15 снимков, после которых вы наверняка захотите побывать в Японии

Фотоподборки
1 час назад

Провести отпуск в Японии — мечта многих людей. Это целая вселенная с необычными традициями, культурой, бытом. То, что для жителей Страны восходящего солнца является повседневным, для туристов может быть чем-то космическим.

«Реклама в японском метро: эти столы сделаны из вагонных дверей поездов»

Iosi Merson
1 час назад

Главное, что-бы все сопли размазанные по двери сохранить.

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«Я посетил каждую локацию из аниме-фильма "Твое имя"»

«И побывал в местах из аниме "Унесенные призраками"»

«Похоже, в Японии в сутках есть несколько дополнительных часов»

  • Не зря говорят, что Японии опережает всех нас на парочку световых лет. © ***_usernames_ / Reddit

«В Японии я нашел лапшу быстрого приготовления
с необычным вкусом. Это рамен со вкусом клубничного торта»

O_о
23 минуты назад

Почему бы и нет - тесто есть тесто, есть же вареники. И в детсаду давали макароны с сахаром

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«Необычная железнодорожная станция в городе Нобеока. В ней размещена большая библиотека»

  • Думаю, теперь всех волнует один вопрос: как вернуть книгу, если ты не успел ее прочесть до прихода поезда? © VinylBirdie / Reddit

«В японском отеле, где я остановился, есть "бар" с шампунями»

«Так выглядит ванная в одном из японских отелей»

Diana Sas
23 часа назад

Представляю катающуюся в пене горничную, которая это должна мыть

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«Снежная ночь на Хоккайдо (Япония)»

O_о
9 минут назад

Эти создатели аниме ничего не придумывают, лентяи!

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«Я долго думал, что вижу в Киото журавлей. Но это оказались серые цапли»

  • Милое фото. Серые цапли широко распространены в Японии. Об этом даже сняли фильм. © grvy_room / Reddit

«Японские люки с открыток»

«Размерная сетка в Японии и в других странах»

«Фото не передает того, насколько высоко расположен этот баннер»

«Спустя две недели в Японии я понимаю, почему всем сюда хочется вернуться»

Iosi Merson
55 минут назад

Не, ну правда, же! Я так в Японию именно из-за лестниц возращаюсь. У нас они какие-то не Японские ....

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«Японские блюда навсегда останутся в моей памяти»

  • Мне нужно больше информации об этой фиолетовой пряже в чашке. © A_G_C / Reddit
  • Это сладкий картофель поверх мороженого. © MiszGia / Reddit
Фото на превью MiszGia / Reddit

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