21 рукодельников и рукодельниц, которые превращают обычные материалы в нечто крутое

Превращать подручные материалы в произведение искусства дано не каждому. Но, глядя на такие работы, невозможно не вдохновиться. Мы собрали для вас 21 уникальную работу талантливых мастеров, которые превращают фантазии в реальность.

«Около 5 лет создаю современные игрушки в ретро-стиле»

«Начала эту вышивку год назад, но были сомнения. Теперь наконец-то закончила ее и так довольна результатом!»

«Это заняло около 45 часов, но я наконец-то закончила!»

Моя первая реакция была: «Вау!» С первого взгляда никогда не подумал бы, что это игрушка. Теперь хочу посмотреть, как на нее реагируют настоящие коты. Background_Drawer_29 / Reddit



«Создала елочную игрушку из ваты»

«Гусей много не бывает»

«Вчера сделала этот кулон с изображением своих любимых подсолнечников»

«Наконец-то закончила свою светящуюся лампу в виде кита!»

© Lindivi_ / Reddit Олеся 12 часов назад Напомнило: одно время ходила в гончарную мастерскую. Мой потолок: маяк, у которого камни были во мху и свет в окнах можно было включить. Зато дети там такую красоту творили! Не поделки, а именно скульптуры, вроде этого кита - один мальчик делал серию морских обитателей. Очень красиво - - Ответить

«Вот броши в виде фиолетовой свеклы»

«Осваиваю новые техники и стараюсь быть максимально точной»

«Ее называют Уюми, она пробуждает лес на рассвете»

«Делаю чаши с лягушками и грибами для друзей»

«Земляничный Бум!»

«Вышила портрет самого милого лабрадора»

«Вот тройка милых жучков, которых сделала своими руками!»

«Вышила на сумке цветущий сад»

Я бы заплатил за нее 500$ и даже больше без раздумий. LauraLand27/ Reddit



«Я заняла первое место на государственном конкурсе!»

«Мой самодельный букет из шелковых цветов»

© doublespaghetti / Reddit Надежда Надежда 14 часов назад Стоимость такого букета порядка 500-700 рублей, согласно яндексу. Блин, это кже вторая проверенная мной за последние 5 минут картинка. И обе скачаны со сторонних сайтов продаж, просто придумана якобы личная история. Кажется, если проверить все остальные фотки, получится то же самое. Фууууу - - Ответить

Я бы никогда не догадалась, что это не настоящий. Отличная работа! ThrowawayBride429531 / Reddit

«Каждый год вышиваю свою семью. В этом году пришлось немного менять схему. Появились новые персонажи»

Как здорово! Мы просто фотографируемся каждый год всем составом, а тут такой творческий процесс. saykakusaka / Pikabu

«Подарок ветеринару, который четыре часа вытаскивал из желудка моего пса иглы для вышивания»

Что вошло, то должно выйти!

«Сделала несколько ковров в виде грибочков из Марио, дайте знать, что вы о них думаете!»