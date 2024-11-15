16 историй про то, что компьютерные игры могут поддать жару в семейные отношения

Сын тоже заранее предупреждает, когда у него турниры, чтобы к нему в комнату не заходить от 3 до 6 часов 🤣, но это редко бывает.

Никогда не запрещала сыну игры, потому что сама понимаю, что бывает не оторваться... Один раз год не могла оторваться от одного сайта, даже нa работе заходила, но хорошо, что нa работе свободного времени особо нет. Потом поняла, что просто время теряю, и просто ушла с сайта. А мои партнёры по играм до сих пор пишут, со мной многие побеждали 😋