20 историй о женской солидарности, которые согревают сердце
Как ни крути, а по-настоящему понять женские радости и печали может только другая женщина. Будь это бытовые хлопоты, сердечные волнения или просто желание быть самой красивой в особенный день. Сочувствие и взаимопомощь — далеко не редкость в нашем мире!
- Весь день провела на каблуках. Ноги болели так жутко, что когда в троллейбусе не оказалось свободных мест, я пристроилась на горизонтальный поручень. Одна милая женщина встала и уступила мне свое место. Я даже пробовала отказаться, но она настояла и усадила меня. © Подслушано / VK
- Давным-давно на школьном концерте я так старалась танцевать красиво, что в самый важный момент оступилась, упала и потянула за собой половину ребят из группы. Некоторые люди в зале засмеялись, учителя смотрели с ужасом, а я думала, что лучше бы пол провалился. Но после концерта моя подруга Лена подошла ко мне и сказала: «Слушай, ну ты хотя бы красиво упала! На следующем концерте давай еще лучше постараемся, чтобы реально весь зал ржал». Ее шутка спасла меня в тот день. Мы до сих пор смеемся над этим моментом и вспоминаем его как начало нашей настоящей дружбы © Карамель / VK
- На днях поссорились с подругой из-за какой-то мелочи. На следующий день ее мама попала в больницу, и я провела в дороге пять часов, чтобы помочь им. Мы можем общаться довольно резко, но когда нужно — обязательно придем друг другу на помощь. © bluepvtstorm / Reddit
- Руковожу собственной крупной компанией. Женат, двое детей. Пришла ко мне в компанию молодая и красивая девушка-юрист. Уже месяц думаю только о ней. Попробовал ненавязчиво подкатить — она так посмотрела на меня! Заявила, что только благодаря поддержке моей жены я стал тем, кем сейчас являюсь. Что низко и подло предавать свою женщину и семью ради мимолетного удовольствия. С моей женой она не знакома. Видимо, вот она, настоящая женская солидарность. © Подслушано / VK
- Недавно читал пост от кассирши, которая утверждала, что женщины никогда не доплачивают за впереди стоящего в очереди, если у того не хватило денег на покупку. Поверил. А сегодня зашел вечером после работы в салон сотовой связи. Там как всегда в это время порядочная очередь. Так вот, у женщины лет пятидесяти не хватило денег на какой-то кабель. Она зависла в нерешительности. И тут девушка, стоявшая за ней, достала недостающую сумму и молча протянула ее кассиру. Рад, что есть и такие примеры. © Caumon / Pikabu
- Случайно застала своего друга в кафе с девушкой. Вот только на тот момент он уже два года как встречался с другой. Пару дней мучилась, не знала, как правильно поступить — не лезть или же открыть все его девушке. У меня с ней отношения никогда не ладились, мы разные люди и откровенно друг друга раздражаем. Но женская солидарность взяла верх — пригласила ее в гости и все рассказала. Друга она бросила, а он теперь счастлив. Как выяснилось, он уже полгода пытался с ней расстаться, но слезы и истерики не давали ему уйти. Я так и не поняла, хорошо поступила или нет. © Карамель / VK
- Рассказывала парню пример женской взаимовыручки. В турпоездке в женском туалете образовалась огромная очередь. И вдруг одна дама: «Девочки! Умоляю, пропустите! Не дотерплю». Все уступили. Говорю парню: «Разве такое возможно было бы, будь это мужчины?» Парень: «Нет. Невозможно». И тут же добавил: «В мужских туалетах нет очереди». © Карамель / VK
- Я девушка, работаю в магазине одежды и мой рост метр девяносто. Сегодня зашла женщина примерно моего роста, ей были нужны джинсы. У нас есть тайный запас моделей для высоких девушек на складе в магазине. Такая политика компании, в зал мы их вывесить не можем — возможно заказать только онлайн. Она все примерила, мы провели это как онлайн-заказ и довольная покупательница ушла с четырьмя парами. Так приятно было ей помочь! Я слишком хорошо знаю, как сложно найти штаны нормальной длины. © Unknown author / Reddit
Не правда, я была пару раз в таких ситуациях, и за меня доплачивали незнакомые женщины. Я и сама так делала)
- В кафе несколько раз подходил познакомиться парень, я вежливо отказывала. Вышла, иду по улице — он за мной! Я просто в ужасе. Но тут к нам подходит крепкий бородатый парень. Говорит: «Юля, а я тебя ищу, все тебя ждут». Намек был понят. Пошла с ним, а тот тип отстал. Мы подошли к машине, а там нас ждала его девушка. Она-то и заметила, что какой-то странный мужик преследует напуганную женщину и попросила парня помочь. Сказала, что сама была в такой ситуации и никому подобного не желает. Благодарна им от всего сердца! © Карамель / VK
- Проспала. Пока собиралась на встречу, так замоталась, что даже не заметила, что накрасила всего лишь один глаз. Выяснилось это в маршрутке, когда девушка, сидящая рядом, дала мне зеркальце. Я чуть не заплакала, когда увидела себя. Косметики с собой нет, а купить новую я не успеваю. И тут эта же девушка достает из сумки черный карандаш с тушью и протягивает мне! © Не все поймут / VK
- Гуляла с детьми на площадке. Рядом машины припаркованы. Смотрю, а у одной из них габаритные огни горят. Под стеклом лежит номер владельца на экстренный случай. Дай, думаю, позвоню. Набираю номер, трубку берет девушка. Говорю ей про машину. Она выглядывает в окно, благо второй этаж, и такая:
— Я сейчас открою ее ключом, а вы дверцей водительской хлопните, у машины бывает такое.
Хлопаю. Но это не помогает. Тогда она:
— Вы попробуйте выключить фары, слева от руля ручка.
