15 случаев, когда современные дети увидели вещи из нашего детства и впали в ступор
Современные дети искренне не понимают, как вообще можно жить без смартфона в руке и быстрого интернета. Когда родители начинают рассказывать про свое детство, зачастую дети воспринимают это как какую-то небылицу. Мы жили в эпоху бумажных карт города, которые дети принимают за «пиратские». Наша статья о том, как попытка объяснить ребенку прошлое превратилась в настоящий сериал.
- Ребенку 3,5 года. Сегодня он спрашивал, есть ли у меня мягкая карта. Я долго не могла понять, что это такое. А когда поняла, долго смеялась. Оказалось, что они с папой ходили играть в хватайку с игрушками, а папа расплачивался мягкой картой. Так мой сын называет бумажную купюру. © lekarscha / Pikabu
- Гуляли на днях с подругой и своими детьми. Моя дочь идет и хвастается: «А мне купили спиннер светящийся!» Сыну подруги тоже захотелось. На что она ответила: «Я тебе дома дам старую магнитофонную кассету с карандашом. Будет тебе спиннер покруче, чем у остальных». © Подслушано / Ideer
- Купили квартиру с мебелью у пожилой бабушки. Взяли детей, поехали осматривать новое место жительства. Дети ходили по комнатам. И вдруг как заорут: «Пап, мы сейф нашли!» Опа! Что-то новенькое, не видел ничего такого. Захожу в комнату, а они на тумбочке телефон стационарный рассматривают. Говорят: «Тут кнопки с цифрами. Знаешь код?» В этот момент я понял, насколько стар.
- Сыну 14. Купили ему новый телефон. Подходит и говорит: «Пап, мы с мамой продали мой старый телефон за 2 часа! Круто?» Отвечаю, мол, в наше время надо было давать объявление, а потом ждать несколько дней, пока новый выпуск газеты выйдет в тираж. И тут его глаза округлились, и он выдал: «Как вы с такой долгой модерацией жили?» Я аж поперхнулся.
- Сын пошел в первый класс. Если его ручка переставала писать, то он говорил: «Мама, у меня ручка часто зависает. Я ее и перезагружаю (на колпачке кнопочку нажимает), но все равно виснет». © KatenkaKyzmich / Pikabu
- Мой 6-летний ребенок категорически отказался верить, что раньше мы ориентировались по бумажным картам. Знаете, что он ответил? Он сказал: «Ты имеешь в виду, как пираты?» © causticbob / X
- Мой младший был в шоке, когда узнал, что материалы для докладов и сочинений мы брали в библиотеке! И что мы их переписывали из книг! Причем вручную! Но предварительно книгу читали, чтобы найти информацию. Надо было видеть эти глаза. © Guatunn / Pikabu
А чтобы поговорить с другим городом, то ходили на почту, и заказывали разговор по межгороду, а потом кричали в трубку, так как была плохая связь, а рядом в нескольких кабинках тоже кричали люди. Сейчас всё это весело вспоминать, а тогда было не до веселья.
- Мои дети даже не поверили, что раньше городские телефоны были. Они мне сказали: «Что, прям без экрана? А можно было провод отключить и ходить по квартире?» Говорю, мол, нет. Так они выдали: «Фу, отстой!» © Toomach / Pikabu
- Несколько лет назад мы с ребенком ездили на водопад. Почти весь маршрут был у меня в голове, так как с 1994 года езжу по местным дорогам. И тут слышу: «Мам, а как нам понять, куда ехать?» Начинаю рассказывать, по какой дороге ехать, где сворачивать, какие указатели смотреть. Ребенок не успокаивается: «А как домой возвращаться будем?» Объясняю, по каким дорогам поедем, чтобы максимально быстро добраться. И знаете что? Ребенок всю дорогу с недоверием держал в руках онлайн-карты на телефоне, чтобы убедиться, что мама ничего не напутала. © DrDarcyLewis / Reddit
- У меня тут сын-подросток спросил: «Почему у вас с картошкой пюре обязательно надо есть жареную курицу? Это же совсем не сочетается!» А меня сразу унесло в воспоминания, как на все дни рождения во главе стола вместе с батей стояла жареная курица и картошка пюре. Классика! Ничего не понимают современные дети. Не сочетается у него, видите ли. На таком столе сочетались даже селедка с печеночным тортом, так как ставили все самое лучшее. © LesDorogaZhiguli / Pikabu
- Едем в машине, рассказываю детям, как раньше мы возили с собой сложенную бумажную карту в бардачке. Если пропустил поворот, то либо ехал наугад, либо останавливался на заправке, чтобы спросить дорогу. Они посмотрели на меня так, будто я сказала, что на повозке ездила. Потом дети начали спрашивать, мол, как мы вообще обходились без GPS. Они просто не могли понять, что нам приходилось планировать все заранее, прежде чем выходить из дома. © HairyTemplate / Reddit
- Как-то раз 7-летний сын забежал в комнату с CD-диском в руке с криками: «Что это?» Я попыталась объяснить, что на нем записана музыка. Но ребенок никак не мог понять, как на чем-то без экрана может быть записана музыка. © s1ng1ngsqu1rrel / Reddit
- Дочке 9 лет. Отвезли ее к бабушке в деревню. Все время чадо просидело в телефоне. Бабушка это увидела и говорит: «Оленька, помоги, надо телефон записать в контакты», — и дает старую кнопочную Нокию. Дочь берет ее и... жалобным голоском шепчет: «А я в такие пульты не умею записывать!»
