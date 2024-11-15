16 историй про то, что компьютерные игры могут поддать жару в семейные отношения
Компьютерные игры — тот еще камень преткновения. Кто-то кричит, что это пустая трата времени и лучше заняться делом, а кто-то в ответ заявляет, что игры бывают настоящим произведением искусства, ничем не хуже фильмов с сериалами. Как ни крути, страсти действительно кипят нешуточные.
- Мы с женой заядлые геймеры. И вот жена беременна, решили назвать сына в честь героя игры Артура Моргана. Нормально имя, не Соник же. Но не тут-то было. Мама как узнала, что имя из игры, то просто слетела с катушек. Она села в машину и 30 минут ехала к нам, чтобы заявиться и лично высказать, чтобы мы совсем обалдели. Как так, чтим вымышленного героя, нужно назвать в честь ее ушедшего брата! © Bloofykins8675309 / Reddit
- Живу с мужем, а он компьютерные игры обожает. Я всегда его упрекала, что свой ноут он больше меня любит. Как-то ночью спали вместе, несколькими баллами тряхануло — часто бывают землетрясения. Так он проснулся, побежал в зал, схватил свой ноут и через балкон со второго этажа сиганул. А я так и осталась спать! Все, кому рассказывала, смеялись. Смешно? А это очень обидно. © Подслушано / Ideer
- Мне 19. Учусь в престижном вузе столицы, подрабатываю в свободное время. Из-за проблем со здоровьем на лето остаюсь дома с родителями и без работы. В городе у меня друзей нет, да мне и не надо. Я люблю компьютерные игры, мне нравится так проводить свой досуг. Только родители не понимают, ругаются, что негоже девушкам фигней страдать. Вырубают интернет, кричат, увозят меня в деревню. Во время учебы не играю совершенно, других дел полно. Дома хочется забуриться и отдыхать. © Подслушано / Ideer
Взял ноут, сиганул со второго этажа...
Приложил ноут об землю, ещё и сам сверху упал...
Сделал сэппуку с горя...
- Учась в вузе, очень любила видеоигры, могла играть сутки напролет с перерывами только на туалет и еду. Семья мое увлечение не разделяла, доходило до крупных ссор, пару раз мой компьютер едва не вылетал в окно шестого этажа. Прошло время, я доучилась и устроилась в геймдев, где навыки и знания, полученные за годы игр, стали большим подспорьем. Теперь у меня есть работа мечты и хороший заработок. Но родители до сих пор требуют «найти нормальную работу и перестать играть в тупые игрушки». © Подслушано / Ideer
- Сегодня вышла игра, которую я ждал годами. За полгода до выхода (когда стала известна дата) я специально взял отгулы на работе и предупредил жену, что у меня будут выходные, когда я залезу в свою нору и все, нет меня, буду играть. И регулярно об этом напоминал по мере того, как приближалась дата. Так вот, сегодня, в день выхода, когда начались мои дни наедине с игрой, жена устроила у нас кинопросмотр с друзьями. Я помог ей все организовать, всех поприветствовал — и ушел обратно в свою нору играть. Так после всего жена устроила скандал! Мол, это было некрасиво! Я ответил, что предупреждал же за полгода. А она заявила, что мог бы и прервать на пару часов свою глупую игрушку. Я аж растерялся, неужели я неправ? © iamironman_22 / Reddit
Трудно представить, как потребление игр в качестве игрока поможет с карьерой в геймдеве. То есть, да, игры надо любить и понимать, тут бесспорно. Но без специальных знаний и умений, причём в основном в районе матана...
