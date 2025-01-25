11 фактов о самураях, о которых редко рассказывают в фильмах и сериалах

Благодаря фильмам и сериалам мы часто рисуем себе самураев как отважных воителей, которые всегда следовали строгому кодексу чести и были готовы принести свою жизнь в жертву ради повелителя. Однако этот романтический образ сильно отличается от реальности. Мы решили выяснить, какими на самом деле были самураи и какие представления о них оказались всего лишь мифами.

Самураи появились в Японии примерно в IX веке

Некоторые люди считают, что самураи появились в Японии еще в древние времена. Но, по мнению многих историков, этот класс воинов зародился в период Хэйан, который длился с 794 по 1185 год. После представители влиятельного рода Фудзивара заняли важнейшие посты в правительстве, многие богатые землевладельцы решили покинуть императорский двор и поискать удачу в других местах. Их сопровождали вооруженные сторонники, которых и называли самураями. В переводе с японского слово «самурай» приблизительно означает «человек, который служит». То есть этот термин не обязательно предполагал бойца или воителя. Расцвет самураев начался с середины XII века, когда император потерял свое влияние, и в политическую борьбу вступили другие семейства. Именно военный гений самурая помог одному роду одержать решительную победу. С тех пор статус этих воителей стал привилегированным.

Самураи далеко не всегда следовали кодексу чести

Считается, что самураи всегда следовали строгому моральному кодексу, который назывался «Бусидо». Этот свод правил действительно существовал, но, во-первых, он менялся со временем, а во-вторых, сам термин «Бусидо» как обозначение морального кодекса практически не использовался до недавнего времени. Изначально самураи не были привязаны к своему повелителю и, если тот погибал в бою или плохо обращался со своими слугами, они могли найти себе нового хозяина. Все изменилось с приходом к власти дома Токугава в начале XVII века. На японских землях наконец наступил мир, и такое количество опытных воинов стало не нужно. Именно тогда в кодексе появились изменения. Самим самураям тоже было непросто вписаться в мирную жизнь, поэтому некоторые положения «Бусидо» стали отражением их поиска своего пути в новых условиях. Однако восстания самураев против своих повелителей, равно как и случаи предательства, происходили во все времена и не считались чем-то невероятным. Один европейский путешественник, посетивший Японию в XVI веке, даже ужасался нравам, царившим при дворе, где никто не чурался козней и интриг. По его наблюдениям, никто никому не доверял: все притворялись друзьями, но были готовы предать при первом удобном случае.

Статус самурая можно было купить или заслужить

Первые самураи действительно были выходцами из аристократии, однако в последующие века любой удачливый воин, проявивший мастерство и храбрость на поле боя, мог получить это звание. В некоторые периоды, когда велись особенно ожесточенные сражения, его вообще раздавали направо и налево. В период Эдо (1603–1868) любой желающий мог превратиться в самурая, просто заплатив достаточное количество денег. Более того, самураем мог стать даже иностранец. Сохранились сведения о Ясукэ, который, возможно, родился в Мозамбике и прибыл в Японию, сопровождая миссионера. Неизвестно, где именно священник встретил воина — в Африке или Индии, однако он решил нанять его в качестве телохранителя. Необычный цвет кожи мужчины и высокий рост (порядка 180 см) завораживали японцев, хотя выходцы из Африки уже появлялись на этих землях.

В одном из городов на телохранителя пришло посмотреть столько людей, что в давке они случайно повредили несколько зданий. Знаменитый военачальник Ода Нобунага, потрясенный тем, что Ясукэ немного говорил по-японски, взял его к себе на службу. Историки до сих пор спорят, был ли Ясукэ самураем или нет, но известно, что Нобунага подарил ему меч, что свидетельствует о высоком положении воина. Самураями становились и другие иностранцы, например штурман Уильям Адамс, который стал прототипом главного героя в романе «Сегун».

Катана не была основным орудием самураев

Другое распространенное заблуждение заключается в том, что главным оружием самурая была катана. На самом деле этот меч скорее имел символическое значение. В Средневековье властители обычно дарили своим последователям мечи, чтобы наградить их за заслуги или отметить за особо героический поступок. Катаны стоили дорого, и простые воины просто не могли позволить себе такую роскошь. Часто меч передавался в семье из поколения в поколение. Но на поле боя самураи появлялись, вооружившись копьями и длинными луками. Не чурались они и западного огнестрельного оружия, когда то появилось в стране. Катана же в основном использовалась в уличных драках, на дуэлях и во время грабежей. Самураи брали меч на поле боя, но только в качестве вспомогательного оружия.

