12 подруг, чьи выходки способны поднять настроение на два счета
Семья
2 дня назад
Подруги с хорошим чувством юмора способны сделать любой день ярким и незабываемым. Их шутки и комментарии всегда попадают в точку, превращая даже самые обыденные моменты в источник смеха. Это не просто умение развеселить, а настоящий талант видеть комичные стороны в самых неожиданных ситуациях. С такими подругами никогда не бывает скучно — с ними всегда весело и интересно.
- В 12 ночи подруга пишет: «Ты в порядке?» Я перепугалась, начинаю вспоминать, что натворила. А она присылает новость: в канализации нашли попугая, который некультурно выражается. И пояснение от подруги: «Сразу про тебя подумала, мало ли что». © Карамель / VK
- Мы с лучшей подругой поссорились так, что даже вспоминать больно. Казалось, все — конец, точка, дружба уничтожена. Никогда мне не было так хреново. Ощущение, будто потеряла не просто человека, а целый кусок своей жизни. Несколько недель глухого молчания, попытки отвлечься, но в голове только это «Почему так вышло?» И вот утро. Звук уведомления. Сообщение от нее: «Я все еще злюсь. Но ты просто обязана посмотреть этот мем. Серьезно, он для нас. Ты бы поржала. И да, в кофейне за углом новый лимонный пирог. Без тебя не могу его попробовать, потому что кто тогда будет ворчать, что он недостаточно лимонный? В общем, давай. Сегодня в 7». В 7 мы сидели за тем же столиком, как будто ничего не было. © Карамель / VK
- Так уж сложилось, что с подругами живем в одном районе. Решила подшутить немного — написала «Блин, срочно нужна помощь, выручай» и после этого не читала сообщения и не отвечала. Думала, будут звонить, матюкать за интригу, но через 30 минут все три были у меня на пороге — одна с пачкой денег, вторая с напитками, третья с аптечкой. В общем, поржали с наборов «экстренной помощи» и пошли есть пирожки, а то я их столько напекла, что девать некуда, вот с ними-то мне помощь и была нужна. Заодно и убедилась, что в экстренной ситуации меня точно поддержат! © Карамель / VK
- Муж отказался от партнерских родов. Ни в какую. Я плакала, умоляла, что мне важно его присутствие и поддержка. Но он сказал, что это не мужское дело. Я долго переживала, но потом смирилась и... Взяла на роды лучшую подругу! Это было невероятно. Она все время держала меня за ручку, помогала дойти до туалета, успокаивала, дышала вместе со мной. Такой опыт могу смело рекомендовать всем девчонкам, у которых мужья трусы! Теперь эта лучшая подружка еще и стала крестной для моей доченьки. © Карамель / VK
- Мы с моей лучшей подругой соседи по комнате. Вот одна из многих, многих историй о нашей жизни: я только что развелась и впервые в жизни решила зарегистрироваться на сайте знакомств и поняла, что я хочу фотографии в купальниках. Мы с ней добрались до пляжа. Я накрасилась, сделала прическу и жду. Она спрашивает меня, готова ли я сделать лучшие пляжные фотографии, которые кто-либо когда-либо видел. Затем она достает костюм акулы. Теперь у нас есть эти нелепые фотографии, на которых я преследую ее в костюме акулы. © ScrambledNegs / Reddit
- Недавно поженились с парнем и собирались за границу. Перед отъездом позвали самых близких в гости. Все пришли с милыми подарками, но моя лучшая подруга отличилась. Она додумалась припереть нам 50 литров меда со словами: «Медовый месяц же, да? Это вам, чтобы жизнь сладкой была!» © Карамель / VK
- У лучшей подруги (нам по 35) воспалилась десна, пришлось удалять здоровый зуб мудрости. Она его забрала себе и присылает мне фотку. Я говорю, что это прям бивень, медвежий клык какой-то, нельзя такому добру пропадать, его надо на цепочку повесить и любимому вручить, мол, вот тебе частичка меня. Так она и сделала, а муж ее, тоже парень отбитый, носит этот зуб на шее уже несколько лет и горюет, что не сделал так же со своим камнем из почки. Обожаю людей с подобным чувством юмора. © Подслушано / Ideer
