17 голливудских знаменитостей, сыгравших не только в кино, но и в компьютерных играх

О, господа, а где же Тим "Премьер Анатолий Черденко" Карри и сам Малькольм Макдауэлл в последних частях Red Alert?

И они ведь не лицо или голос подарили, они там снялись живьём!



А почётный Хеллбой всея Америки Рон Перельман, который лично, может, и не показался, но как он произносил "War... War never changes..." в Fallout!



А Мартин Шин, озвучивший Призрака в том же Mass Effect?