10 ошибок при покупке школьных вещей, которые совершают многие родители. И столько же способов их избежать
Один из главных квестов для родителей — собрать ребенка в школу так, чтобы одежда выдержала все приключения и прослужила до последнего звонка. Но как выбрать вещи, которые будут не только красивыми, но удобными и долговечными? Мы собрали проверенные советы, которые помогут вам избежать лишних трат и головной боли.
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
Обувь должна плотно облегать стопу
Известный детский врач-ортопед Доктор Джарман советует проверять обувь по трем параметрам:
- Проверьте подошву: она должна сгибаться только там, где сгибаются пальцы, иначе с красивой осанкой придется попрощаться.
- Попробуйте покачать подпяточник из стороны в сторону. Качается? Эту обувь лучше оставить в магазине.
- При выборе обуви без шнурков и со шнурками стоит отдать предпочтение последней. Шнурки обеспечивают лучшую посадку и поддержку стопы. Варианты на липучках тоже безопасны, а вот от модных слипонов лучше отказаться.
Не покупайте обувь на вырост, модель должна хорошо облегать стопу. Носок должен хорошо защищать пальцы ног и предоставлять им достаточно места для движения. Кроме того, стоит обратить внимание на вес обуви и сделать ставку на более легкую пару, иначе ребенок измучается.
Свободные брюки будут удобнее облегающих
У некоторых детей штаны изнашиваются с такой скоростью, что, кажется, их надо целыми контейнерами закупать. Чтобы обновка не превратилась в дачное обмундирование для работы на огороде уже через пару месяцев, стоит сделать выбор в пользу свободной модели. Дети постоянно находятся в движении — вот причина. А если ваш ребенок любит проверять коленки на прочность, можно сразу прикрепить термоклеевые прокладки к изнанке брюк.
Специалисты центров гигиены напоминают, что стоит избегать тесной одежды, которая сдавливает область талии и живота. Это может препятствовать нормальному кровообращению и развитию детского организма. Особенно опасна тесная одежда при длительном ношении. Неврологи даже выделяют такой синдром «узких брюк» — при запущенной стадии на бедрах вы время от времени ощущаете мурашки или онемение.
Теперь главное: как отличить качественные брюки от некачественных? Производители школьной формы советуют осмотреть нижний край штанин. Есть «невидимый» шов? Отлично, перед вами хорошее изделие. Такой метод требует чуть больше ткани, и, если потребуется, в будущем вы сможете высвободить ее и удлинить штанины, когда ребенок подрастет.
Сделайте ставку на яркую верхнюю одежду
Погода осенью меняется как по щелчку пальцев, поэтому имеет смысл купить куртку 3 в 1. Эти модели обычно состоят из водостойкой ветровки и пристегивающейся к ней флисовой кофты, так что одежда легко адаптируется к погоде. Такая куртка навряд ли полностью защитит ребенка от проливного дождя, зато она достаточно легкая и удобная.
Организации по безопасности дорожного движения призывают детей носить яркую одежду даже днем, а в темное время суток добавлять светоотражающие элементы.
Вместо классической короткой юбки рассмотрите юбку-шорты
Насколько я помню такую модель, на фото не она, здесь просто шортики надеты под юбку.
Один из главных недостатков юбки — она может предательски задраться в самый непредсказуемый момент. Поэтому имеет смысл обратить внимание на юбку-шорты: и смотрится стильно, и носить удобно.
К тому же, как справедливо отмечают производители детской одежды, такой вариант не будет сковывать девочек в проявлении физической активности. Другой вариант — надевать под обычную юбку короткие велосипедки.
Чтобы не пришлось разглаживать складки всякий раз после стирки, можно купить изделие с перманентными или прошитыми складками. Что касается цвета, то для школьных будней идеально подойдет темно-синий: он отлично скрывает пятна.
Рубашку или блузку стоит выбирать из натуральной ткани
Лидеры текстильной индустрии сходятся во мнении, что для нежной детской кожи лучше всего подходит чистый хлопок. Он не вызывает аллергии или раздражения.
