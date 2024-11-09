Жена запрещала нам с сыном играть в компьютерные игры, но мы вместе нашли выход

В современных семьях увлечение одного из супругов компьютерными играми часто становится камнем преткновения. Ладно, когда оба с удовольствием рубятся в игрушки, но если одному это хобби совершенно непонятно, то рано или поздно он начинает пилить другого. Один мой коллега поведал душераздирающую историю, как у них из-за игр с женой чуть дело до развода не дошло.

С Мишкой мы работаем вместе уже давно, и я знаю, что в играх он разбирается. Как-то спросила его, где хорошую игровую клавиатуру купить мужу в подарок — и тут беднягу прорвало. Завистливо вздыхая, посетовал: "Вот ты, похоже, не бесишься, что супруг играет. А моя Аська 15 лет меня пилила. Постоянно с ней собачились. Я и играю-то немного, буквально пару часиков перед сном. Никому не мешаю. Но тут еще сын наш в это дело втянулся — и понеслось. Причем я ведь всегда за компом пропадал, даже когда мы с ней только познакомились. Но тогда Аську это не смущало. Даже говорила, что у каждого свое хобби должно быть. Она вот от книжек нос оторвать не может. Мы так часто время и проводили: я в компе, она на диване рядом сидит, читает. Даже интересовалась у меня иногда: что за игра, сложная ли, как проходить?

Криптозоолог мамкин 1 день назад «Я и играю-то немного, буквально пару часиков перед сном» — если ежедневно, то это много. Ничего не имею против игр, чисто считаю странной эту фразу. - - Ответить

Правда, через пару лет после свадьбы жена начала слегка беситься. Дескать, сколько можно ерундой заниматься, пора взрослеть. Все наши друзья — люди как люди: вечером в кино или театр идут, а то и просто гуляют. А у нас одно и то же: я за компьютером, а она — занимайся, чем хочешь. Причем я ведь не против был фильм посмотреть, хоть бы предложила! Но почему-то организовывать досуг должен был именно я. Сначала Аська меня слегка подкалывала, потом прям пилить начала — хоть как в детстве в компьютерный клуб сбегай. Не ругаться же каждый день, так что я нашел выход. Просто стал задерживаться на работе на час-полтора. Все разойдутся, а я спокойно в тишине играю. Домой прихожу довольный как слон. Так Аська решила, что у меня роман с кем-то в офисе. Еле разубедил. Ребята на работе спрашивали, зачем я такой ерундой занимаюсь. Ну не разводиться же. С другой стороны, забрасывать игры тоже не хотелось. Я же не запрещал Аське читать.

Когда родился Сашка, про компьютер я и сам на время забыл. Не до того было, да и свободного времени просто не оставалось. А играть на работе как-то совесть не позволяла. Все изменилось, когда ребенок немного подрос. Решил подарить сыну на три года X-box. Возраст подходящий, можно играть в развивающие игры, даже вдвоем. Жене рассказывать не стал, хотел сюрприз сделать. Ребенок обрадовался, вцепился в коробку с огромными глазищами. А любимая затащила меня на кухню и завела старую пластинку. Кричала: «Сашку и так от телевизора и планшета за уши не оттащишь. Теперь точно глаза посадит, что делать будем? Мог бы хоть со мной посоветоваться! Как я ему теперь играть запрещу? А если он всякими стрелялками увлечется? Это же вредно!» Весь вечер со мной не разговаривала. День рождения, скажем так, не удался.

Впрочем, когда я установил ребенку Minecraft, жена немного успокоилась. Сашка увлеченно осваивал мир, строил всякие конструкции, особо ничего не разрушал. Я купил себе красочную игру с сюжетом, и Ася даже потихоньку стала одним глазом следить за прохождением. Новый кризис случился, когда сын пошел в школу. Но тут я вообще был ни при чем — одноклассники быстро подсадили Сашку на многопользовательские игры, причем в стиле «королевская битва». И понеслось. Ребенок часами сидел в мобильнике, про приставку вообще забыл. На все мамины упреки он бурчал: «А почему Петьке и Коле родители разрешают, а мне нельзя? Они вон вообще до ночи играют, и ничего». Уроки сын делал за пять минут, а потом бегал по дому от мамы с мобильником. Аська строго сказала малому, что больше часа в день играть в телефон нельзя — для глаз вредно. А Сашка в ответ: «Папа все время в своих „Кораблях“ сидит, и все отлично. Он же очки не носит!» Вскоре Аська нашла новую работу, уставала там и просто махнула на нас рукой.

