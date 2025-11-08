Рембрандт ван Рейн, как минимум. Мария, вы и Дали назовёте просто Сальвадором, а Пикассо - просто Пабло? Прям чисто друганы ваши Петька с Коляном.
Как выглядели бы знаменитые художники и композиторы, если бы жили сейчас и одевались по последней моде
4 часа назад
Многие известные художники и композиторы выглядят на редкость солидно на своих известных портретах. И это неудивительно, все-таки положение обязывает. Но что было бы, если бы они сегодня попали на модную фотосессию? Мы решили немного похулиганить и попросили нейросеть нарисовать прославленных деятелей искусства в современных образах.
Рембрандт
Элизабет Виже-Лебрен
Людвиг ван Бетховен
Поль Гоген
Фанни Мендельсон
Франсиско Гойя
Клод Моне
Вольфганг Амадей Моцарт
Винсент Ван Гог
Караваджо
Питер Пауль Рубенс
Эдуард Мане
Фридерик Шопен
Рафаэль Санти
Густав Климт
Ференц Лист
Софонисба Ангишола
Мари Виктуар Лемуан
Эдвард Григ
А вам какой образ показался самым запоминающимся? Делитесь в комментариях.
