15+ человек попросили отфотошопить их фото и получили юмор в каждом пикселе
Фотоподборки
2 часа назад
Многие считают, что фотошоп нужен исключительно для того, чтобы корректировать внешность и фигуру. Но на деле же его функции практически безграничны и с его помощью можно делать с фотографиями почти что угодно. В этом убедились герои нашей статьи. Они попросили умельцев из интернета «поправить» их фото.
"Моему мопсу уже 17 лет. Сделайте с ним что-нибудь абсурдное или забавное!"
"Я сказал дочери, что без проблем подкину ее выше скал. Помогите мне убедить ее"
"Может ли кто-нибудь сделать так, чтобы моя девушка сидела на драконе?"
"Мы хотим напугать нашего управляющего. Можете ли вы затопить пол?"
«Приехали с друзьями на озеро Лох-Несс. Вы знаете, что делать»
"Превратите моего кота в дракона!"
«Можно ли что-то сделать с дурацким флагом сзади?»
"Мой парень вечно надо мной подшучивает. Теперь я хочу отплатить ему тем же! Сделайте с этим фото все, что придет вам в голову"
«Помогите доказать моим внукам, что с бабулей не бывает скучно!»
«Мне нужна фотка для рабочего профиля, но на этой я выгляжу как преступник. Помогите!»
- Держи, бесплатно! © realnicks / Reddit
"Превратите моих мопсов в пиратов"
"Были с парнем в отпуске и сделали чудесную фотографию. Но у меня в руке дурацкий телефон. Можно ли с этим что-то сделать?"
"Может ли кто-нибудь поместить мою дочь на американские горки?"
«Хочу, чтобы девчонка стала серфером»
"Ходили с семьей в поход. У костра рассказали кучу страшилок. Хочу теперь показать жене фото и разыграть ее. Можно ли добавить на них призраков или что-то жуткое?"
"Сделайте что-нибудь забавное с собакой моего друга"
Работы некоторых мастеров фотошопа − это буквально таблетка от плохого настроения. Убедитесь сами!
Фото на превью bltjnr / Reddit, BobSynfig / Reddit
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