Криптозоолог мамкин 1 день назад Если весь досуг отца и сына — игрушки, то понимаю возмущение Аськи😁 - - Ответить

Какое-то время все было тихо-мирно. Мы с сыном сидели каждый за своим компьютером, Ася читала или гуляла с подружками. Но как-то раз жена застукала ребенка за тем, что он делает уроки параллельно с игрой. То есть решит наспех пару примеров — и обратно к компьютеру. Сын на все наши упреки заявил, что оценки у него отличные, так чего мы ругаемся? Я только руками развел — ведь он прав. Ну научился ребенок делать несколько дел одновременно, в чем проблема? «Так ведь он же с тебя пример берет», — неожиданно заявила Ася. Я промолчал, но про себя не согласился. Однако Аська решила пойти ва-банк. Жена наябедничала свекрови, что я от компа не отлипаю. Сижу как-то вечером, рублюсь в «Корабли», вдруг неожиданно мама звонит. И начинает: «Опять, небось, в компьютере? Взрослый же мужик — 40 лет, а как дите малое! Что с тобой случилось?». Тут я не выдержал и напомнил ей, что первый компьютер у меня появился лет в 14. И я частенько школу просыпал, потому что всю ночь в игрушки рубился. Но тогда почему-то это никого не волновало.

В результате мама все равно обвинила во всем Аську. Дескать, и мужа, и сына забросила, вот они и занимаются не пойми чем. Жена сильно удивилась такому неожиданному повороту и решила, что обойдется без помощи свекрови. Купила прикольную настолку, в которую можно было залипнуть на весь вечер, и таки убедила нас с ребенком играть немного меньше. Единственное, ее дико бесило, что на ужин нас с Сашкой приходилось буквально загонять, особенно меня. Накроет на стол, а у меня катка в разгаре. Если выйду — меня забанят. Подумаешь, на пять минут задержался — это же не повод обижаться.

Задумчивая Горгулья 1 день назад Извините, я думала меня сложно выбесить, но эта история просто жесть, молодцы адми😂жену жалко, муж так себе, а теперь ещё и сын вырастет придурком - - Ответить

Однако один случай заставил меня изменить свое мнение. Решил побаловать семью стейками — Аська их все время безбожно пережаривает. Час крутился на кухне, мясо приготовил — пальчики оближешь. И вот садимся мы с женой за стол, а сына нет. Зову один раз, другой, а в ответ: «Еще пять минуточек!» Я начал потихоньку закипать, а Ася мне спокойно говорит: «Так ты же сам так делаешь. Чего тогда от Сашули хочешь?» Пришлось согласиться. Договорился с сыном: если мама готовит, в новый раунд не заходим.

Как-то сынуля предложил поиграть вместе в комп. Нашел интересную игрушку, и мы каждый день до ночи рубились в нее с малым. Жена от этого прям на стену лезла. Дело дошло до угроз отключения роутера и конфискации компьютера. Но однажды я одной фразой изменил ее мнение. Сказал, что узнал много нового о манере мышления нашего ребенка и теперь значительно лучше его понимаю: как он справляется с проблемами в игре, решает головоломки, как на поражение реагирует. Предложил жене тоже посидеть с нами и понаблюдать за игрой. Аська решила посмотреть минут 5, в результате залипла до конца игры. Сын был в восторге: и с папой играет, и мама смотрит, плюс ценные советы дает.

Правда, убедить ее присоединиться к нам так и не удалось. Сказала, что лучше будет смотреть и комментировать — дескать, так даже интереснее. Прошли с малым одну игру, затем взялись за стратегию. Спустя месяц Сашка стал демонстрировать блестящие знания в географии и даже на уроке истории пару раз блеснул. Аська, увидев, что мы с сыном проводим вместе значительно больше времени, успокоилась. Да и наблюдать за нами оказалось довольно интересно. Правда, мы с сынком тоже стараемся не перебарщивать и долго не играть. Но получается не всегда.

Мама прознала, что я с сыном вместе в комп рублюсь, и за сердце схватилась. Кричала: «Чему ты ребенка учишь? Все мозги со своими играми растеряете!» Малой тут же выдал тираду, доказывая бабушке, насколько игры могут быть полезны. Даже какую-то статистику привел. Мама месяц это переваривала и неожиданно выдала внуку: «А посоветуй, какую игру мне на компьютер поставить! Я тоже с тобой играть буду! Заодно с твоими друзьями познакомлюсь.» У Сашки просто челюсть отвисла. Но он мужественно предложил бабушке начать с Minecraft. Он там все покажет и объяснит, и если ей понравится, то можно и вместе поиграть, почему нет? Но, наверное, лучше пока без друзей, вдвоем. Правда, мама так ничего и не скачала. Но если теперь по старой памяти начинает выговаривать внуку, что тот за компьютером ерундой мается, Сашка ей заявляет: «Бабушка, но ты же еще сама не играла, откуда же ты знаешь?»