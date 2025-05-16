10+ фотошоп-запросов, которые стали шедеврами юмора
Фотоподборки
1 час назад
Фотошоп — это не только про улучшение фото, но и про дикие, порой абсурдные запросы. Мы собрали самые смешные и неожиданные просьбы к фотошоперам, которые явно вышли из-под контроля.
«Сестра попросила убрать второй подбородок, сделать четкую челюсть и длинную шею»
- Меня чуть не спалили на работе из-за смеха! © chibixleon / Reddit
«Кто-нибудь может убрать боковой зуб на фото? Хочу разыграть парня на 1 апреля»
«Кто-нибудь может убрать людей с фото?»
«Жена пропустила нашу прогулку — помогите сделать так, чтобы пожалела»
«Сын на учебе, а сестра учится водить. Он запретил ей трогать его машину — сделайте, чтоб на фото казалось, что она за рулем»
«Я боюсь высоты, но хотелось бы, чтобы на фото я прыгала с парашютом. Хочу показать внукам, что бабушка — веселая!»
«Мы с дочкой построили этот „домик для фей“. Я ей сказала, что феи заселят его, когда мы уйдем. Можете добавить немного магии для нее?»
«Сделайте что-нибудь смешное с этим фото. Жена поймала момент, на котором дочка не в восторге от моей новой прически»
«Помогите испортить тесто моего мужа. Он оставил меня замешивать его закваску — давайте сделаем так, чтобы он был в шоке!»
«Сделайте так, будто моего кота переманила темная сторона силы»
«Ко дню рождения дочки: сделайте, пожалуйста, ее в образе средневекового короля»
«Кто-нибудь может сделать так, чтобы мой пес выглядел как герой из вселенной „Звездных войн“?»
«Хочу подколоть парня в первый день на новой работе — прислать фото его машины, будто я что-то наклеила на нее»
«Кто-нибудь может сделать моего кота пилотом?»
Вот, такие вот бывают странные запросы! Если вам понравилось, обязательно загляните в нашу статью, в которой больше эпичных фотошоп-экспериментов.
Фото на превью theswanandtomatoo / Reddit, Ritval / Reddit
Комментарии
Уведомления
От Reddit, как всегда, чушь какая-то. Не смешно, не креативно. Тупизм полный.
Только понравилась фотография девочки в средневековье стиле.
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