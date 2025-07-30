20+ человек, которые творят не просто хендмейд, а настоящие сокровища с душой

Что нужно для крутого свадебного образа? Шикарное платье или дорогущие туфли? Можно, конечно. Но одна из героинь этой статьи добавила в свой образ украшения из стекла — и вот тогда она стала выглядеть просто сказочно. Но это не единственное, что могут сделать талантливые люди с сильной креативной жилкой. Реалистичные картины из глины, крутые кружки, оригинальные топы — и это далеко не все, что сделали талантливые люди в этой статье.