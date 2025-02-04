21 рукодельников и рукодельниц, которые превращают обычные материалы в нечто крутое

Фотоподборки
16 часов назад

Превращать подручные материалы в произведение искусства дано не каждому. Но, глядя на такие работы, невозможно не вдохновиться. Мы собрали для вас 21 уникальную работу талантливых мастеров, которые превращают фантазии в реальность.

«Около 5 лет создаю современные игрушки в ретро-стиле»

Олеся
12 часов назад

Это невероятно крутая работа с такой детализацией у ватной игрушки

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«Начала эту вышивку год назад, но были сомнения. Теперь наконец-то закончила ее и так довольна результатом!»

«Это заняло около 45 часов, но я наконец-то закончила!»

Nati Ja
9 часов назад

Работа кропотливая. Но мне этот котик кажется похожим наа чучело, изготовленное таксидермистом.

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  • Моя первая реакция была: «Вау!» С первого взгляда никогда не подумал бы, что это игрушка. Теперь хочу посмотреть, как на нее реагируют настоящие коты. Background_Drawer_29 / Reddit


«Создала елочную игрушку из ваты»

«Гусей много не бывает»

«Вчера сделала этот кулон с изображением своих любимых подсолнечников»

«Наконец-то закончила свою светящуюся лампу в виде кита!»

Олеся
12 часов назад

Напомнило: одно время ходила в гончарную мастерскую. Мой потолок: маяк, у которого камни были во мху и свет в окнах можно было включить. Зато дети там такую красоту творили! Не поделки, а именно скульптуры, вроде этого кита - один мальчик делал серию морских обитателей. Очень красиво

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«Вот броши в виде фиолетовой свеклы»

«Осваиваю новые техники и стараюсь быть максимально точной»

«Ее называют Уюми, она пробуждает лес на рассвете»

«Делаю чаши с лягушками и грибами для друзей»

Nati Ja
9 часов назад

Как жаль, что я не друг автора этих изделий, и мне не подарят лягушечку...

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«Земляничный Бум!»

«Вышила портрет самого милого лабрадора»

«Вот тройка милых жучков, которых сделала своими руками!»

«Вышила на сумке цветущий сад»

  • Я бы заплатил за нее 500$ и даже больше без раздумий. LauraLand27/ Reddit

«Я заняла первое место на государственном конкурсе!»

«Мой самодельный букет из шелковых цветов»

Надежда Надежда
14 часов назад

Стоимость такого букета порядка 500-700 рублей, согласно яндексу. Блин, это кже вторая проверенная мной за последние 5 минут картинка. И обе скачаны со сторонних сайтов продаж, просто придумана якобы личная история. Кажется, если проверить все остальные фотки, получится то же самое. Фууууу

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  • Я бы никогда не догадалась, что это не настоящий. Отличная работа! ThrowawayBride429531 / Reddit

«Каждый год вышиваю свою семью. В этом году пришлось немного менять схему. Появились новые персонажи»

  • Как здорово! Мы просто фотографируемся каждый год всем составом, а тут такой творческий процесс. saykakusaka / Pikabu

«Подарок ветеринару, который четыре часа вытаскивал из желудка моего пса иглы для вышивания»

  • Что вошло, то должно выйти!

«Сделала несколько ковров в виде грибочков из Марио, дайте знать, что вы о них думаете!»

«Какие ощущения вызывает мое искусство?»

Если хотите увидеть больше примеров рукоделия, ознакомьтесь с нашими подборками:

Фото на превью doublespaghetti / Reddit

Комментарии

Уведомления
Melancholy
1 день назад

Да что ж такое! Все работы прекрасны, даже нечего покритиковать!😀

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Евгений Молотов
1 день назад

Все работы понравились, не знаю, какую выбрать в фавориты) я сейчас заканчиваю вторую мини шаль платок) и хочу уже себе что нибудь связать, например, бактус и ещё сделать вышивку брошь попробовать

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Buravchik
1 день назад

Ого, реально красивые работы, а то обычно сомнительные работы, типа кофты из полотенца или платье из скатерти и тп

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