17 голливудских знаменитостей, сыгравших не только в кино, но и в компьютерных играх

В каких только ролях мы не видели наших любимых звезд, но не все знают, что они показали свой талант еще и в компьютерных играх, подарив свою внешность, голос, мимику и движения игровым персонажам. В таких амплуа их видели далеко не все. Посмотрите, как хороши.

Леа Сейду — Death Stranding

Маргарет Куолли — Death Stranding

Мадс Миккельсен — Death Stranding

Норман Ридус - Death Stranding

Киану Ривз — Cyberpunk 2077



Уиллем Дефо — Beyond: Two Souls



Кит Харрингтон — Call of Duty

Дэвид Теннант — Call of Duty

Джон Малкович — Call of Duty

Чад Майкл Коллинз — Call of Duty

Рами Малек — Until Dawn

Хелена Бонем Картер — Call of Duty: Black Ops — Zombies

Джон Бернтал — Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Вин Дизель — The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Генри Кавилл - The Witcher 3: Wild Hunt (мод)

Элайджа Вуд — The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon (озвучка)