- Была недавно с мужем в гостях у наших друзей. У них есть ребенок, которому недавно исполнилось семь. Мальчик невероятно избалованный, не может сидеть на одном месте, постоянно тянется к гаджетам и устраивает скандалы. У него есть приставка, телефон, планшет и даже шлем виртуальной реальности! Но ему все мало, поэтому бегает от одного к другому. А я-то помню, как легко и просто можно было занять меня в детстве. Всего-то дать палочку в руки, и я бегала и представляла, что произношу заклинания из Гарри Поттера. © Мамдаринка / VK
- Идем с сыном по улице. Смотрю, а вдоль тропинки из снега крепости построены, сугробы высокие накиданы. Говорю: «Когда я был в твоем возрасте, мы с ребятами часто лепили огромные стены, снежками кидались, в сугробы прыгали. Домой не загонишь! А ты вон даже сейчас в телефон вылупился и ничего не видишь». Сын отвечает: «Пап, я лучше в игре буду строить и кидаться. В ней хотя бы сохраниться можно». Такого ответа я не ожидал, но даже задумался на секунду.
Зачастую рассказы из «доцифровой эпохи» вызывают у детей искреннее удивление и легкий шок. Потому что прошлое оказывается настолько другим, что в него сложно поверить — особенно без интернета под рукой. Наверняка и у вас есть подобные примеры из жизни. Предлагаем побеседовать об этом в комментариях.
Избалованному мальчику нужно ещё моноблок купить, ноутбук и нетбук - чтобы как в песне "ни минуты покоя, ни секунды покоя не могу без тебя, не могу без тебя - что же это такое" (с) - правда песня была о любви к человеку, а здесь о любви к гаджетам.
Иногда я я дочке рассказывала, как ходили в школу в минус 30, ожидая, что мороз стукнет еще и школу отменят.
Как студентами ездили на картошку, и в деревне кровати поставили нам в красном уголке, а душа там не было в принципе 😵
Как я дежурила возле топки, подбрасывая уголь, иначе котел остынет, и к вечеру не будет теплых батарей в зале, где спали 25 человек.
Как сидела два часа в переговорной, чтобы поговорить с Анапой.
Она слушала с некоторым этнографическим интересом)
Мой младшенький в детстве думал, что я динозавров застала. А сейчас говорит, что мы советские - стойкие и хорошо выученные, нас ничем не пронять.
А я-то помню, как легко и просто можно было занять меня в детстве. Всего-то дать палочку в руки, и я бегала и представляла, что произношу заклинания из Гарри Поттера.
А мне и палочки не надо было. Шли мы в гости. Я в нарядном платьишке, но помню, что дома лежит недавно подаренная мне настоящая "военная шапка" - черная гвардейская пилотка. Иду, представляю, как выйду в ней во двор, как все мальчишки обалдеют... А тут мы проходим мимо артиллерийского училища, перед проходной стоят пушки. О! Увидев пушки, я крикнула - Вот так партизаны стреляют! И распласталась на асфальте. В красивом платье. Хорошо, хоть луж не было, меня просто подняли и отряхнули. Это мама рассказывала, я не помню ничего, кроме "шапки". Вообще-то я просила буденовку.