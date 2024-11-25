11 компьютерных игр, которые приносят не только удовольствие, но и пользу

Говорят, компьютерные игры полезны для здоровья, особенно для психического. Они заставляют мозг работать, развивают критическое мышление. А стоит выполнить поставленное ими задание, то и приносят чувство удовлетворения. А игры-симуляторы еще и могут попутно рассказать о какой-нибудь профессии и даже порой принести практическую пользу. Например, научить, как обращаться с деньгами и временем.

The Sims

Наверняка даже далекие от мира компьютерных игр люди слышали хоть раз о The Sims. Это серия игр-симуляторов жизни. Сейчас она является одной из самых продаваемых видеоигр всех времен. Сюжета у нее нет, вы просто создаете своего человека, то есть сима. Он является личностью со своими потребностями и желаниями, которые вы ему будете помогать удовлетворять. Самое крутое — заняться ваш сим может чем угодно: начать строить ферму, стать звездой или с головой погрузиться в науку. А можно просто создать семью и жить обычной жизнью, ограничением является лишь только ваша фантазия.

Считаю некоторые компьютерные игры, а в частности, The Sims, обязательными для детей. Она рассказывает о куче хобби и профессий, учит строить дружбу и отношения, планировать семейный бюджет и распорядок дня! Не говоря уже о том, что это фундамент будущих дизайнеров и архитекторов. © Подслушано / Ideer

Timeflow — Life Sim

Timeflow — Life Sim — это обучающая игра, которая учит важным вещам. К примеру, основам финансовой грамотности. Вы узнаете, как создавать капитал, инвестировать его. Вы будете сталкиваться с различными финансовыми рисками вроде кредитов и ипотеки и поймете, как управляться с ними в реальной жизни. Так как время в игре такой же ресурс, как и деньги, вы постепенно научитесь искать баланс между работой, отдыхом, личной жизнью. И все это будет преподнесено в развлекательной форме.

В свои 35 я не умел обращаться с деньгами, жил от зарплаты до зарплаты. При этом пахал на двух работах и не видел даже толком, как растут мои дети. А потом подсел на одну игру и уже через месяц смог отложить немного денег и стал больше времени проводить с семьей. А играл я в простую игрушку Timeflow — Life Sim. Это классный симулятор, который обучает финансовой грамотности, и вообще в ней оказалось полно инсайтов для реальной жизни.

Stardew Valley

Эта игра является симулятором фермерской жизни. По сюжету вы получаете в наследство полуразрушенную ферму и должны спасти ее. Но помимо забот, связанных с жизнью на ферме, вы можете взять на себя и дополнительные. Например, подраться с монстром из подземелья или заняться личной жизнью. Многие пользователи отмечают, что и сама игра очень добрая, и в тематических сообществах, посвященных ей, царит доброжелательная атмосфера.

Я просто подсела на эту игру! Мой муж смотрел-смотрел на меня и наконец и сам решил попробовать. Это так весело! Мы смеемся, бросаем вызов друг другу и работаем в команде. Мы женаты 44 года, нам за 60. Никогда ты не будешь слишком стар, чтобы учиться новому! © LauraLee Wilson

Microsoft Flight Simulator

Это новейшая версия популярной серии симуляторов полета, настоящий авиационный тренажер. Ее посчитали самой амбициозной игрой 2020 года. Она позволяет вам летать по всему миру, периодически сталкиваясь с турбулентностью и погодой. Так как в игре были задействованы карты со спутников, то реалистичность вас точно поразит. Можете полетать над любой точкой мира, и она будет выглядеть практически точно так же, как и в действительности. А игре есть несколько движков, включив которые вы сможете, например, увидеть погоду в режиме реального времени. Или полетать ночью, учитывая правила ночного полета.

Игра учит вас реальной физике самолетов. Microsoft Flight Simulator всегда славился своей реалистичной полета. Если вы еще и подключите к ней штурвал и педали, будет очень похоже на настоящее управление самолетом. © jonjiv / Reddit

Euro Truck Simulator 2

Казалось бы, это обычный симулятор езды на грузовике, но он так затягивает, что оторваться будет сложно. Вам предстоит бесконечно колесить по дорогам европейских городов. Вы сможете «увидеть» десятки знаменитых мест. Нужно будет забирать груз и доставлять его. Как и в реальной жизни, груз должен быть доставлен вовремя и с наименьшим ущербом. По ходу игры появится возможность построить собственный бизнес, связанный с перевозками.

Раньше я думал, что это странная игра, пока не поиграл в нее и не исследовал красивую сельскую местность, передвигаясь с таймером. Это не просто вождение, это настоящий вызов. Приходится соблюдать правила дорожного движения, иногда попадаются опасные грузы. И карта больше, чем в Witcher 3 и GTA V вместе взятых. На бумаге это звучит глупо, но на деле игра оказывается прикольной. Чтобы стать богатым дальнобойщиком, нужно много планировать. © ******-Mountain / Reddit

Cooking Simulator

Ну и, конечно, куда без готовки! Cooking Simulator позволит вам попробовать себя в качестве шеф-повара. Вам предстоит потрудиться на огромной кухне, освоить более 80 рецептов, жонглируя при этом кучей утвари и ингредиентов. Большим плюсом является реалистичность графики и физических процессов. Из новичка вы будете постепенно превращаться в крутого шефа.

