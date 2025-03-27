15 снимков, после которых вы наверняка захотите побывать в Японии

Провести отпуск в Японии — мечта многих людей. Это целая вселенная с необычными традициями, культурой, бытом. То, что для жителей Страны восходящего солнца является повседневным, для туристов может быть чем-то космическим.

«Реклама в японском метро: эти столы сделаны из вагонных дверей поездов»

«Я посетил каждую локацию из аниме-фильма "Твое имя"»

«И побывал в местах из аниме "Унесенные призраками"»

«Похоже, в Японии в сутках есть несколько дополнительных часов»

Не зря говорят, что Японии опережает всех нас на парочку световых лет. © ***_usernames_ / Reddit

«В Японии я нашел лапшу быстрого приготовления

с необычным вкусом. Это рамен со вкусом клубничного торта»

Нам нужно, чтобы вы это попробовали. © EntertainmentIcy***0 / Reddit

«Необычная железнодорожная станция в городе Нобеока. В ней размещена большая библиотека»

Думаю, теперь всех волнует один вопрос: как вернуть книгу, если ты не успел ее прочесть до прихода поезда? © VinylBirdie / Reddit

«В японском отеле, где я остановился, есть "бар" с шампунями»

С учетом того, что у людей разные типы волос, это просто здорово! © kittycatsfoilhats / Reddit

«Так выглядит ванная в одном из японских отелей»

Где это? Я бы прокатилась. © yankiigurl / Reddit

«Снежная ночь на Хоккайдо (Япония)»

«Я долго думал, что вижу в Киото журавлей. Но это оказались серые цапли»

Милое фото. Серые цапли широко распространены в Японии. Об этом даже сняли фильм. © grvy_room / Reddit

«Японские люки с открыток»

«Размерная сетка в Японии и в других странах»

«Фото не передает того, насколько высоко расположен этот баннер»

«Спустя две недели в Японии я понимаю, почему всем сюда хочется вернуться»

«Японские блюда навсегда останутся в моей памяти»