Обратите внимание на швы. Идеальный вариант для одежды, которая прилегает к телу — это плоские швы. Они не создают трения и не раздражают кожу.
А чтобы не мучиться с глажкой, можно приобрести пластиковые вставки или отдать предпочтение рубашке, в воротнике которой они уже есть.
Лучше выбирать пиджак из легкого материала
Эксперты из компании по производству школьной формы Trutex с более, чем 160-летним опытом, советуют проверить подплечники. Они не должны деформироваться и сминаться при сжатии, так же как и край пиджака. Не забудьте и о фурнитуре: слегка подергайте пуговицы — они должны сидеть крепко.
Что касается ткани, то отличный вариант — это пиджак, сшитый из легкой шерсти. Этот дышащий материал почти не мнется, к тому же он легче, чем твид или вельвет.
Перед покупкой свитера проверьте, как быстро ткань приходит в норму при растягивании
Некоторые свитера быстро теряют форму, после чего их можно разве что на обед моли отдать. Производитель школьной формы Trutex рекомендует проверять свитер на качество следующим образом: растяните манжеты и нижний край свитера и посмотрите, как быстро ткань возвращается к изначальной форме. У качественного изделия эти детали будут тугими, но не слишком.
Лучше взять однотонную толстовку
Если школа позволяет ученикам носить менее строгую одежду, можно добавить в гардероб ребенка худи. Лучше выбрать изделие в спокойных, нейтральных цветах, таких как бежевый, серый или темно-синий. В этом случае его легко можно будет сочетать с другими вещами.
По словам экспертов, худи из синтетического материала, например из полиэстера, прослужит дольше, но в ней ребенок употеет. Лучше поискать вариант из хлопка или шерсти с небольшим добавлением синтетики. О высоком качестве изделия может намекнуть использование двойной строчки на швах.
Спортивные вещи лучше брать из синтетики
Производители спортивной одежды рекомендуют делать ставку на синтетическую одежду, поскольку хлопок слишком быстро впитывает влагу и долго сохнет.
При покупке осмотрите швы: лучше, чтобы они были плоскими, так как они не раздражают кожу. А чтобы вещи не потерялись, к ним стоит пришить бирки с именем ребенка.
При выборе рюкзака следуйте этим правилам
Проверено на практике: некачественный рюкзак легко выходит из строя уже через пару недель после покупки. Хуже того, как утверждают производители школьных сумок, из-за неправильной конструкции у ребенка может не на шутку разболеться спина.
Правила тут простые:
- задняя стенка и лямки снабжены мягкой прокладкой,
- для младших школьников спинка у портфеля должна быть жесткой,
- дно укреплено,
- в верхней части рюкзак не шире плеч, а в нижней — бедер,
- согласно официальным рекомендациям, максимальное соотношение веса рюкзака и ребенка — 1:10.
Если рюкзак будет очень тяжелым, центр тяжести сместится назад. Это создаст повышенную нагрузку на позвоночник и плечи, что, в свою очередь, может привести к нарушению осанки и усугублению уже имеющихся проблем с позвоночником. Есть маленький лайфхак: чем тяжелее рюкзак, тем короче должны быть лямки — так он прижмется к спине более плотно.
Теперь, когда вы полностью экипировали своего маленького супергероя, можете выдохнуть. Ведь главная битва за учебный год еще впереди — в родительских чатах. Чтобы быть к ней готовым, можете прочитать эту нашу статью.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
с рюкзаком насмешили. чтобы у среднестатистического первоклассника нижняя часть рюкзака была не шире бёдер, нужно ходить максимум с тубусом))) а соотношение веса 1:10 в начальной школе нереально - дети маленькие ещё, а учебников, рабочих тетрадей и обычных целый рюкзак. он просто нереально тяжёлый, а ещё с собой сменка, форма для физры, папка для изо. и ничего нельзя оставлять в школе. в некоторые дни всё это нужно одновременно, и я просто не представляю, как ребёнок дотаскивает это до школы