Господи, а менее непохожую фотографию Волковой не смогли найти? Или она реально настолько себя перекроила?
Посмотрите, как изменились 14 пар из фильмов и сериалов, чья химия приковывала нас к экранам
Кино
1 час назад
Многие из нас любят пересматривать сериалы и фильмы, которые наделены увлекательными любовными линиями. Так, например, мы с удовольствием наблюдали за бурной личной жизнью Кости и Веры в «Ворониных» и хохотали над веселой четой Букиных в «Счастливы вместе». Теперь мы решили посмотреть, как же изменились актеры и актрисы, которые когда-то сыграли влюбленных парочек.
1. Аглая Тарасова и Илья Глинников («Интерны»)
2. Екатерина Волкова и Георгий Дронов («Воронины»)
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3. Алексей Чадов и Агния Дитковските («Жара»)
4. Наталья Бочкарева и Виктор Логинов («Счастливы вместе»)
5. Александр Головин и Елена Захарова («Кадетство»)
А более сложные щи для фото можно состряпать, Александр Головин?😁
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6. Любовь Аксенова и Александр Петров («Обнимая небо»)
7. Николай Наумов и Зоя Бербер («Реальные пацаны»)
8. Павел Прилучный и Агата Муцениеце («Закрытая школа»)
9. Елена Подкаминская и Марк Богатырев («Кухня»)
10. Илья Коробко и Мария Иващенко («Молодежка»)
11. Федор Бондарчук и Ольга Сутулова («Про любоff»)
12. Анна Михайловская и Владислав Канопка («Молодежка»)
13. Олег Меньшиков и Джулия Ормонд («Сибирский цирюльник»)
14. Екатерина Федулова и Евгений Цыганов («Питер FM»)
Довольно любопытно посмотреть, как выглядели звезды в далекой юности. Вы только посмотрите на ламповые фото Ирины Безруковой, Виктории Лопыревой и Дмитрия Нагиева.
Фото на превью Интерны / 7 Арт Медиа, Холоп 2 / Централ Партнершип
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Большая часть как-то мимо. Я смотрела «Зачарованных»)))
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