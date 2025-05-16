10+ фотошоп-запросов, которые стали шедеврами юмора

Фотошоп — это не только про улучшение фото, но и про дикие, порой абсурдные запросы. Мы собрали самые смешные и неожиданные просьбы к фотошоперам, которые явно вышли из-под контроля.

«Сестра попросила убрать второй подбородок, сделать четкую челюсть и длинную шею»

Меня чуть не спалили на работе из-за смеха! © chibixleon / Reddit

«Кто-нибудь может убрать боковой зуб на фото? Хочу разыграть парня на 1 апреля»

«Кто-нибудь может убрать людей с фото?»

«Жена пропустила нашу прогулку — помогите сделать так, чтобы пожалела»

«Сын на учебе, а сестра учится водить. Он запретил ей трогать его машину — сделайте, чтоб на фото казалось, что она за рулем»

«Я боюсь высоты, но хотелось бы, чтобы на фото я прыгала с парашютом. Хочу показать внукам, что бабушка — веселая!»

«Мы с дочкой построили этот „домик для фей“. Я ей сказала, что феи заселят его, когда мы уйдем. Можете добавить немного магии для нее?»

«Сделайте что-нибудь смешное с этим фото. Жена поймала момент, на котором дочка не в восторге от моей новой прически»

«Помогите испортить тесто моего мужа. Он оставил меня замешивать его закваску — давайте сделаем так, чтобы он был в шоке!»

«Сделайте так, будто моего кота переманила темная сторона силы»

«Ко дню рождения дочки: сделайте, пожалуйста, ее в образе средневекового короля»

«Кто-нибудь может сделать так, чтобы мой пес выглядел как герой из вселенной „Звездных войн“?»

«Хочу подколоть парня в первый день на новой работе — прислать фото его машины, будто я что-то наклеила на нее»

«Кто-нибудь может сделать моего кота пилотом?»