- Мы с женой поклонники одной видеоигры, даже познакомились, когда играли в ее онлайн-версию. Жена даже больший фанат, чем я. Так вот, к этой игре выходило дополнение, жена аж загорелась и сразу дала понять, что все выходные будет рубиться. Но тут новость: у меня родился племянник и сестра позвала нас к себе в гости, чтобы познакомиться с малышом. Блин, это было безумно важно для меня, мой первый племянник, первый внук папы! Когда я объявил об этом жене, она аж побледнела и сказала, мол, повеселитесь, я буду играть. Я стал ее уговаривать, мол, это займет всего час или два. Явно нехотя, но она согласилась. Потом, в гостях, она была явно недовольна, все время смотрела в телефон, а по приезде домой просто рванула к ноуту, чтобы играть. Но там что-то заглючило, игра не запускалась, у жены началась настоящая истерика, она плакала и кричала, что я испортил такой важный вечер в ее жизни. А утром не было дома ни ее, ни ноутбука. Она оставила записку, мол, пока поживет у родителей, потому что ей нужно подумать о том, сможет ли она быть с кем-то, кто не поддерживает то, что для нее важно. Я до сих пор не могу поверить, что это всерьез. © agoodshepard / Reddit
- Мои сыновья увлекаются видеоиграми. Мы разрешаем им играть в некоторые, но ограничиваем время, и мои дети все понимают. Однажды сын одолжил свои игры двоюродному брату, который не отличается хорошим поведением. Когда моя сестра нашла видеоигры, то пришла в ярость, забрала все консоли и игры и продала их. Сын рассказал мне об этом, и тут уж я не выдержала, позвонила сестре и спросила, почему она продала имущество, купленное на мои деньги. А та в ответ завила, что дети не должны играть в такую дрянь и не дала нам ни копейки. Я в шоке. © GTA_AitaMother / Reddit
Не смог не запостить к истории об истерике по поводу заглючившей игрушки
- Мой сын сегодня.
10:00. «Я с друзьями записался на турнирное соревнование по игре. Начало в 14 и до 18 вечера. Я буду занят. В комнату ко мне не заходить».
13:55. «Напоминаю. Я буду занят с 14 до 18. В комнату не заходить. Ставлю телефон в режим „не беспокоить“».
14:15. Выходит из комнаты. «Мы проиграли и вылетели из турнира». © GrumpySleepy / Pikabu
- Довелось мне на днях подслушать на работе как коллега делится с подругами фрагментом домашнего вечера, звучало это примерно так: «Захожу вчера в комнату к сыну-первокласснику, смотрю, он в компьютере играет, проходит что-то и после того, как уровень прошел, там повествование началось, но только текстом, который еще и летит довольно быстро снизу вверх. Слышу, а он бубнит себе под нос быстро-быстро так. Я его спрашиваю: «Сынок, ты когда научился так быстро читать?», а он, не отводя взгляда от монитора и не теряя концентрации, отвечает: «Я ВЫНУЖДЕН, МАМА!» © AsterCody / Pikabu
Мой друг вынужден был выучить английский язык, будучи ребенком, чтобы играть в игру). В будущем стал айтишником, и язык пригодился)
- Лет 10 назад было. Скучный день. Сидим у друга, он играет в контру, я сижу переписываюсь. Каждый занят своим не сильно важным делом, обычный день у студентов. И вот звонит у друга телефон, он, не отрываясь от игры, долго и мило болтает. А я только и слышу всякие моменты разговора да звуки игры (тыщ-тыщ). Что-то вроде: «Алло, привет, (тыщ-тыщ), да нормально, а ты что, (тыщ-тыщ), прикольно, (тыщ-тыщ)». Поболтал минут 10, закончил разговор и продолжал играть. Минут через 5, не отрываясь от телефона, с безразличными глазами я решил спросить (скучно же):
— Кто звонил?
— Девушка, — так же не отрываясь от игры.
— Что хотела?
— Да бросила меня. Тыщ-тыщ. © poyaskoipera / Pikabu
- Прихожу домой, встречает сын (седьмой класс). Спрашиваю как дела, как в школе. Тройка по математике, я исправлю и, пап, я интернет за год оплатил. Я говорю как, где деньги взял. Сын: «Меч продал». Я думаю какой меч, у меня только ножи. Из игры, говорит. Обалдеть, ну молодец, сына. А я в его возрасте вкладыши и пробки собирал. © Jermontaz / Pikabu
У жены из истории про истерику из-за заглючившей игры уже два жениха.
