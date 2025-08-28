15+ человек, чья логика настолько загадочна, что сам Шерлок Холмс зашел бы в тупик

Ну правда. Как только решается проблема, дальше не интересно. Интересно каждый день мозги напрягать. Поэтому с дипломом инженера-механика пошел работать на ремонт квартир. Сегодня сантехник, завтра электрик, потом маляр или плиточник. Ну а чего в этих станках интересного ???🤣🤣🤣
Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни попадал в ситуацию, когда хотелось воскликнуть: «Тут же нет никакой логики!» Ну а как иначе реагировать на действия людей, которые хотят одного, думают другое, а делают третье? Именно так и влипли герои нашей статьи. Впрочем, кое-кто из них самокритично сообщил о своих жизненных ляпах и даже немного посмеялся над собой.
- Всю жизнь мечтала жить в Италии, выучила язык, познакомилась с местным мужчиной, долго общались, влюбились друг в друга, он приезжал ко мне. Зовет замуж, казалось бы — вот мечта исполнится, буду жить, как в раю. А я взяла и отказалась! Потому что мне лень решать все эти проблемы с переездом, к свадьбе готовиться, пытаться понравиться его родным. Хочу так же лежать целыми днями, ничего не делать и болтать с ним по видеозвонку. Еще и мечты не будет, не хочу придумывать новую. © Подслушано / Ideer
- Два месяца просила своего вставить розетку. Уже пригрозила, что вызову другого мужика ради розетки. Тогда он страшно обиделся и сделал все за 5 минут. А я потратила на это кучу сил, нервов и времени — так обидно стало. Но больше всего я офигела, когда он заявил, что не мог сделать все сразу, потому что это легкая и неинтересная задача. Мол, зачем делать то, что он и так умеет? Это скучно. То есть мужики у нас ничего не делают, потому что задачка «неперспективная», и им ничего не надо. © Подслушано / Ideer
- Парень в последние месяцы всячески показывал, что я ему мешаю. Жили в его квартире, и он меня так достал, что я уже на цыпочках ходила. Раньше него вставать нельзя — проснется, в туалет ходить ночью нельзя — он слышит, как я слезаю с кровати. Окна открыть нельзя — с улицы пыль и душно. Жили как кроты — в темноте.
Последняя капля: он меня ночью растолкал и отчитал, что я во сне двигаюсь и переворачиваюсь, его раздражает, как шевелится кровать и простынь. Не смогла выдержать это, от злости подскочила, оделась и свалила, сказала напоследок, что пусть теперь ему никто жить не мешает.
Так нет же, вещи свои буквально отнимала, на колени встал, чтобы не уходила, просил, упрашивал. Ушла все равно, зачем оно мне нужно вообще? Просто понять его не могу: если я его так бесила, зачем удержать пытался? Непостижимая для меня логика, ей-богу. © Подслушано / Ideer
- Увидел, что коллега вовсю хвастается в социальных сетях, что она продолжает работать, хотя у нее ангина, ведь она — само трудолюбие. А мы с ней парикмахеры, с людьми работаем. После тех ее постов я старался держаться от нее подальше, но все равно скоро заболел. © Unknown author / Reddit
- Я регулярно наблюдаю, как моя соседка подкармливает животных. Приносит целые пачки корма, собирает возле себя дворовых котов. Они ласково трутся об ее ноги, та гладит их в ответ. Не забывает и о собаках, выносит им остатки еды. Как-то шла утром на работу, а соседка уже заботливо кормила хвостатых. Я не удержалась и спросила, не хочет ли забрать кого-то из них себе. Соседка рассмеялась и сказала: «Ну уж нет. Я терпеть не могу животных», — и ушла. © Палата № 6 / VK
- Одноклассник устроился на работу. Ему пообещали, что с каждой заключенной и оплаченной сделки он получит 6% премии. Одноклассник заключил сделку на 2 миллиона. Скрепя сердце, начальник выплатил премию. За следующий месяц одноклассник закрыл сделок на 6 миллионов. Со скрипом босс выплатил ему частями премию. Одноклассник купил себе машину, снял квартиру побольше. Начальник подумал и урезал всем премии до 3%. Через 2 месяца одноклассник заключает сделку на 20 миллионов и еще через 1,5 месяца закрывает ее. Начальник переобувается на лету, отказывается платить такие деньги обычному менеджеру и всем остальным тоже. В итоге большинство менеджеров ушли, открыли свою компанию и прихватили с собой многих работяг и крупных клиентов. Босс в шоке от такого поворота событий, а у меня в голове не укладывается, как можно так относиться к «курочкам», которые несут золотые яйца. © homerj921 / Pikabu
- Работаю воспитателем. В смену моей коллеги как-то привели в сад мальчика Ваню. Была зима, ребенок пришел в шапке. Мама сняла ему шапку и машинально кинула ее в свою сумку. Пришло время прогулки. Кинулись Ваню одевать, а шапки нет, мама на звонки не отвечает. Ваню оставили в группе с няней, не выведешь же его без шапки в −5 °C. Вечером мама пришла и Ваня ей рассказал, что не был на прогулке. Воспитатель объяснила, что без шапки на улицу нельзя. Угадайте, что сделала мама Вани? Правильно, написала жалобу на воспитательницу. © Мария Денисюк / ADME
- Есть у меня коллега, она в разводе, бывший муж платит алименты. Постоянно жалуется, что алиментов мало, бывший не старается заработать больше. И есть у нее родной брат, который тоже разведен и должен платить алименты. Так вот брат этот специально нигде не работает официально, чтобы алименты не платить. А коллега его защищает, мол, нафиг надо, чтобы еще что-то высчитывали с него. © lukeng83 / Pikabu