- Была у подруги в гостях. Разбирали ее старые вещи. Наткнулись на прописи. Я рассматриваю красивые закорючки, умиляюсь. Тут мой взгляд падает на огромную 5 с плюсом и на задание: «Напишите продолжение: мне бабушка рассказывала сказку..» Корявым детским почерком моей подруги было написано: «Как дед испортил коляску». Ржали до слез! Научил папа, к которому она тогда обратилась за помощью в написании сказки. Учительница, похоже, была с юмором и плохую оценку ставить за этот шедевр не стала. © Подслушано / Ideer
- Сидели с подругой на кухне, общались, меня бросил парень. Было невероятно грустно, поэтому я жаловалась подруге на то, какая жизнь несправедливая. Говорю ей: «Знаешь, а ведь все мы, как капельки дождя. Живем, пока летим. Умираем, когда приземляемся. Некоторые оставляют после себя след, некоторые испаряются, как будто никогда и не существовали...» Подруга перебила меня и сказала: «С каких пор ты стала философом? Живем, пока летим? Тогда полетели в клуб, че ты тут сопли развесила?» Обожаю свою подругу! Мы тогда «полетели» в клуб, оторвались там, хорошо отдохнули. Не представляю, что бы я делала без своей змеючки и ее шикарного чувства юмора. © Карамель / VK
- Я всегда крутила пальцем у виска, когда подруга звала меня поучаствовать в волонтерских движухах. Ну честно, кому это надо? Но однажды она все-таки уговорила меня пойти с ней в дом престарелых. Говорит, просто посидим, поболтаем с дедушками и бабушками. Я думала, что будет скука смертная. А попала к деду Василию. Он рассказывал, как в молодости катался на мотоцикле и возил свою будущую жену на свидания... на бензобаке! Говорит: «Сиденья пассажирского не было, так что она держалась за меня крепко. Думаю, так я ее и покорил!» Я смеялась, а он подмигнул и добавил: «Главное в жизни — чтобы был кто-то, кто держится за тебя крепко, а не за удобное сиденье». И таких историй от них наслушалась сотни. Теперь каждую субботу иду к ним сама. Даже не представляю, как жила раньше без этих встреч. © Карамель / VK
- Звонит мне вчера подруга, вся в соплях, голос дрожит, я уже сижу напряглась, думаю, что опять? Орет в трубку: «Он меня бросил!» Я такая в шоке: «Ты ж сама его выгнала вчера!» Она ревет: «И что?! Он должен был вернуться! Цветы принести, на коленях извиняться, показать, что я ему нужна!» Я сижу, молчу, перевариваю, думаю, господи, ну это ж классика... Потом говорю: «Ну да, какой нормальный мужик уйдет, когда его гонят матом из квартиры, обидно же!» Главное — поддержать человека, а не логику искать, правильно девочки? © Карамель / VK
- Подруга учится в универе, и к ней начал подкатывать однокурсник из параллельной группы. Симпатичный такой, обходительный, вежливый. Кореец, кстати. Пригласил ее в кино, а она меня затащила с собой в качестве «страховки». Ну мало ли что. Пришел он в общагу, стучится в дверь, подруга его встречает. Стоит, улыбается, держит два шарика и симпатичный такой букетик. Дает мне желтый шарик, подруге — красный и цветы. Я прям растаяла, думаю, блин, ну милота же какая! А подруга ржет и говорит: «Он тебя со мной перепутать боится!» Оказывается, у него уже был фейл. Пришел как-то за девушкой в общагу, соседка открыла дверь, он ее по ошибке Светой назвал и ей же цветы вручил. С тех пор шариками нас отличает, прикинь! Я ей: «Ты серьезно? Зачем тебе парень, который может тебя перепутать с любой другой девчонкой с похожими волосами?» А она: «Во-первых, прикольно. Во-вторых, он похож на Вон Бина». Ну, может, ей нормально. © Карамель / VK
Еще несколько историй о том, какой бывает дружба:
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Насколько я помню, дед испортил коляску актом дефекации в грубой циничной форме
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