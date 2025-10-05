16 случаев, когда атмосфера в ресторане оказалась острее соуса

2 часа назад

Работа в кафе и ресторане — это не только еда и чаевые, но и бесконечный поток самых разных историй. Иногда посетители и официанты радуют окружающих теплыми словами, а иногда поражают странными поступками. И у тех, и у других найдется немало баек прямиком из заведений общепита: о накладном кофе, детском сейфе и салате с курицей без курицы.

  • Мужчина заказал кучу еды. Когда пришло время платить, он сказал, что вписал свое имя в какой-то «детский сейф» и счет оплатится оттуда. Чтобы было понятно: в нашем ресторане никакого «детского сейфа» нет. © Licipixie / Reddit
  • Работаю без выходных. В одном кафе четыре дня, в другом три. Оба они находятся в торговом центре, но на разных этажах. На прошлых выходных разругалась с соседом. После смены я безумно хотела спать, а он закатил шумную вечеринку в своей квартире. На следующий день он пришел с друзьями в кафе, где я работаю. Каждый раз, принося им еду, я испепеляла его взглядом невыспавшегося медведя. Вчера он посетил мое второе место работы, и снова я была его официантом. Немая сцена. Он закрывает лицо руками и смеется, после чего произносит: «Никуда от тебя не деться. Видимо, судьба». Завтра мой первый выходной за два месяца, ведь мы идем на свидание. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Я работал в ресторане морепродуктов, и один клиент спросил меня: «В чем разница между лобстером на пару и лобстером на гриле?» Не зная, как ответить на этот вопрос, я предположил: «Хм-м, один приготовлен на пару, а другой — на гриле?» © Unknown author / Reddit
  • Я — жуткий аллергик. Цитрусовые, мед, цветы, шерсть и все такое. Парень, который мне нравится, предложил сходить на свидание. Мы сидели в дорогущем ресторане, ели вкусную еду. И вот нам принесли десерт. На вид он был просто великолепен, я пробую, а через секунду задыхаюсь. В десерте была корица, а на нее у меня тоже аллергия, а я так увлеклась разговором, что не уточнила этот момент у официанта. Парень быстро вызвал скорую, параллельно извиняясь за то, что не спросил про наличие аллергии. Вот тебе и вечер... © Палата № 6 / VK
  • Два парня пришли в ресторан утром, до наплыва посетителей. В какой-то момент они решили сесть на террасу за самый большой стол, мол, им место для ноутбуков нужно, пришли поработать. Я объяснял, что это стол на большую компанию, и предлагал пересесть в другое место, но ребята меня не слушали. Спустя два часа к ним пришел третий человек. И только еще через час они соизволили заказать ужин. Потом один из них взял и пересел за другой стол, чтобы зарядить ноут. Начал жаловаться, что его еда уже остывает, а он еще не готов ее есть. В шоке от своего менеджера, ведь он ничего не cделал в этой ситуации. © slosh23 / Reddit
  • Во время свидания в кафе девушка заказала салат «Цезарь» с курицей без сухариков, курицы, сыра и заправки. Официант посмотрел на меня, а я тоже был в недоумении, и спросил у нее: «То есть только миску салата принести?» Она ответила: «Нет, „Цезарь“ с курицей без сухариков, курицы, сыра и заправки». Она заказала миску салата. Другого свидания у нас не было. © Unknown author / Reddit
  • Недавно забежала в ресторан пообедать. Жду официанта, а за соседним столиком сидит мужчина, улыбается и как-то игриво мне глазками вниз указывает. Ах, шельмец, думаю. И тут он показывает мне свои ноги, а на них — бахилы. Говорит: «Я сразу признал, мы с одной планеты». А я смотрю на свои — оп-па, а я тоже в бахилах, выбегала с МРТ и забыла снять. © Ardbeg / Pikabu
