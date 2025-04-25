29 фото, на которых привычные вещи раскрываются с неожиданной стороны

Иногда достаточно одного удачного кадра, чтобы взглянуть на мир совсем иначе. Будь то ракурс, свет или просто необычный момент — привычные вещи внезапно открываются с новой стороны. В этой подборке — фотографии, которые удивляют, учат, заставляют приглядеться внимательнее и словно подсказывают: вокруг намного больше интересного, чем кажется на первый взгляд.

«Гляньте, какую роскошную цыпочку я заприметил сегодня во время доставки»

«Будто феникс в небе»

«В уборной этого аэропорта легко можно понять, занята кабинка или свободна»

Ого, я бы зависла там на неопределенное время, как мотылек перед фонариками! © Firm-Pineapple939 / Reddit

«Приятелю захотелось чего-то эдакого, и он раздобыл страусиное яйцо. 1,5 часа пыхтел над ним, а итог — вот: фаршированное яйцо страуса»

«Кстати, на вкус от куриного оно не отличается. А вот как отличается в размерах»

«Я сделал это фото красной дорожки „Золотого глобуса“ с ракурса, с которого большинство людей ее не видели»

«След от замороженной пиццы на подложке выглядит так, будто кто-то решил нарисовать Луну в стиле модерн»

"Я нашел лист дерева — прозрачный, словно призрак"

Ничего себе, потрясающе! Но должен вас предупредить: похоже, что у вас завелись вредители растений. © Excellent_Yak365 / Reddit

«Я собирала крошечные комочки смолы во время прогулки по пляжу, и их хватило на вот такой шар»

«Вот такую паутину я обнаружил за окном офиса на 13ом этаже. Я и не знал, что пауки забираются так высоко!»

Это называется баллонирование — пауков находили даже в верхних слоях атмосферы. © mjconver / Reddit

«Это клубника в шоколаде без клубники. Вид изнутри»

«Этот бренд хитро придумал: чем выше SPF, тем светлее флакон. Визуально все понятно с первого взгляда — и удобно, и стильно»

«Замерзший снег на парковке похож на цветы»

«Двойная радуга, которая выглядит словно туннель в светлое будущее»

«Вот как оранжевые угли выглядят через камеру телефона»

Некоторые цифровые и видеокамеры и телефоны действительно могут улавливать инфракрасное излучение. © ledow / Reddit

«Уронила чашку с мороженым и она раскололась идеально напополам. Причем мороженое осталось лишь в одной половинке»

«Вы только посмотрите, сколько масла натекло за ночь с одного-единственного кукурузного чипса»

«Так выглядит декоративная капуста. Она тоже съедобна, но может быть не очень приятна на вкус»

«В аэропорту прямо на полу в плитке обнаружился самый настоящий ископаемый след!»

«Отражение моего геля для стирки похоже на Сатурн»

"В этом парке деревья квадратные!"

«Это яйцо не совсем яйцеобразно»

Срочно верни его обратно в курицу! © Luvkrapht / Reddit

«Эти грибы мы собрали для шотландского ресторана, где я работаю. Из-за алых шляпок они кажутся несъедобными, хотя это не так»

[Это саркоcцифа алая — прим. ADME.]

«Я умею складывать крошечных журавликов из бумаги без всяких инструментов»

Ну а обычным людям для этого понадобятся канцелярские ножи или тонкие лезвия — чтобы отделять слои бумаги, делать четкие сгибы и тому подобное. © chonick1 / Reddit

«Вот как этим утром задний фонарь автомобиля преломил солнечный свет»

«Мне попалась помидорка-уточка!»

Это что, тот случай, когда на плод надевают специальную формочку, чтобы он приобрел определенный вид? © RoomOk9914 / Reddit

Нет, это обычный дефект. Иногда помидор оказывается такой формы, что напоминает голову с клювом. А с округлым пузатым тельцем в придачу — точь-в-точь резиновая уточка. © Even-Education-4608 / Reddit



Разметку на дорогах все видели тысячи раз. А вот как выглядит улица, где рабочие практикуются в нанесении линий

«Кнопка 13-го этажа в лифте пятиэтажки — просто так, для настроения»

«Решила почистить старую лейку для душа, замочила в уксусе. Да и забыла о ней на несколько месяцев. А сегодня нашла и так и офигела от того, что увидела: уксус стал бирюзовым и блестящим»

Наука в действии: уксус снял блестки с лейки, а медь в составе лейки вступила в химическую реакцию с уксусом, создав вот такой красивый бирюзовый цвет. © StarsofSobek / Reddit

«Мне сегодня на прогулке повстречалась божья коровка-альбинос»