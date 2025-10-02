Как изменились злодейки, которые благодаря своей харизме навсегда остались в памяти зрителей

Какое название! Только из-за него уже захотелось посмотреть
Признайтесь, кто из вас ни разу не становился на сторону очаровательных кинозлодеек? Ну хотя бы разочек радовались, когда Мистик побеждала Логана, или поддакивали Женщине-кошке в битве с Бэтменом? Многие фильмы запоминаются нам именно благодаря антагонистам, поэтому мы решили вспомнить самые яркие образы злодеек и посмотреть, как же они изменились за эти годы.
В фильме «Мамочка-маньячка-убийца» (1994) талантливая Кэтлин Тернер хорошо справилась с ролью Беверли
Карла Фрай в исполнении прекрасной Бриджит Нильсен, «Полицейский из Беверли-Хиллз-2» (1987)
Баронесса в исполнении очаровательной Сиенны Миллер,
«Бросок кобры» (2009)
Мистик от неповторимой Ребекки Ромейн,
«Люди Икс» (2000)
Женщина-кошка от несравненной Мишель Пфайффер, «Бэтмен возвращается» (1992)
Образ коварной Андреа превосходно исполнила Мариана Ариас, сериал «Дикий ангел» (1998-1999)
Дьявол в исполнении обаятельной Дженнифер Лав Хьюитт, «Дьявол и Дэниел Уэбстер» (2003)
Никто бы не сыграл Джуно Скиннер так же,
как Тиа Каррере, "Правдивая ложь (1994)
Лори Куэйд в исполнении многогранной Шэрон Стоун, «Вспомнить все» (1990)
Доктор Айсли, она же Ядовитый плющ. И все это —
Ума Турман, «Бэтмен и Робин» (1997)
Селина в исполнении Лары Флинн Бойл,
«Люди в черном-2» (2002)
Ксения Онатопп в исполнении Фамке Янссен,
«Золотой глаз» (1995)
Мэллори Нокс от Джульетты Льюис выглядела весьма угрожающе, «Прирожденные убийцы» (1994)
Ах, как же была хороша Джессика Прист в исполнении Мелинды Кларк, «Спаун» (1997)
В нашем списке есть еще один Дьявол, но уже в исполнении Элизабет Херли, «Ослепленный желаниями» (2000)
А какие любимые злодейки у вас?

