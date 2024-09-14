19 фото, которые могут озадачить, если вы не из Японии

Если хочется посмотреть на то, как далеко может зайти человеческая фантазия, то ищите в интернете информацию про Японию. Потому что порой глянешь на какое-нибудь явление там, и так и тянет сказать: «Нам тоже такое нужно!»

«Баночки с японской жвачкой поставляются с небольшой пачкой бумажек, в которые можно заворачивать уже пережеванную резинку»

«В японском метро в будние дни пускают вагоны только для женщин»

«Витаминный буфет» в японском отеле"

«В лифтах Японии есть аварийные стулья-унитазы на случай, если вы застрянете. А в отдельном отсеке там можно найти еще и питьевую воду, аварийный фонарь, туалетную бумагу и дезодорант»

«Фермерская полка. Можно просто опустить монетку и взять что хочешь. Все полностью на доверии. Один дедушка убирал не проданные за день помидоры и отдал нам их просто так»

«Эти сосиски в японском магазине продаются с костью»

«Торговый автомат по продаже заправки для салатов в Японии»

«На строительной площадке в Японии показывают уровень шума в децибелах»

«В комплекте с пакетом для покупок из торгового центра в Киото идет дождевик для него»

«В Японии есть Kit Kat с красной фасолью»

«Туалет, который я посещал в Токио»

«Эта крышка люка в Кавагутико, Япония»

«В Японии продают Pringles со вкусом яиц Бенедикт»

«На стенах этого здания в Токио целый сад»

«Шары для боулинга в Японии похожи на баскетбольные мячи»

«Туалетные указатели на станции Киото»

Это японские прокладки с секретиком. Синяя полоска в них нужна для того, чтобы определять близость овуляции

«Друг купил в Японии вещь, которая спасла мои отношения»

«Нашел это в доме старой японки. Корзины с камешками, размером примерно с мизинец»

Ответ: Это подставка для палочек, стилизованная под джакаго. Джакаго — строительный материал, который использовался в качестве крепления. © 5kainak1you / Reddit