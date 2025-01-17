17 голливудских знаменитостей, сыгравших не только в кино, но и в компьютерных играх
В каких только ролях мы не видели наших любимых звезд, но не все знают, что они показали свой талант еще и в компьютерных играх, подарив свою внешность, голос, мимику и движения игровым персонажам. В таких амплуа их видели далеко не все. Посмотрите, как хороши.
Леа Сейду — Death Stranding
Маргарет Куолли — Death Stranding
Мадс Миккельсен — Death Stranding
Норман Ридус - Death Stranding
Киану Ривз — Cyberpunk 2077
Уиллем Дефо — Beyond: Two Souls
Кит Харрингтон — Call of Duty
Дэвид Теннант — Call of Duty
Джон Малкович — Call of Duty
Чад Майкл Коллинз — Call of Duty
Рами Малек — Until Dawn
Хелена Бонем Картер — Call of Duty: Black Ops — Zombies
Джон Бернтал — Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Вин Дизель — The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Генри Кавилл - The Witcher 3: Wild Hunt (мод)
Элайджа Вуд — The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon (озвучка)
Керри-Энн Мосс - Mass Effect (озвучка)
А вот и еще несколько статей о компьютерных играх:
Комментарии
По большому счету две игры всего. Хотя там море,особенно наа приставках. И чтобы не озвучка, а именно герой срисован.
Мое самое большое достижение в Death Stranding это то, что мне удалось получить за так сразу две версии игры - обычную, и режиссёрскую...
О, господа, а где же Тим "Премьер Анатолий Черденко" Карри и сам Малькольм Макдауэлл в последних частях Red Alert?
И они ведь не лицо или голос подарили, они там снялись живьём!
А почётный Хеллбой всея Америки Рон Перельман, который лично, может, и не показался, но как он произносил "War... War never changes..." в Fallout!
А Мартин Шин, озвучивший Призрака в том же Mass Effect?