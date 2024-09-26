15+ человек попросили отфотошопить их фото и получили юмор в каждом пикселе

Многие считают, что фотошоп нужен исключительно для того, чтобы корректировать внешность и фигуру. Но на деле же его функции практически безграничны и с его помощью можно делать с фотографиями почти что угодно. В этом убедились герои нашей статьи. Они попросили умельцев из интернета «поправить» их фото.

"Моему мопсу уже 17 лет. Сделайте с ним что-нибудь абсурдное или забавное!"

"Я сказал дочери, что без проблем подкину ее выше скал. Помогите мне убедить ее"

"Может ли кто-нибудь сделать так, чтобы моя девушка сидела на драконе?"

"Мы хотим напугать нашего управляющего. Можете ли вы затопить пол?"

«Приехали с друзьями на озеро Лох-Несс. Вы знаете, что делать»

"Превратите моего кота в дракона!"

«Можно ли что-то сделать с дурацким флагом сзади?»

"Мой парень вечно надо мной подшучивает. Теперь я хочу отплатить ему тем же! Сделайте с этим фото все, что придет вам в голову"

«Помогите доказать моим внукам, что с бабулей не бывает скучно!»

«Мне нужна фотка для рабочего профиля, но на этой я выгляжу как преступник. Помогите!»

"Превратите моих мопсов в пиратов"

"Были с парнем в отпуске и сделали чудесную фотографию. Но у меня в руке дурацкий телефон. Можно ли с этим что-то сделать?"

"Может ли кто-нибудь поместить мою дочь на американские горки?"

«Хочу, чтобы девчонка стала серфером»

"Ходили с семьей в поход. У костра рассказали кучу страшилок. Хочу теперь показать жене фото и разыграть ее. Можно ли добавить на них призраков или что-то жуткое?"

"Сделайте что-нибудь забавное с собакой моего друга"