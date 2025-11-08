Как выглядели бы знаменитые художники и композиторы, если бы жили сейчас и одевались по последней моде

4 часа назад
Как выглядели бы знаменитые художники и композиторы, если бы жили сейчас и одевались по последней моде

Многие известные художники и композиторы выглядят на редкость солидно на своих известных портретах. И это неудивительно, все-таки положение обязывает. Но что было бы, если бы они сегодня попали на модную фотосессию? Мы решили немного похулиганить и попросили нейросеть нарисовать прославленных деятелей искусства в современных образах.

Рембрандт

анна августина
23 часа назад

Рембрандт ван Рейн, как минимум. Мария, вы и Дали назовёте просто Сальвадором, а Пикассо - просто Пабло? Прям чисто друганы ваши Петька с Коляном.

Элизабет Виже-Лебрен

Людвиг ван Бетховен

Поль Гоген

Фанни Мендельсон

Франсиско Гойя

Клод Моне

© Nadar / Wikimedia Commons, AI-generated image

Вольфганг Амадей Моцарт

Винсент Ван Гог

Караваджо

Питер Пауль Рубенс

Эдуард Мане

© Nadar / Wikimedia Commons, AI-generated image

Фридерик Шопен

Рафаэль Санти

Густав Климт

Ференц Лист

Софонисба Ангишола

Мари Виктуар Лемуан

Эдвард Григ

