17 примеров, когда готовка вышла из-под контроля

Каждый из нас хоть когда-то готовит. К сожалению, есть те, у кого это не очень получается. О таких людях можно почитать в статье: 16 человек, кулинарная компетентность которых находится примерно на нулевом уровне. В некоторых историях даже можно найти себя. Но не стоит расстраиваться, ведь можно следовать простым кулинарным хитростям, которые сделают еду полезнее, а ее приготовление - увлекательнее.