Я, открыв дверь в чужую машину, начинаю выключать фары. Подошли дети, старшая в шоке: «Мама, что ты делаешь с чужой машиной?».
В итоге все получилось: габариты погашены, девушка очень благодарна, я довольна. А мораль в том, что мужчина бы взял ключ, спустился бы и быстро решил этот вопрос сам. Но ему же не надо переодеваться, поправлять прическу. И за это время ужин у него не сгорит, и дети не разбегутся! © Не все поймут / VK
это какой должен быть боевой раскрас, что так заметна разница? И чтобы прям расстраиваться с этого почти до слез? У меня бывает такое - один глаз накрашу, второй забуду, так вот если никому не говорить про это - то мало кто заметит) Ну если конечно, там не дичайшие смоки айс
- Ходила сегодня за продуктами и не рассчитала немного, загрузилась по полной. Иду домой, в каждой руке по 2 пакета тяжелых. Мимо меня прошло много мужчин, даже соседи были, и хоть бы один предложил помощь. Остановилась только девушка на машине и предложила довезти до дома, но я уже была рядом и отказалась. © Не все поймут / VK
- Мелочь, но приятно. Надела новые туфли, которые сразу натерли мне жуткие мозоли. Сидела в метро и ерзала, чтобы было поменьше больно. И тут вдруг женщина протягивает мне пластыри и говорит: «Мне тоже все время обувь натирает». Благодаря ей я смогла хотя бы добраться до работы. © highesttiptoes / Reddit
- У меня был очень тяжелый день. Я сидела в поезде, смотрела в окно и пыталась не плакать. Но не получалось, поэтому приходилось только украдкой вытирать слезы, надеясь, что никто не заметит. Рядом со мной сидела женщина с букетом цветов. Она вытянула один цветок и с улыбкой отдала его мне, не сказав ни слова. Но мне действительно стало легче. Вспоминаю ее с теплотой даже спустя много лет. © XxOlive / Reddit
Ну эта курица с продуктами могла и такси взять.не придет в голову загружать кого-то,не виноватого в том,что у тебя в магазине тормоза ломаются и перегружаешься!тоже иногда увлекаюсь,тяжелое нельзя поднимать,но кто кроме меня виноват?!еду до подъезда.если кто-то поможет дверь открыть-хорошо,но это по их желанию!
- Несколько лет назад мне нужно было запломбировать корневой канал. Насчитали $700. Для меня это была гигантская сумма и я ушла. Не успела я дойти до своей машины, как мне позвонили из этой же стоматологии. Какая-то женщина в холле все слышала и заплатила за меня. Я честно пыталась узнать, как ее зовут, но это была конфиденциальная информация и мне ее не выдали. © Mareellen / Reddit
- Чудесная женщина в самолете предложила подержать на время полета моего ребенка, и я чуть не расплакалась. Малыш был в восторге, потому что обожает незнакомцев. Женщина была в восторге, потому что ребенок у меня и правда милаха. Я была в восторге, потому что спала всего один час, а он сводил меня с ума. Моя спасительница! © Mucousyfluid / Reddit
- Работаю мастером маникюра. Записалась ко мне невеста на свадебный маникюр. И тут за день до записи я падаю и ломаю ногу. Что делать? Я же девочка, я понимаю, что подведу ее — хорошего мастера за вечер не найти. Обзваниваю всех своих коллег, но они заняты. И что вы думаете? В 6 утра ко мне домой приходит эта невеста. Сижу в раскорячку, одна нога на стуле в гипсе, вторая под столом. Клиентка долго меня благодарила и даже чаевые оставила. © Рабочие истории / VK
Вот что значит выбранный мастер, как говорится-старый друг лучше новых двух!
- Состою в группе мамочек нашего района. Часто помогаем друг другу, советуем врачей. И вот как-то раз одна пишет: «Добрый день, я на такой-то улице живу, тут приехал эвакуатор, забирают машину на штрафплощадку. Обращаюсь к мамам мальчиков: вы подходите посмотреть, кому интересно». Удивительно, но человек 10 пришло посмотреть. Дети были в восторге. Девочкам тоже интересно было. © Мамдаринка / VK
- Муж отказался от партнерских родов. Ни в какую. Я плакала, умоляла. Говорила, что мне важны его присутствие и поддержка. Но он сказал, что это не мужское дело и вообще ему страшно. Я долго переживала, но потом смирилась. И взяла на роды лучшую подругу! Это было невероятно. Она все время держала меня за ручку, помогала дойти до туалета, успокаивала, дышала вместе со мной. Такой опыт могу смело рекомендовать всем девчонкам, у которых мужья трусы! Теперь эта лучшая подружка еще и стала крестной для моей доченьки. © Карамель / VK
- Знаете, что такое женская месть? Это когда твой бывший заказал букет дорогущих двухметровых роз. А флорист, которая приняла заказ, твоя подруга и просто не могла проигнорировать этот факт. Она взяла и написала скрытую записку, в которой предупредила новую девушку о всех его прошлых выкрутасах. Нельзя недооценивать силу женской дружбы. © Карамель / VK
Даже небольшой добрый поступок может сделать чью-то жизнь намного лучше и светлее! Не хватает душевного тепла? Почитайте нашу подборку историй о том, как люди проявили заботу о ближнем.
Комментарии
Написать в группу района в поисках владельца автомобиля, который забирают? Нет. Написать мамочкам, чтоб дети посмотрели. Не понять мне эту логику.
И муж, которому страшно - молодец, конечно. Нам так-то тоже страшно рожать. Мы туда не развлекаться идем.
Не понимаю фишку тащить мужа н-а роды. Ни за что бы не хотела такого, даже если бы сам рвался.