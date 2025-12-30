15 случаев, когда современные дети увидели вещи из нашего детства и впали в ступор

А я-то помню, как легко и просто можно было занять меня в детстве. Всего-то дать палочку в руки, и я бегала и представляла, что произношу заклинания из Гарри Поттера.

+=========+

А мне и палочки не надо было. Шли мы в гости. Я в нарядном платьишке, но помню, что дома лежит недавно подаренная мне настоящая "военная шапка" - черная гвардейская пилотка. Иду, представляю, как выйду в ней во двор, как все мальчишки обалдеют... А тут мы проходим мимо артиллерийского училища, перед проходной стоят пушки. О! Увидев пушки, я крикнула - Вот так партизаны стреляют! И распласталась на асфальте. В красивом платье. Хорошо, хоть луж не было, меня просто подняли и отряхнули. Это мама рассказывала, я не помню ничего, кроме "шапки". Вообще-то я просила буденовку.