Посмотрите, как изменились 14 пар из фильмов и сериалов, чья химия приковывала нас к экранам

Кино
1 час назад

Многие из нас любят пересматривать сериалы и фильмы, которые наделены увлекательными любовными линиями. Так, например, мы с удовольствием наблюдали за бурной личной жизнью Кости и Веры в «Ворониных» и хохотали над веселой четой Букиных в «Счастливы вместе». Теперь мы решили посмотреть, как же изменились актеры и актрисы, которые когда-то сыграли влюбленных парочек.

1. Аглая Тарасова и Илья Глинников («Интерны»)

2. Екатерина Волкова и Георгий Дронов («Воронины»)

Богиня ВДНХ
38 минут назад

Господи, а менее непохожую фотографию Волковой не смогли найти? Или она реально настолько себя перекроила?

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3. Алексей Чадов и Агния Дитковските («Жара»)

4. Наталья Бочкарева и Виктор Логинов («Счастливы вместе»)

5. Александр Головин и Елена Захарова («Кадетство»)

6. Любовь Аксенова и Александр Петров («Обнимая небо»)

7. Николай Наумов и Зоя Бербер («Реальные пацаны»)

8. Павел Прилучный и Агата Муцениеце («Закрытая школа»)

9. Елена Подкаминская и Марк Богатырев («Кухня»)

© Кухня / Yellow, Black & White, AA / ABACA / Abaca / East News, Lomohov Anatoly / East News

10. Илья Коробко и Мария Иващенко («Молодежка»)

11. Федор Бондарчук и Ольга Сутулова («Про любоff»)

12. Анна Михайловская и Владислав Канопка («Молодежка»)

13. Олег Меньшиков и Джулия Ормонд («Сибирский цирюльник»)

14. Екатерина Федулова и Евгений Цыганов («Питер FM»)

Довольно любопытно посмотреть, как выглядели звезды в далекой юности. Вы только посмотрите на ламповые фото Ирины Безруковой, Виктории Лопыревой и Дмитрия Нагиева.

Фото на превью Интерны / 7 Арт Медиа, Холоп 2 / Централ Партнершип

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