  • Мы познакомились в интернете. В то время я был бедным студентом. Поговорили и через пару дней я пригласил ее в кафе. Денег у меня было немного, но на цветы и ужин должно было хватить. Эта хрупкая девушка съела раз в пять больше меня — счет вышел приличный, и денег не хватало. Я сказал, что оплачу почти все, а она пусть добавит немного. Она согласилась, но сказала, что зайдет в туалет... и не вернулась. Я ждал больше часа: телефон выключен, из соцсетей она меня удалила. В итоге пришлось мыть полы и посуду. Ее я так больше и не увидел. © Студенческие истории / VK
  • Полетели с родителями в Таиланд. Как-то ужинали в местной кафешке. Счет вышел небольшой, оплачиваем крупной купюрой. Ждем сдачу, а нам все не приносят. Спрашиваем, мол, когда принесут, а нам официант: «Патом-патом!» Мы обалдели, а оказывается, у них «патом-патом» означает что-то вроде «подождите». © Подслушано / Ideer
  • У мамы был корпоратив на работе, а меня не с кем было оставить. Она заведовала деньгами, поэтому пропустить его не могла. Ну и взяла меня с собой. Я тогда училась в начальной школе и обожала танцевать. Так я весь вечер плясала без остановки. Мне со всех столов надарили шоколадок, конфет. К маме подходили официанты, спрашивали, что я хочу себе заказать, ведь с соседних столиков гости хотели меня угостить. Короче, произвела там фурор. Вот бы мне такой уверенности в себе во взрослой жизни, как это было в детские годы.
  • Три года назад работал официантом, и у меня ушли гости, не заплатив по счету $100. Ревела долго. Но все коллеги пошли мне навстречу. Бухгалтерия уменьшила мой «долг» до себестоимости, а другие работники ресторана добровольно разделили сумму на всех поровну. Надеюсь, что те негодяи больше ни с кем так не поступали. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • На днях была на свидании. Зашли в ресторан, заказали поесть. Парень просит счет. Официант спрашивает: «У вас наличные или картой будете платить?» Кавалер сказал, что картой, и смотрит на меня. Мне заплатить за себя несложно, я ведь это ела. Достаю деньги и кладу в папку. Парень говорит: «Ого, ты хочешь оплатить?» Отвечаю, что только за себя заплачу. А он начинает мне втирать, что у него мало денег и, возможно, не хватит. В итоге я оплатила счет, вынесли сдачу, и он забрал эти деньги себе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • А вы знаете, что такое накладной кофе? Нет? А я вчера узнала. Начальник рассказал, как ездил в командировку, зашел в кафе. Спросил, какой кофе у них есть, ответили, что только накладной. Его в чашку накладывают и кипятком заливают! Потому и накладной. © Убойные Истории / VK
  • Живу с парнем, готовить не умею. Приспособилась втайне от него еду из ресторана заказывать, а лучшая подружка об этом знала. Как-то сидели втроем в кафе, она и расписала в красках, как я ресторанную еду за свою выдаю. Парень молча встал и оплатил счет, взял меня за руку и сказал: «Пошли отсюда, нам такие подруги не нужны. А готовить научишься». Теперь я очень вкусно готовлю, мы поженились, а с подругой больше не общаюсь. Не умеет хранить чужие секреты. © Студенческие истории / VK
  • Есть люди, которые используют освежитель воздуха вместо духов. Работаю в ресторане официантом, и у нас прямо перед закрытием раньше приходила одна мадам с «освежающим парфюмом». Чувствуешь запах за километр. «Легкий бриз», «свежесть океана», «весенняя сирень» — вот так мы с официантами называем таких посетителей. © Подслушано / Ideer
  • Днюху отметила в гордом одиночестве. Ждать официанта не хотелось. Встала напротив музыкантов и стала есть целый лимон. Первым подавился слюной трубач. Он отложил свой инструмент, достал откуда-то официанта и как заорет ему: «Обслужи ее без очереди!» Обожаю лимоны. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

