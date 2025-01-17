17 голливудских знаменитостей, сыгравших не только в кино, но и в компьютерных играх

Знаменитости
1 день назад

В каких только ролях мы не видели наших любимых звезд, но не все знают, что они показали свой талант еще и в компьютерных играх, подарив свою внешность, голос, мимику и движения игровым персонажам. В таких амплуа их видели далеко не все. Посмотрите, как хороши.

Леа Сейду — Death Stranding

Маргарет Куолли — Death Stranding

Мадс Миккельсен — Death Stranding

Норман Ридус - Death Stranding

Киану Ривз — Cyberpunk 2077

Уиллем Дефо — Beyond: Two Souls

Кит Харрингтон — Call of Duty

Дэвид Теннант — Call of Duty

Джон Малкович — Call of Duty

Чад Майкл Коллинз — Call of Duty

Рами Малек — Until Dawn

Хелена Бонем Картер — Call of Duty: Black Ops — Zombies

Джон Бернтал — Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Вин Дизель — The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Генри Кавилл - The Witcher 3: Wild Hunt (мод)

Элайджа Вуд — The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon (озвучка)

Керри-Энн Мосс - Mass Effect (озвучка)

А вот и еще несколько статей о компьютерных играх:

Фото на превью John Wick: Chapter 4 / Summit Entertainment, Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED, The Matrix / Warner Bros., Mass Effect / BioWare

Комментарии

Уведомления
Конфуз
23 часа назад

По большому счету две игры всего. Хотя там море,особенно наа приставках. И чтобы не озвучка, а именно герой срисован.

-
-
Ответить
Alex Zero
19 часов назад

Мое самое большое достижение в Death Stranding это то, что мне удалось получить за так сразу две версии игры - обычную, и режиссёрскую...

-
-
Ответить
Tri-Anon
18 часов назад

О, господа, а где же Тим "Премьер Анатолий Черденко" Карри и сам Малькольм Макдауэлл в последних частях Red Alert?
И они ведь не лицо или голос подарили, они там снялись живьём!

А почётный Хеллбой всея Америки Рон Перельман, который лично, может, и не показался, но как он произносил "War... War never changes..." в Fallout!

А Мартин Шин, озвучивший Призрака в том же Mass Effect?

-
-
Ответить

Похожее