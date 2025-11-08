Как выглядели бы знаменитые художники и композиторы, если бы жили сейчас и одевались по последней моде

Многие известные художники и композиторы выглядят на редкость солидно на своих известных портретах. И это неудивительно, все-таки положение обязывает. Но что было бы, если бы они сегодня попали на модную фотосессию? Мы решили немного похулиганить и попросили нейросеть нарисовать прославленных деятелей искусства в современных образах.