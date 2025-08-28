15+ человек, чья логика настолько загадочна, что сам Шерлок Холмс зашел бы в тупик

Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни попадал в ситуацию, когда хотелось воскликнуть: «Тут же нет никакой логики!» Ну а как иначе реагировать на действия людей, которые хотят одного, думают другое, а делают третье? Именно так и влипли герои нашей статьи. Впрочем, кое-кто из них самокритично сообщил о своих жизненных ляпах и даже немного посмеялся над собой.