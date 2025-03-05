14 человек, чьи умелые руки и фантазия творят настоящие чудеса

Творчество необходимо человеку, как воздух. И сделать что-то своими руками, пожалуй, самая доступная и милая форма его реализации. Поэтому сегодня мы приглашаем вас посмотреть на случаи, когда развитая фантазия и умелые руки создают настоящую красоту.

«Жил на острове, а через залив был ещё один. У меня не было ничего плавучего, чтобы добраться до него. И тут меня поразила идея»