Посмотрите, как изменились 14 пар из фильмов и сериалов, чья химия приковывала нас к экранам

Многие из нас любят пересматривать сериалы и фильмы, которые наделены увлекательными любовными линиями. Так, например, мы с удовольствием наблюдали за бурной личной жизнью Кости и Веры в «Ворониных» и хохотали над веселой четой Букиных в «Счастливы вместе». Теперь мы решили посмотреть, как же изменились актеры и актрисы, которые когда-то сыграли влюбленных парочек.