И первый порыв. - не умыться , а сфоткаться......
Несгибаемая молодежь пошла..😄😄
17 примеров, когда готовка вышла из-под контроля
Большинство людей любит вкусно поесть. Кто откажется от свежеиспеченных блинчиков или наваристого рассольника? Но иногда хочется чего-то поинтереснее. Тогда в дело вступают эксперименты. Однако кулинарные опыты имеют свойство иногда заканчиваться не совсем так, как мы планировали. Хотя, возможно, в этом и заключается их особый шарм.
«Консервированный карри открылся мне прямо в лицо»
И первый порыв. - не умыться , а сфоткаться......
Что нас не убивает, делает нас сильнее
- Вернулась из школы, сразу полезла в холодильник. Вижу, стоит несколько банок тушенки. Без лишней мысли приготовила себе гречку и вкусно поела. Вечером с работы возвращается мама и спрашивает, куда делась одна банка. Я в недоумении, говорю, мол, ну я поела. Она, мягко говоря, в шоке, рассказывает, что принесла с работы тушенку, просроченную на несколько лет, чтобы варить из нее еду собакам. Потом папа шутил, что я не доживу до утра. А я до сих пор не могу понять, зачем давать просрочку псам. © Подслушано / Ideer
«Шкаф решил уйти в отпуск»
От любви до ненависти один шаг
- Испекла пирог и, пока он остывал, решила немного прибраться. Возвращаюсь на кухню, а на моем шедевре спит кот, свернувшись клубком! Необъяснимая смесь ненависти и умиления. © Подслушано / Ideer
«Картинка вместо тысячи слов»
Суши из детства
- Мы с сестрой в детстве любили есть сырые пельмени, прям только-только вытащенные из морозильника. Позже наши кулинарные возможности выросли, и мы стали класть их на батарею, чтоб оттаяли, и есть было приятнее. © Подслушано / Ideer
«Потратил полтора часа на готовку, перевернул миску, и все покрылось осколками»
Одной йогой сыт не будешь
- Однажды, будучи в гостях у молодого человека, решила испечь ему чего-нибудь вкусненького. Стою возле плиты, дожидаюсь, пока пора будет вынимать форму с выпечкой из духовки, и от скуки решила заняться йогой. Стою я, значит, в позе дерева, дышу глубоко, все как положено... и тут замечаю офигевшее лицо своего парня, который наблюдает за мной из соседней комнаты (йогу не практикует и вообще слабо представляет, как это делается). Он помолчал, а потом выдал: «Вы с матерью точно что-то от меня скрываете!» По ходу, думает теперь, что мои кулинарные таланты подкрепляются шаманскими обрядами. © Подслушано / Ideer
«С утренними вафлями все пошло не по плану»
Горячее сырым не бывает, или история про лень
- Мой муж не умеет готовить вообще (как говорит он), но я считаю это его большой ленью. Когда все-таки он, переборов себя, начинает творить свои кулинарные хитрости на кухне, то это, черт возьми, самые офигенные подгорелые кусочки курицы и самая вкусная недосоленная тушеная капуста. Я готова есть его еду постоянно, а он не хочет творить, отмахиваясь от меня, мол, у тебя лучше. © Подслушано / Ideer
«Разбил только что открытую бутылку оливкового масла, пока готовил. Как хорошо, что я уже отмерил 4 чайные ложки масла, которые мне были нужны, до того как бутылка упала»
С любимой рай в шалаше?
- Дружила с мальчиком из соседнего подъезда. Играли в семью. Я готовила ужин — "блюда" из подручных ингредиентов: песка, листьев, воды из луж. Потом заставляла его есть мой ужин, а когда он отказывался, возмущалась, мол, он меня не любит. С тех пор прошло уже лет двадцать пять, а этот мальчик уже в качестве моего мужа с той же неохотой ест мою стряпню. Говорит, что с тех пор мои кулинарные навыки не поменялись. © Подслушано / Ideer
«Когда осталось всего 4 секунды...никогда больше не буду готовить яйца в микроволновке»
«Так моя мама готовит фруктовый салат. Утверждает, что это южная классика»
- Пожалуйста, спасайся и беги © Emotional-Maize9622 / Reddit
Я и моя профпригодность
- Потратила часы, делая и украшая кексы. Все стойки уже были заняты, поэтому я положила кексы на ближайшую поверхность — кухонный стул, затем бездумно вздохнула от усталости и села на них. © PurpleWomat / Reddit
«Первый раз пользовалась аэрофритюрницей»
«Забыла про духовку, проснулась, а мои булочки выглядят вот так»
Каждый из нас хоть когда-то готовит. К сожалению, есть те, у кого это не очень получается. О таких людях можно почитать в статье: 16 человек, кулинарная компетентность которых находится примерно на нулевом уровне. В некоторых историях даже можно найти себя. Но не стоит расстраиваться, ведь можно следовать простым кулинарным хитростям, которые сделают еду полезнее, а ее приготовление - увлекательнее.