Самураи не всегда были воителями

Считается, что самураи были горсткой элитных бойцов, но на самом деле их роль в обществе из века в век менялась. В начале они собирали налоги, охраняли общественный порядок и выступали в качестве телохранителей. С конца XII века самураи фактически узурпировали власть в провинциях и стремились навязать свою волю императору, в том числе с помощью оружия. С начала XVI века, когда в Японии наступил мирный период, самураи стали выполнять функции администраторов и бюрократов, жили в густонаселенных городах или в своих поместьях. Так что картина, показанная в фильме «Последний самурай», далека от реальности. Ни один самурай не поселился бы в горах и не тренировался бы на мечах ежедневно, иначе его владения пришли бы в упадок, и он быстро обнищал. Кроме того, к середине XIX века класс самураев, составлявший примерно 5 % от населения Японии, контролировал доходы всех остальных. Поэтому лишение самураев всех привилегий вряд ли вызвало бы печаль в обществе.

Некоторые самураи мечтали стать ронинами

В переводе с японского слово "ронин" приблизительно означает странника, человека, которого из стороны в сторону швыряют волны, и он плывет по жизни без всякой цели. Если самурай нарушал кодекс или восставал против своего повелителя, он мог превратиться в ронина. В этом случае воин лишался всех привилегий, уподоблялся простому крестьянину, и к нему относились с презрением. Ронинов вполне обоснованно опасались, так как они частенько промышляли разбоем и пиратством, да и вообще одним фактом своего существования подрывали основы японского общества. Однако многие самураи становились ронинами совершенно осознанно и даже стремились к этому. Они считали, что отсутствие повелителя, которому самурай должен был беспрекословно повиноваться, позволяло ронинам более четко следовать моральному кодексу.

Самурай не мог наказать крестьянина за любую повинность

В предыдущие века существовал закон, по которому самурай мог моментально покарать крестьянина или торговца (любого человека, стоявшего ниже самурая по социальной лестнице), если тот каким-либо образом его оскорбил. Однако в недавно вышедшем на экраны сериале «Сегун» это преподносится так, словно самураи вообще имели право уничтожать бедных крестьян по любому поводу и без него. На самом деле этот закон ограничивали несколько строгих правил, а после происшествия обязательно следовало судебное разбирательство.

Самурай не мог показать свои чувства к жене на публике

Самураи стремились к женитьбе, но брак они обычно заключали для продолжения рода и рождения наследника. Считалось, что любовь к женщине подтачивает силы воина и ослабляет его разум. Если самурай целовал супругу на людях, его могли назвать неженкой, а это считалось тяжким оскорблением.

Катаны частенько ломались

Традиционную катану затачивали несколько дней, используя различные точильные камни, пока толщина лезвия не уменьшалась до нескольких миллиметров. Такой меч мог оставаться острым годами и легко срезал мельчайшие волоски с тела. Однако против более прочных материалов он работал значительно хуже. Когда в XIII веке Япония столкнулась с нашествием монголов, самураям пришлось сражаться с воинами в тяжелых доспехах. Катаны безнадежно застревали в кожаных латах и часто ломались. После этого в Японии начали ковать более тяжелые мечи. Кроме того, качество японской стали зачастую преувеличивали.

Самураи с трудом могли передвигаться в традиционном доспехе

Традиционный доспех самурая, который использовался с X по начало XIV века, был создан для сражений верхом и позволял эффективно стрелять из лука. Однако, если самураю приходилось спешиться и взять в руки меч, латы становились скорее помехой, чем преимуществом. Кроме того, доспех весил около 25–26 килограммов, что значительно усложняло задачу воина. В XVI веке Токугава Иэясу приказал ковать шлемы из железа. Сделал он это не для того, чтобы лучше защитить своих воинов, а чтобы те могли варить рис в шлемах на привалах. По легенде, традиционные штаны хакама, которые носили самураи, должны были скрывать движения ног от противника, помогая одержать победу в бою. На деле же ходить в этих широких штанах было неудобно, что только увеличивало шансы проиграть сражение.

Более того в период Эдо самураи были вынуждены носить более длинные и неудобные модели хакама, которые назывались нага-бакама, при императорском дворе. Быстро ходить в таких штанах было невозможно, а потому самурай не мог внезапно напасть на сюзерена или другого придворного.

Прическа Тенмагэ появилась не случайно

В период Эдо самураи выбривали переднюю часть макушки, а оставшиеся волосы гладко зачесывали назад и стягивали в хвост. Изначально такую прическу делали потому, что пучок помогал удерживать шлем на голове, а выбритая макушка меньше потела в шлеме. В дальнейшем Тенмагэ стал символом высокого статуса. Поэтому, когда император Мэйдзи в 1871 году лишил самураев всех привилегий, он также приказал им коротко остричь волосы.