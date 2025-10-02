Как изменились злодейки, которые благодаря своей харизме навсегда остались в памяти зрителей

Признайтесь, кто из вас ни разу не становился на сторону очаровательных кинозлодеек? Ну хотя бы разочек радовались, когда Мистик побеждала Логана, или поддакивали Женщине-кошке в битве с Бэтменом? Многие фильмы запоминаются нам именно благодаря антагонистам, поэтому мы решили вспомнить самые яркие образы злодеек и посмотреть, как же они изменились за эти годы.