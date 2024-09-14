19 фото, которые могут озадачить, если вы не из Японии
Если хочется посмотреть на то, как далеко может зайти человеческая фантазия, то ищите в интернете информацию про Японию. Потому что порой глянешь на какое-нибудь явление там, и так и тянет сказать: «Нам тоже такое нужно!»
«Баночки с японской жвачкой поставляются с небольшой пачкой бумажек, в которые можно заворачивать уже пережеванную резинку»
«В японском метро в будние дни пускают вагоны только для женщин»
«Витаминный буфет» в японском отеле"
«В лифтах Японии есть аварийные стулья-унитазы на случай, если вы застрянете. А в отдельном отсеке там можно найти еще и питьевую воду, аварийный фонарь, туалетную бумагу и дезодорант»
«Фермерская полка. Можно просто опустить монетку и взять что хочешь. Все полностью на доверии. Один дедушка убирал не проданные за день помидоры и отдал нам их просто так»
«Эти сосиски в японском магазине продаются с костью»
«Торговый автомат по продаже заправки для салатов в Японии»
«На строительной площадке в Японии показывают уровень шума в децибелах»
«В комплекте с пакетом для покупок из торгового центра в Киото идет дождевик для него»
Еще в Японии в музеях видела "запаковщики" зонтов, чтобы с них не капало.
«В Японии есть Kit Kat с красной фасолью»
Не красная фасоль, а бобы адзуки.
ЗЫ. КитКат у них есть со вкусами чего угодно :).
«Туалет, который я посещал в Токио»
«Эта крышка люка в Кавагутико, Япония»
«В Японии продают Pringles со вкусом яиц Бенедикт»
«На стенах этого здания в Токио целый сад»
«Шары для боулинга в Японии похожи на баскетбольные мячи»
«Туалетные указатели на станции Киото»
Это японские прокладки с секретиком. Синяя полоска в них нужна для того, чтобы определять близость овуляции
«Друг купил в Японии вещь, которая спасла мои отношения»
«Нашел это в доме старой японки. Корзины с камешками, размером примерно с мизинец»
Ответ: Это подставка для палочек, стилизованная под джакаго. Джакаго — строительный материал, который использовался в качестве крепления. © 5kainak1you / Reddit
Примечание: В тексте статьи используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
А если вам не хватило яркой японской жизни, то вот еще несколько подборок об этой стране:
Комментарии
Боже боже, за заголовок пулитцер, как свежо и ново, буквально надо запатентовать