогую машину. А сын все время сидел и спокойно смотрел видео. © Наталья / ADME
- Я люблю работать таксистом. Мне нравится встречать интересных людей, я стараюсь сделать так, чтобы у пассажира остались приятные воспоминания от поездки. Еще я частенько помогаю людям. Однажды я бесплатно подвозила пассажиров в дождь, маму с маленькими детьми с кучей продуктов. А еще подбросила женщину, оставшуюся в чужом городе, просто хотела, чтобы с ней ничего не стряслось. © Brenda Rae Pike / Quora
- Опаздываем на линейку в 1-й класс. Вызываю такси, бегом садимся. Подъезжаем к школе, и сын вдруг говорит: «Мы цветы дома забыли». Я в растерянности перебираю все варианты, а водитель поворачивается с непроницаемым лицом и говорит: «Не переживайте, у меня в багажнике букет лежит. Теще купил, но ради такого дела не пожалею». Я просто была на седьмом небе, так его благодарила, а за букет потом деньги на номер скинула. © Подслушано / VK
Интересно, если один первоклассник из 30 придет без букета - его распнут? Отчислят? Вынесут общешкольное порицание?
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- Вышла из дома в дурном настроении, еще и ехать к стоматологу. Машина пришла развалюха какая-то. Водитель что-то спросил и завязалась беседа. Вспоминали детство, так он мне настроение поднял, не заметила, что приехали. Пришла с улыбкой к стоматологу. © Penne Al pesto / ADME
- Ехал на такси из колледжа. По дороге мы болтали с водителем о карме. Когда пришло время платить за поездку, я вдруг понял, что у меня не хватает денег. Таксист ответил: "Ничего страшного, возможно это карма и на самом деле я задолжал тебе денег". Озадаченный, я просто стоял и смотрел, как такси уезжает. © Ashish R / Quora
- Ехала на праздник в костюме красной шапочки и с пирожками в корзине. Таксист попросил разрешения заскочить домой за фотоаппаратом, чтобы меня сфотографировать, мол, какие клиенты у него. Но я сказала, что пирожки стынут и волк будет злой и просто угостила таксиста. © Инна Сабодаш
- Ехали с подругами из похода уставшие, дремлем в такси. Вдруг водитель резко затормозил, хлопнул руками по рулю и орет: "Что за подстава, меня снимает скрытая камера?!" Мы уставились в недоумении, а он продолжает: "Да я первый раз вижу, чтобы женщины молча ехали!" Потом остаток пути периодически ржал как полоумный и все про это бухтел. © mask / ADME
Работа в такси — это как живая энциклопедия приключений. Водители каждый день слышат столько историй, что могли бы уже целую книгу написать. Так что готовьте свои уши, в каждой поездке — своя порция смеха и приключений!
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