15 снимков, после которых вы наверняка захотите побывать в Японии
Фотоподборки
1 час назад
Провести отпуск в Японии — мечта многих людей. Это целая вселенная с необычными традициями, культурой, бытом. То, что для жителей Страны восходящего солнца является повседневным, для туристов может быть чем-то космическим.
«Реклама в японском метро: эти столы сделаны из вагонных дверей поездов»
«Я посетил каждую локацию из аниме-фильма "Твое имя"»
«И побывал в местах из аниме "Унесенные призраками"»
«Похоже, в Японии в сутках есть несколько дополнительных часов»
- Не зря говорят, что Японии опережает всех нас на парочку световых лет. © ***_usernames_ / Reddit
«В Японии я нашел лапшу быстрого приготовления
с необычным вкусом. Это рамен со вкусом клубничного торта»
Почему бы и нет - тесто есть тесто, есть же вареники. И в детсаду давали макароны с сахаром
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- Нам нужно, чтобы вы это попробовали. © EntertainmentIcy***0 / Reddit
«Необычная железнодорожная станция в городе Нобеока. В ней размещена большая библиотека»
- Думаю, теперь всех волнует один вопрос: как вернуть книгу, если ты не успел ее прочесть до прихода поезда? © VinylBirdie / Reddit
«В японском отеле, где я остановился, есть "бар" с шампунями»
- С учетом того, что у людей разные типы волос, это просто здорово! © kittycatsfoilhats / Reddit
«Так выглядит ванная в одном из японских отелей»
- Где это? Я бы прокатилась. © yankiigurl / Reddit
«Снежная ночь на Хоккайдо (Япония)»
- Фантастика! © cloudlocke_OG / Reddit
«Я долго думал, что вижу в Киото журавлей. Но это оказались серые цапли»
- Милое фото. Серые цапли широко распространены в Японии. Об этом даже сняли фильм. © grvy_room / Reddit
«Японские люки с открыток»
«Размерная сетка в Японии и в других странах»
«Фото не передает того, насколько высоко расположен этот баннер»
«Спустя две недели в Японии я понимаю, почему всем сюда хочется вернуться»
Не, ну правда, же! Я так в Японию именно из-за лестниц возращаюсь. У нас они какие-то не Японские ....
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«Японские блюда навсегда останутся в моей памяти»
- Мне нужно больше информации об этой фиолетовой пряже в чашке. © A_G_C / Reddit
- Это сладкий картофель поверх мороженого. © MiszGia / Reddit
Еще больше интересного о японских обычаях и особенностях можно прочесть здесь:
Фото на превью MiszGia / Reddit
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