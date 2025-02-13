20 историй о женской солидарности, которые согревают сердце

это какой должен быть боевой раскрас, что так заметна разница? И чтобы прям расстраиваться с этого почти до слез? У меня бывает такое - один глаз накрашу, второй забуду, так вот если никому не говорить про это - то мало кто заметит) Ну если конечно, там не дичайшие смоки айс