- Это было 40 лет назад. Батя моего друга зашел в Сеуле в ателье и попросил сшить точно такой же костюм, как у него был. Это был очень качественный костюм, но уже с дыркой. И ему сшили костюм точь-в-точь. С дыркой в том же месте. © idlevalley / Reddit
- Когда мне было лет 19-20, приятель познакомил меня с одной дамочкой. Она пыталась втянуть меня в сетевой маркетинг. На первой встрече дала почитать журнал, а в день, когда я должна была вернуть его, пришла со своей подругой. Эта подруга была школьной учительницей, но обожала путешествия, ради чего люто экономила: в кафе она попросила стакан кипятка и достала из сумки пакетик чая, который уже заваривала как минимум раз. © Кристина Артёмовна / ADME
- Подруга зашла на сайт знакомств и наткнулась на парня, который выложил фотографии на фоне большого красивого дома и крутой машины. А это мой дом! Он просто там ремонт делал. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась я с мужиком 39 лет. Тот был уже 3 года в разводе, жил один. Готовить мог только простые блюда: яичницу, пельмени, бутерброды, макароны с тушенкой. Не научился он готовить не потому, что мама не научила, а потому, что лень. Поэтому он, понятно, радовался, что в моем лице нашел бесплатную кухарку. Разорвала с ним отношения я после одного случая. Я как-то заболела, написала ему, что дома с температурой 39 лежу. Он не стал спрашивать, как я себя чувствую и не нужны ли мне какие-то лекарства, а сразу прислал радостное сообщение: «О, ты дома! Тогда я приеду к тебе на обед, свари борщеца». © FuturePerfect / Pikabu
- У меня дома не было горячей воды, вот я и пошла мыться к своей бабуле. Моюсь, когда вдруг шторка распахивается и бабуля орет, мол, ты зачем бритвой пользуешься, кто тебя этому научил. А мне 40 лет тогда было. © ПростоБабка / ADME
- Помню, общалась с юношей. Он цветочки дарил, домой провожал, влюбленно заглядывал в глаза. Но как-то никуда это не двигалось. Полгода вздыхает, смущенно рдеет юношеским румянцем, рвется чинить велосипед, таскать мне холодильник. Но все равно непонятно, то ли мы дружим, то ли встречаемся. Мне эта тягомотина надоела, я решила форсировать события — взяла и поцеловала его в уголок губ. Он посчитал меня женщиной легкомысленной и возмутился. Сказал, что все отношения должен инициировать мужчина, а женщина должна быть скромной и ждать. Через какое-то время начал приударять за моей знакомой. Посмотрела я на это печальное зрелище, пригласила знакомую на пиццу и рассказала нашу историю. Она ее приняла к сведению и поведение скорректировала. В общем, через год Дон Жуан уже жаловался общим знакомым, что она его френдзонит. © vasisyana / Pikabu
- Мой муж просто ненавидит котлеты. Даже если я только себе приготовлю, а ему что-то другое, все равно ноет, чтобы убрала эту гадость со стола. Но если из того же самого котлетного фарша сделать круглые «мясные шарики» или плоские «мясные оладьи» или что угодно не в форме котлет — уплетает только так и нахваливает, какая вкуснятина. Где логика?! Я думала, так только маленьких детей можно обхитрить. © Подслушано / Ideer
- Друг приехал из командировки, а в холодильнике вонища — мясо размороженное осталось. Говорю: «Положи туда активированный уголь — он запахи впитывает». Звонит через пару дней, мол, все без толку. Приехала ему помочь холодильник отмыть и чуть со смеху не упала. Там в дверце лежала пачка угля. Запечатанная упаковка! Логика? Нет, не слышали. © Подслушано / Ideer
- Никогда не понимала, почему переночевать где-то не дома — это прям ужас-ужас. Мне 35 лет, на минуточку, и до сих пор эта ерунда. В школе родители не пускали с ночевкой к подружке: «А вдруг там мальчики!» В универе то же самое — засиделась у подруги, метро закрылось, такси дорого, осталась ночевать. Получаю истерику от парня, что я ему изменяла наверняка. Але, мы иногда неделю не видимся, если бы я хотела, то могла бы хоть днем, хоть утром, какая разница. Сейчас вот приехала по работе в соседний город, был аврал и опоздала на вечерний поезд, следующий среди ночи. И весь вечер выслушиваю истерики от мужа и мамы — как так, я переночую в гостинице?! У меня наверняка любовник! А ничего, что я в этот город езжу пару раз в месяц и торчу тут с утра до вечера, на толпу любовников времени хватило бы. Но нет, никого это не волновало, а вот сейчас поезжай среди ночи домой, и все! Где логика?! © Подслушано / Ideer
- Мой муж до брака со мной жил с родителями. Естественно, помогал им и активно участвовал в их жизни. Потом мы поженились, купили свою квартиру, и муж стал все ресурсы вкладывать в нашу семью. А родителям принципиально, чтобы сын помогал.
Причем оба еще молодые и активные. Самый эпик — это фраза свекрови: «Приезжай и уберись в своей комнате». По ее мнению, раз в родительском доме есть комната мужа, то он должен там убираться. Я психанула и сказала, что тогда по этой логике он будет не только убираться, но и сдавать ее. Как свекровь рвала и метала! © Подслушано / Ideer
Интересно, а у ваших близких и знакомых все в порядке с логикой? Или они периодически отжигают так же, как и герои этой статьи? Расскажите об этом в комментариях.