В целом это фантастическая игра. Очень глубокие рецепты, которые весело воплощать в жизнь и которые действительно приносят удовлетворение, особенно когда вы начинаете улучшать рецепты. А рецептов, между прочим, очень много. Я играю уже 25 часов и не вижу никаких признаков скуки. 8/10, рекомендую. © bassoonfingerer / Reddit

Capitalism 2

Это продолжение бизнес-симулятора Capitalism. Вас ждет действительно глубокая стратегическая игра, которая охватывает все аспекты бизнеса, встречающиеся в настоящей жизни. Игра позволит вам построить империю и стать генеральным директором целой корпорации. Строя бизнес, вы будете сталкиваться с реальными проблемами, разрабатывать стратегии, нанимать и увольнять руководителей. Также здесь присутствует реалистичный фондовый рынок, так что вы сможете разобраться, как же он работает.

Вы фактически строите корпоративную империю. Можете строить здания, небоскребы, розничные магазины или даже покупать телевизионные станции и все такое. © The_MSO / Reddit

Больше всего в этой игре мне нравится симулятор фондового рынка. Я никогда ничего не производил, мне нравилось играть в нее по-своему. © AlphaDexor / Reddit

Farming Simulator 25

Эта игра приглашает вас присоединиться к насыщенной жизни на ферме. Суть ее в том, что нужно строить ферму, выращивать урожай, ухаживать за животными и попутно создавать империю. Как и в настоящей жизни, придется столкнуться с реальными проблемами: градом и даже смерчами. Вам будет предоставлено более 400 аутентичных транспортных средств и инструментов. Также разнообразен здесь и мир сельскохозяйственных культур и животных. Можно выращивать рис, горох, шпинат. Добавить диких буйволов к своим коровам и лошадям. Создатели уверяют, что благодаря техническому обновлению, вы почувствуете настоящую связь с природой.

Мы какое-то время играли в нее всей семьей. И вот однажды мы оказались в сельской местности, где нам встретился торговец сельскохозяйственным оборудованием. Мы сидели там и по очереди могли идентифицировать каждую единицу оборудования и определить, для чего она используется. Я просто в шоке был от наших новых знаний. © Reapr / Reddit

Train Sim World 5

Этот симулятор познакомит вас с работой на поезде, и ехать при этом вы будете по путям знаковых городов. Действие в ней ведется от первого лица. Благодаря своей реалистичности она заставит вас почувствовать будто вы и правда управляете поездом. Также вам будет доступен особый режим, который позволит примерить на себя и другие роли. Например, охранника или проводника на станции. Вы будете проверять билеты, управлять дверями и обеспечивать безопасность пассажиров.

Я почти ничего не знал о поездах, кроме того, что они перевозят людей и грузы. И вот однажды мне не во что было поиграть, а этот симулятор позволял поиграть в него бесплатно 2 часа. Что ж, скачал. Теперь у меня есть несколько подарочных изданий. Обожаю эту игру. © SankyShips / Reddit

Two Point Hospital

Two Point Hospital — эдакий симулятор больницы. Задачей игрока будет разумное планирование бюджета, спасение жизней и решение медицинских загадок. Хотя мультяшный дизайн лишает игру части серьезности, она действительно веселая и захватывающая. Болезни в игре выдуманные, например, пациент может прийти к вам с легкомыслием или кубизмом. А вы должны будете понять, как его от этого излечить. Строить больницу нужно будет с нуля, вам понадобится принять много непростых решений, чтобы сделать ее более эффективной.

Это фантастическая игра, в ней столько веселья и очарования! © Takhar7 / Reddit

Она очень прикольная. Играю в нее, когда просто хочу расслабиться. © RegularIndividual374 / Reddit

С тех пор, как я стал взрослым мне почти ни во что не нравилось играть. Но эта одна из немногих игрушек, в которую я могу рубиться, получать удовольствие и расслабляться одновременно. © SuperSan93 / Reddit

PowerWash Simulator

Эта игра предлагает довольно оригинальный опыт, ведь вам предстоит поработать с мойкой высокого давления. Действие происходит в вымышленном городе, у вас бизнес по очистке различных вещей. По ходу игры предстоит выполнять заказы клиентов: мыть транспортные средства, жилые дома и даже марсоходы. В ход идут различные насадки и моющие средства. Чувство удовлетворения гарантировано. Игра подойдет и тем, кто обожает чистоту, и тем, кто просто хочет расслабиться. Кстати, в 2022 году было проведено исследование и доказано, что эта игра повышает настроение. Примерно как чтение книг и шопинг.