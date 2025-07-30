20+ человек, которые творят не просто хендмейд, а настоящие сокровища с душой
Что нужно для крутого свадебного образа? Шикарное платье или дорогущие туфли? Можно, конечно. Но одна из героинь этой статьи добавила в свой образ украшения из стекла — и вот тогда она стала выглядеть просто сказочно. Но это не единственное, что могут сделать талантливые люди с сильной креативной жилкой. Реалистичные картины из глины, крутые кружки, оригинальные топы — и это далеко не все, что сделали талантливые люди в этой статье.
«Себе на свадьбу я сделала головной убор из стекла, что подобрала на пляже. А букет — это на самом деле абажур. Его я тоже сама сделала»
«Я сделала забавный костюм-торт на свой день рождения»
«Я вдохновилась корейской выставкой фонарей и сделала такую лампу из деревянных палочек и шелковичной бумаги»
«Мой брат постоянно мастерит всякие штуки. В этот раз он сделал для меня избушку Бабы Яги, потому что я тащусь по фольклору»
Прикольно! Смотрю, как делают.. Этта... Как это называется? Слово похожее на "дорама": когда создаётся игрушечный домик в антураже.
- Я понятия не имею, кто такая Баба Яга, но работа потрясающая! © GranolaHippie / Reddit
- Я ничего не знал про Бабу Ягу и полез читать на Википедию. Теперь я провалился в кроличью нору. © ddkelkey / Reddit
«Моя сестра-подросток испекла праздничный торт для мамы. Как вам ее работа?»
Как бы типа должны позволить такое кривое-косое... Но... Оно кривое и косое.
«Сделал заколку для моей девушки. Что думаете?»
- Главное, чтобы она в переполненном автобусе не вздумала резко повернуться. © AntelopeAppropriate7 / Reddit
«3 дня работы и набор „садовых“ шахмат готов»
- Я теперь умираю от желания тоже сделать себе набор шахмат. © duck_mom8909 / Reddit
«Сделала серьги-крылышки из латуни и белых ракушек»
«Моя мама подарила мне часовой механизм. Так что мне больше ничего не оставалось, кроме как связать часы»
«Мой первый опыт с плюшевыми игрушками»
- Он такой милый, похож на грустного Лабубу. © E-g1rl-trash / Reddit
«Возможно, это моя любимая вещь из тех, что я когда-либо делала. Обожаю кружки с текстурой под дерево»
«„Властелин колец“ вдохновляет — я сделал раму для зеркала»
«Я сделала крошку Грута»
«Это картина, сделанная из полимерной глины»
- С ума сойти. Всего один взгляд — и у меня уже слюнки потекли. © Bath-Optimal / Reddit
«Я недавно сделала „мозговитую“ кружку. Жаль, что она получилась слишком тяжелой для использования по назначению»
«А вот и милый маленький волк»
«Когда пчелы заполонили вашу тумбочку. А вы и не против!»
«После недель планирования и изучения техники макраме я наконец-то сплела свой собственный океан»
- Я в восторге от сочетания таких ярких цветов и текстур. © MamaJ1961 / Reddit
«Я связала комплект-накидку для пляжа»
«Я хотела сделать это похожим на улитку или слизняка. Но многие говорят, что это больше Шрек или инопланетянин. А вы что думаете?»
«Превратила сумку в кроп-топ. Немного странновато, но весело»
«Керамическая лампа в виде кита. В этот раз более реалистичная версия»
Смотреть на творения талантливых людей можно бесконечно. Так что добро пожаловать в другие наши статьи:
Комментарии
Какая замечательная статья! Все рассматривать хочется. Чудесные работы!