- У меня одноклассник упорно рубился в одну игру. Один раз двое суток сидел без остановки, потом на час вырубился сидя и еще несколько часов играл, точно не помнит сколько. После совсем срубило. Говорит, мол, просыпаюсь, темно вокруг, холодно, а я в ящике деревянном. Чуть не обалдел со страху. Оказалось, что вырубился, под стол сполз и так уснул на полу в позе эмбриона. А мать пришла, сына в комнате не увидела, решила, что опять на ночь в компьютерный клуб ушел. Компьютер вырубила, свет погасила и форточку проветрить открыла, а на улице дубак градусов 20 был. © kirillspb89 / Pikabu
- Муж конкретно «подсел» на компьютерные игры. Я и ругалась, и разговаривала — ничего не помогало. Ну и решила установить себе «Симс». Думаю, поиграю, как он, чтобы понял. Сидела несколько дней подряд за компом после работы: посуда немытая, покушать сам разогрей, не лезь ко мне. Так он вдруг вместо того, чтобы обвинить меня, радуется ходит, не отвлекает и вообще спокойный как удав. Обидно. © Подслушано / Ideer
Мне муж тоже симс устанавливал. Мол, я играю в свои игрушки, а ты чего? (он просто забыл как до того, мы чуть не дрались, кто будет играть в герои Меча и Магии... Там такие отлупы наркоманские были- мы ржали до слез!)
... а сейчас у меня к симсам 110 гигов допов...
- Сыну 9 лет. Последние полгода он часто зависает в компьютерных играх, вообще не обращает внимание на то, что происходит. На днях дедушка проходит мимо него и говорит, что его зовет бабушка. Сын не отрывается от экрана и мимолетом отвечает: «Моя?» Дедушка смеется: «Ты чего, внук? Очнись! Если бы моя тебя звала, то нам бы сейчас всем было бы не до смеха!» © Палата № 6 / VK
- Муж начал залипать в компьютерные игры. Начиналось все весьма безобидно, всего пару часов в день после работы, а сейчас это превратилось в нечто ужасное. Он целые выходные проводит в своей игре, а на меня внимание не обращает. Лишь сижу у него за спиной, время от времени принося еду. Чувствую себя служанкой какой-то, а недавно попробовала привлечь его внимание новыми шмоточками, от которого любой другой мужик слюни пускать будет! Походила перед своим, а он разозлился и начал кричать, что я ему какую-то рампагу испортила... Пациент потерян или еще можно спасти? © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад я узнала, что мой младший брат начал стримить. Я понятия не имела, что это такое, только знала, что нужно сидеть перед камерой и играть в какие-то компьютерные игры. Подумала, что будущего у брата нет с таким занятием, ведь как можно заработать на этом?! Пять лет прошло уже, сейчас у брата огромная аудитория, много фанатов и он зарабатывает в три раза больше, чем я. А у меня два высших образования и десяток лет опыта работы. Может и самой в игрушки научиться играть перед камерой... © Палата № 6 / VK
А вот истории о людях, которые все пытаются понять друг друга:
Комментарии
Сын тоже заранее предупреждает, когда у него турниры, чтобы к нему в комнату не заходить от 3 до 6 часов 🤣, но это редко бывает.
Никогда не запрещала сыну игры, потому что сама понимаю, что бывает не оторваться... Один раз год не могла оторваться от одного сайта, даже нa работе заходила, но хорошо, что нa работе свободного времени особо нет. Потом поняла, что просто время теряю, и просто ушла с сайта. А мои партнёры по играм до сих пор пишут, со мной многие побеждали 😋
Вообще не играю в компьютерные игры, бессмысленная трата времени имо.
Последняя цитата с «двумя высшими образованиями» напомнила, что «играть в игрушки перед камерой» можно по-разному. Если «высшие образования» у неё размера четвёртого, и если к ней в гости придёт девушка из предыдущей цитаты со шмоточками, которыми она кому-то «испортила рампагу», то можно ого-го как поиграть вдвоём и зарабатывать с этих стримов ещё в три раза больше, чем младший брат…
Не понимаю зачем одному человеку другой в реальной жизни, если по большому счету его жизнь по другую сторону мышки. Что бы еду носить? Ну извините, для этого есть доставка. В общем не думаю что у меня бы сложились отношения с таким человеком. Я сама вышиваю, но это хобби а не смысл жизни. А тут.. часто бывает что не хобби..