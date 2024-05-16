15+ доказательств того, что таксисты и пассажиры — мастера неожиданных поворотов

Поездка в такси - настоящий аттракцион: вы платите деньги, пристегиваетесь и готовитесь к приключениям. Разница только в том, что поездка длится дольше, а вместо головокружительных виражей - захватывающие истории от таксиста.

Интересно, если один первоклассник из 30 придет без букета - его распнут? Отчислят? Вынесут общешкольное порицание?

Работа в такси — это как живая энциклопедия приключений. Водители каждый день слышат столько историй, что могли бы уже целую книгу написать. Так что готовьте свои уши, в каждой поездке — своя порция смеха и приключений!