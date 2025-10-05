16 случаев, когда атмосфера в ресторане оказалась острее соуса

Работа в кафе и ресторане — это не только еда и чаевые, но и бесконечный поток самых разных историй. Иногда посетители и официанты радуют окружающих теплыми словами, а иногда поражают странными поступками. И у тех, и у других найдется немало баек прямиком из заведений общепита: о накладном кофе, детском сейфе и салате с курицей без курицы.