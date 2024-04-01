Что за дебилизм? Пацан, которому нравилось, когда ему в лицо прилетало мячом? Истории высосанные из ... пальца.
15+ человек, у которых от разрыва шаблона глаза на лоб полезли
Трудно противостоять стереотипам, которые подстерегают нас дома, в коллективе, да просто на улице. Категоричная оценка действий другого человека, которые не отвечают принятым установкам, не всегда верна. Высокий рост не записывает автоматически его обладателя в баскетболисты, а достаток не делает из человека равнодушного сноба. Пользователи рассказали об этих и других шаблонах, с которыми они столкнулись.
- Классуха считала меня отсталой, так как я на уроках молчала. И вот школа позади. Встретилась моя мама с ней на улице. Та поразилась, узнав, что я учусь в универе, и уверенно спрашивает: «На платном, конечно?» Типа эту дурочку могли взять лишь за деньги. Ох и обалдела она, услышав, что нет. Помолчала и выдала: «Ну она была не глупая, просто был нужен подход». Ну здрасьте, через 5 лет ее осенило. Так что учителя иногда оценивают учеников очень, скажем так, своеобразно. © Eve / ADME
- Занимаясь спортом, я постоянно совершал нелепые ошибки. Мяч прилетал мне в лицо, я кидал его совсем не туда, куда целился. Все говорили мне прекратить занятия, даже тренеры и родители. Но я продолжал играть, потому что мне нравилось быть активным и общаться с друзьями. Став взрослым, я обратился к окулисту, и он объяснил, что из-за заболевания глаза у меня нет бинокулярного зрения, поэтому я плохо воспринимаю глубину и не могу следить за движущимися объектами. © Nice_Marmot / Reddit
- С математикой у меня всегда дела шли неважно. Я очень переживал, наверное, как и все дети, которые сталкиваются с этой проблемой. И только в вузе понял, что мне не нужно быть хорошим во всем. Мой преподаватель говорил на 13 языках и при этом не мог сосчитать, сколько будет 5 плюс 4. И он все равно лучший в своей области. © mimieieieieie / Reddit
- У меня в детстве был настолько неразборчивый почерк, что, по словам школьного учителя, я непременно должен был пойти учиться на врача. © swanhunter / Reddit
- Звонит как-то учительница рисования моим родителям и объявляет, что я, мол, специально издеваюсь над ней, так как мои картины отвратительны. Я, естественно, ни над кем не издевался — просто лучше рисовать не мог. Родители ругали не меня, а ее, потому что видели, что я искренне расстроился. © Rezzone / Reddit
- Хоть мой рост и перевалил за 2 метра, я совсем не умею играть в баскетбол. © WelcomeMachine / Reddit
- В старших классах я решил, что буду политологом. Чтобы окончить школу, мне пришлось посещать разные занятия, среди которых были курсы керамики. Мои ужасные вазы были похожи на ульи, сделанные безумными пчелами. Учитель реально думал, что я умственно отсталый. Два года спустя я устроился продавцом, чтобы оплачивать колледж. И вот на работе встретился как-то с тем преподавателем. Он при виде меня сказал: «Надо же, у тебя есть работа! Молодец!» © blubbertank / Reddit
- Мне сказали, что я жалок, потому что не знаю, как поменять масло в машине. Я рос без отца, и у меня никогда не было никого, кто мог бы меня этому научить. Я должен был сказать тому парню, что никто не знает, как что-то сделать, пока не сделает это в первый раз. © cashflow605 / Reddit
- Когда меня знакомят с новым человеком, я сначала не участвую в разговоре, просто сижу и слушаю. Потом мне говорят: «Надо же, какой ты тихоня!» Нет, я просто пытаюсь быть вежливым и не перебивать. © Unknown author / Reddit
"Мне сказали, что я жалок, потому что не знаю, как поменять масло в машине" машины при этом у меня не было (как альтернативное продолжение). А вообще на такое можно отвечать, что-то типа - ну а ты оверлок не умеешь заправлять.
- Ходил в детский сад, и там нас учили писать алфавит. И почему-то у меня выходило очень плохо, как бы я ни старался. Только вот до этого я легко писал буквы и поэтому решил, что со мной что-то не так. Здорово расстроился и даже заплакал. А дело было вот в чем: учительница показывала все правой рукой, а я левша. © ___KP / Reddit
- Как-то ехали с мужем на отдых на машине. А она у нас не самая дешевая. Остановились поужинать в кафе. Зашел дальнобойщик, попросил таблетки от температуры. Ну и я предложила ему свои лекарства. Подходим к нашему автомобилю, а этот мужчина такой весь удивленный: «А разве на таких машинах еще ездят добрые люди? Спасибо!»
Что за стереотипы у людей в голове? © Подслушано / Ideer
- В детстве я никак не мог научиться завязывать шнурки. Каждый взрослый, который пытался мне помочь, в конце концов сдавался, и я чувствовал себя реально тупым. Но потом мне показал, как это делается, мой дядя-левша. © peeweemax / Reddit
- Всегда думал, что люди в среднем увлекаются вещами какого-то одного круга, пока не познакомился с парнем сестры. С детства занимается единоборствами, выигрывал крупные состязания. При этом внешне такой тихий, носит длинные волосы. И рисует с детства. Работает дизайнером. Вот настолько необычно сочетаются стороны в одном человеке. С тех пор понял, что люди не такие уж однозначные и сложнее, чем стереотипы. © Подслушано / Ideer
- Окончательно поняла, что не ошиблась с выбором мужчины, а главное, будущего отца своих детей, когда, предложив кольцо, он сказал, что хочет, чтобы у наших детей и у него самого в браке была моя фамилия. Дело в том, что его фамилия весьма неблагозвучная, а мне от дедушки досталась очень красивая. Моему мужу важно счастье мое и дочери, а не стереотипы и то, что скажут люди. © Подслушано / Ideer
- В школе меня дразнили из-за любви к хоккею. Говорили, что это не увлечение для девушки, тем более с моей внешностью. Теперь я официальный журналист НХЛ и лично разговаривала с большинством игроков, у которых они только мечтают получить автограф. © ZajacingOfff / Reddit
С фамилией мужа и жены - это как, кому повезёт. А вообще, чушь какая-то. Разве счастье в браке зависит от фамилии? Можно всегда поменять на другую.
- Учитель английского всегда плохо отзывался о моих сочинениях, несмотря на все мои старания. Однажды я решился показать свою работу другому преподавателю. Он назвал сочинение блестящим, но посоветовал проверить грамматику. Оказывается, первый учитель даже не читал мои работы, потому что видел в них орфографические ошибки. Несколько лет спустя у меня диагностировали дислексию. © anactualcharliehorse / Reddit
- В школе часто засыпал на уроках. Учителя меня постоянно ругали, жаловались моим родителям. Чтобы решить проблему, я ложился спать как можно раньше, но все было бесполезно. А потом выяснилось, что у меня нарколепсия. © Unknown author / Reddit
- Меня всегда забавляли стереотипы. В школе училась на отлично — называли страшной и ботаником. Поступив в институт, пошла работать моделью — теперь я красивая, но пустышка. Причем слышу я это от одних и тех же людей. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Как всегда, всё передрали, переврали . Эти рассказы вообще не про нас. Дайте что-то нашенское! Или, хотя бы, истории про историю, культуру, науку. Интересное что-то, развлекательное, познавательное.
А почему статья "про разрыв шаблонов"? Мне кажется, разрыв там произошел далеко не у всех