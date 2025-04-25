Только, это не цыпочка. А цыпочек, уж, тогда. Это же самец павлина.
29 фото, на которых привычные вещи раскрываются с неожиданной стороны
Иногда достаточно одного удачного кадра, чтобы взглянуть на мир совсем иначе. Будь то ракурс, свет или просто необычный момент — привычные вещи внезапно открываются с новой стороны. В этой подборке — фотографии, которые удивляют, учат, заставляют приглядеться внимательнее и словно подсказывают: вокруг намного больше интересного, чем кажется на первый взгляд.
«Гляньте, какую роскошную цыпочку я заприметил сегодня во время доставки»
«Будто феникс в небе»
«В уборной этого аэропорта легко можно понять, занята кабинка или свободна»
- Ого, я бы зависла там на неопределенное время, как мотылек перед фонариками! © Firm-Pineapple939 / Reddit
«Приятелю захотелось чего-то эдакого, и он раздобыл страусиное яйцо. 1,5 часа пыхтел над ним, а итог — вот: фаршированное яйцо страуса»
«Кстати, на вкус от куриного оно не отличается. А вот как отличается в размерах»
«Я сделал это фото красной дорожки „Золотого глобуса“ с ракурса, с которого большинство людей ее не видели»
«След от замороженной пиццы на подложке выглядит так, будто кто-то решил нарисовать Луну в стиле модерн»
"Я нашел лист дерева — прозрачный, словно призрак"
Да оба вы малахольные. Как с Луны свалились. Каждый год такие листья осенью кругом валяются.
- Ничего себе, потрясающе! Но должен вас предупредить: похоже, что у вас завелись вредители растений. © Excellent_Yak365 / Reddit
«Я собирала крошечные комочки смолы во время прогулки по пляжу, и их хватило на вот такой шар»
В Анапу приезжайте, в этом году и не такие шары накрутите.
- Почему на пляже есть смола? © Waste_Diet_9334 / Reddit
- Смола естественным образом просачивается со дна океана. © shaggy_bannana / Reddit
«Вот такую паутину я обнаружил за окном офиса на 13ом этаже. Я и не знал, что пауки забираются так высоко!»
- Это называется баллонирование — пауков находили даже в верхних слоях атмосферы. © mjconver / Reddit
«Это клубника в шоколаде без клубники. Вид изнутри»
«Этот бренд хитро придумал: чем выше SPF, тем светлее флакон. Визуально все понятно с первого взгляда — и удобно, и стильно»
«Замерзший снег на парковке похож на цветы»
«Двойная радуга, которая выглядит словно туннель в светлое будущее»
«Вот как оранжевые угли выглядят через камеру телефона»
Я костёр пыталась снять, пламя фиолетовое при обжиге медных проводов, тоже очень красиво 👍
- Некоторые цифровые и видеокамеры и телефоны действительно могут улавливать инфракрасное излучение. © ledow / Reddit
«Уронила чашку с мороженым и она раскололась идеально напополам. Причем мороженое осталось лишь в одной половинке»
«Вы только посмотрите, сколько масла натекло за ночь с одного-единственного кукурузного чипса»
«Так выглядит декоративная капуста. Она тоже съедобна, но может быть не очень приятна на вкус»
«В аэропорту прямо на полу в плитке обнаружился самый настоящий ископаемый след!»
А из чего плитка? Это гранит? Это же наверное дорого для пола аж в целом аэропорту?? Нет?
«Отражение моего геля для стирки похоже на Сатурн»
"В этом парке деревья квадратные!"
«Это яйцо не совсем яйцеобразно»
- Срочно верни его обратно в курицу! © Luvkrapht / Reddit
«Эти грибы мы собрали для шотландского ресторана, где я работаю. Из-за алых шляпок они кажутся несъедобными, хотя это не так»
[Это саркоcцифа алая — прим. ADME.]
«Я умею складывать крошечных журавликов из бумаги без всяких инструментов»
- Ну а обычным людям для этого понадобятся канцелярские ножи или тонкие лезвия — чтобы отделять слои бумаги, делать четкие сгибы и тому подобное. © chonick1 / Reddit
«Вот как этим утром задний фонарь автомобиля преломил солнечный свет»
«Мне попалась помидорка-уточка!»
- Это что, тот случай, когда на плод надевают специальную формочку, чтобы он приобрел определенный вид? © RoomOk9914 / Reddit
- Нет, это обычный дефект. Иногда помидор оказывается такой формы, что напоминает голову с клювом. А с округлым пузатым тельцем в придачу — точь-в-точь резиновая уточка. © Even-Education-4608 / Reddit
Разметку на дорогах все видели тысячи раз. А вот как выглядит улица, где рабочие практикуются в нанесении линий
«Кнопка 13-го этажа в лифте пятиэтажки — просто так, для настроения»
«Решила почистить старую лейку для душа, замочила в уксусе. Да и забыла о ней на несколько месяцев. А сегодня нашла и так и офигела от того, что увидела: уксус стал бирюзовым и блестящим»
- Наука в действии: уксус снял блестки с лейки, а медь в составе лейки вступила в химическую реакцию с уксусом, создав вот такой красивый бирюзовый цвет. © StarsofSobek / Reddit
«Мне сегодня на прогулке повстречалась божья коровка-альбинос»
А вот еще несколько снимков, где неожиданный ракурс заставил реальность выглядеть нереально.