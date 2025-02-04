21 рукодельников и рукодельниц, которые превращают обычные материалы в нечто крутое
Превращать подручные материалы в произведение искусства дано не каждому. Но, глядя на такие работы, невозможно не вдохновиться. Мы собрали для вас 21 уникальную работу талантливых мастеров, которые превращают фантазии в реальность.
«Около 5 лет создаю современные игрушки в ретро-стиле»
«Начала эту вышивку год назад, но были сомнения. Теперь наконец-то закончила ее и так довольна результатом!»
«Это заняло около 45 часов, но я наконец-то закончила!»
Работа кропотливая. Но мне этот котик кажется похожим наа чучело, изготовленное таксидермистом.
- Моя первая реакция была: «Вау!» С первого взгляда никогда не подумал бы, что это игрушка. Теперь хочу посмотреть, как на нее реагируют настоящие коты. Background_Drawer_29 / Reddit
«Создала елочную игрушку из ваты»
«Гусей много не бывает»
«Вчера сделала этот кулон с изображением своих любимых подсолнечников»
«Наконец-то закончила свою светящуюся лампу в виде кита!»
Напомнило: одно время ходила в гончарную мастерскую. Мой потолок: маяк, у которого камни были во мху и свет в окнах можно было включить. Зато дети там такую красоту творили! Не поделки, а именно скульптуры, вроде этого кита - один мальчик делал серию морских обитателей. Очень красиво
«Вот броши в виде фиолетовой свеклы»
«Осваиваю новые техники и стараюсь быть максимально точной»
«Ее называют Уюми, она пробуждает лес на рассвете»
«Делаю чаши с лягушками и грибами для друзей»
Как жаль, что я не друг автора этих изделий, и мне не подарят лягушечку...
«Земляничный Бум!»
«Вышила портрет самого милого лабрадора»
«Вот тройка милых жучков, которых сделала своими руками!»
«Вышила на сумке цветущий сад»
- Я бы заплатил за нее 500$ и даже больше без раздумий. LauraLand27/ Reddit
«Я заняла первое место на государственном конкурсе!»
«Мой самодельный букет из шелковых цветов»
Стоимость такого букета порядка 500-700 рублей, согласно яндексу. Блин, это кже вторая проверенная мной за последние 5 минут картинка. И обе скачаны со сторонних сайтов продаж, просто придумана якобы личная история. Кажется, если проверить все остальные фотки, получится то же самое. Фууууу
- Я бы никогда не догадалась, что это не настоящий. Отличная работа! ThrowawayBride429531 / Reddit
«Каждый год вышиваю свою семью. В этом году пришлось немного менять схему. Появились новые персонажи»
- Как здорово! Мы просто фотографируемся каждый год всем составом, а тут такой творческий процесс. saykakusaka / Pikabu
«Подарок ветеринару, который четыре часа вытаскивал из желудка моего пса иглы для вышивания»
- Что вошло, то должно выйти!
«Сделала несколько ковров в виде грибочков из Марио, дайте знать, что вы о них думаете!»
«Какие ощущения вызывает мое искусство?»
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Комментарии
Все работы понравились, не знаю, какую выбрать в фавориты) я сейчас заканчиваю вторую мини шаль платок) и хочу уже себе что нибудь связать, например, бактус и ещё сделать вышивку брошь попробовать
Ого, реально красивые работы, а то обычно сомнительные работы, типа кофты из полотенца или платье из скатерти и тп