Как изменились злодейки, которые благодаря своей харизме навсегда остались в памяти зрителей

1 час назад

Признайтесь, кто из вас ни разу не становился на сторону очаровательных кинозлодеек? Ну хотя бы разочек радовались, когда Мистик побеждала Логана, или поддакивали Женщине-кошке в битве с Бэтменом? Многие фильмы запоминаются нам именно благодаря антагонистам, поэтому мы решили вспомнить самые яркие образы злодеек и посмотреть, как же они изменились за эти годы.

В фильме «Мамочка-маньячка-убийца» (1994) талантливая Кэтлин Тернер хорошо справилась с ролью Беверли

© Serial Mom / Savoy Pictures, Evan Agostini / Invision / East News

Карла Фрай в исполнении прекрасной Бриджит Нильсен, «Полицейский из Беверли-Хиллз-2» (1987)

Баронесса в исполнении очаровательной Сиенны Миллер,
«Бросок кобры» (2009)

Мистик от неповторимой Ребекки Ромейн,
«Люди Икс» (2000)

Женщина-кошка от несравненной Мишель Пфайффер, «Бэтмен возвращается» (1992)

Образ коварной Андреа превосходно исполнила Мариана Ариас, сериал «Дикий ангел» (1998-1999)

Дьявол в исполнении обаятельной Дженнифер Лав Хьюитт, «Дьявол и Дэниел Уэбстер» (2003)

Никто бы не сыграл Джуно Скиннер так же,
как Тиа Каррере, "Правдивая ложь (1994)

Лори Куэйд в исполнении многогранной Шэрон Стоун, «Вспомнить все» (1990)

Доктор Айсли, она же Ядовитый плющ. И все это —
Ума Турман, «Бэтмен и Робин» (1997)

Селина в исполнении Лары Флинн Бойл,
«Люди в черном-2» (2002)

© Men in Black II / Columbia Pictures, Coleman Rayner / East News

Ксения Онатопп в исполнении Фамке Янссен,
«Золотой глаз» (1995)

Мэллори Нокс от Джульетты Льюис выглядела весьма угрожающе, «Прирожденные убийцы» (1994)

Ах, как же была хороша Джессика Прист в исполнении Мелинды Кларк, «Спаун» (1997)

В нашем списке есть еще один Дьявол, но уже в исполнении Элизабет Херли, «Ослепленный желаниями» (2000)

Фото на превью Men in Black II / Columbia Pictures, Coleman Rayner / East News, Muñeca brava / Televisión Federal

