14 человек, чьи умелые руки и фантазия творят настоящие чудеса
Народное творчество
21 минута назад
Творчество необходимо человеку, как воздух. И сделать что-то своими руками, пожалуй, самая доступная и милая форма его реализации. Поэтому сегодня мы приглашаем вас посмотреть на случаи, когда развитая фантазия и умелые руки создают настоящую красоту.
«Первый раз делала квадратный торт. Запрос был на забавных животных в винтажном стиле!»
«Сделал небольшой подарок жене»
- Это самый романтичный подарок в мире! Я бы упала в обморок, если мой муж сделал бы такое для меня. © Ieatclowns / Reddit
«Приготовила кофейные рулетики в виде белочек с ванильным кремом шантильи!»
«Жил на острове, а через залив был ещё один. У меня не было ничего плавучего, чтобы добраться до него. И тут меня поразила идея»
«Два изопода, выполненные в технике вышивки иглой!»
«Я вырезал из дерева бюст, похожий на мою жену»
- Это просто невероятно! Как, наверное, здорово — быть кем-то настолько любимой © HerHoneybread / Reddit
«Я сделала эту инкрустацию парка Йосемите — 629 отдельно вырезанных деталей, без использования красок, морилок или красителей»
«Маленькая книжная полка в готическом стиле с книгами 21 века»
«Серьги из полимерной глины в виде рыбок кои»
«Я сделала куклу-гоблина!»
«Плюшевый мейн-кун!»
«Мама-утка с утятами»
«Приключения маленького желудевого человечка»
«Красота, которую я сделал!»
Творчество людей – отличный источник хорошего настроения. Именно поэтому мы так часто делимся с вами его результатами. Если вам интересна подобная тематика, то рекомендуем ещё несколько похожих материалов:
- 20+ человек, которые вяжут настолько крутые вещи, что хочется крикнуть: «Дайте две!»
- 18 мужчин, которые создают удивительные вещи из самых обычных материалов
- 20+ мастеров и мастериц, которые превращают обычные материалы в нечто крутое
Фото на превью foxcloveflower / Reddit
Комментарии
Уведомления
Все работы достойные 🔥особенно мне понравилась картина из 629 деталей❤️
-
-
Ответить
Похожее
15 чудных пациентов, чье поведение сразило врачей наповал
15+ человек, для которых семейная тайна стала неожиданностью
Истории
5 месяцев назад
16 фееричных ситуаций, которые могли случиться где угодно, а произошли в магазине
Истории
1 месяц назад
18 новогодних историй, которые помогают нам верить в чудо
Истории
2 месяца назад
20+ человек, которые не просто что-то сделали своими руками, а вложили всю душу целиком
Народное творчество
3 года назад
16 трогательных историй о собаках, которые помогли своим хозяевам поверить в настоящую дружбу
Животные
1 месяц назад
20+ человек рассказали, как сложились судьбы тех, от кого им срывало крышу в молодости
Народное творчество
2 года назад
16 человек, которые затарились в магазине впечатлениями на жизнь вперед
15 историй о том, что делает отношения особенными
Истории
6 месяцев назад
15 неоднозначных историй о том, что стоит за учебой на одни пятерки
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
Истории
5 месяцев назад